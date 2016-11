Ubimax geht eine strategische Partnerschaft mit soft2tec ein

Ubimax GmbH, führender Hersteller von industriellen Wearable-Computing-Lösungen, geht eine strategische Partnerschaft mit der soft2tec GmbH ein, die unter ihrem Brand "nexonar" Tracking-Lösungen anbietet.

Poka Yoke - Pick & Place Anwendung

(firmenpresse) - Schwerpunkt dieser Kooperation ist die Kombination von Ubimax' Smart Glasses Lösungen mit den innovativen Mess- und Trackingsystemen von nexonar. So ermöglicht die automatische Abgrifferkennung durch "nexonar" eine signifikante Verbesserung der Kommissionier-Prozesse der weltweit führenden Vision Picking Lösung "xPick". Die gleiche Optimierung bietet die Zusammenführung von "xMake" und der automatischen Tätigkeitserkennung "nexonar Assembly Scout" bei verschiedenen Produktionsprozessen.



Erster Meilenstein der neuen Partnerschaft, die Verknüpfung beider Systeme, wurde bereits erfolgreich umgesetzt. Seit Anfang September testet ein großer deutscher Automobilhersteller die Systeme an mehreren Standorten. Mit der Zusammenführung der Systeme liefern Ubimax und das nexonar Team neue innovative Logistiklösungen, welche nach einer erfolgreich abgeschlossenen Testphase produktiv in den verschiedenen Werken eingesetzt werden.



Die mit "nexonar" verbundene Lösung "xPick" dient zur Unterstützung von Kommissionierungsprozessen. Sowohl die manuelle Kommissionierung als auch Warenein- und -auslagerung, Sortierung von Waren sowie Inventur und Fehlmengen-Management werden unterstützt. Durch die Integration von "nexonar" werden die von der automatischen Abgrifferkennung ermittelten Informationen über einen Server an die Smart Glass des Werkers weitergeleitet. Dabei werden mittels eines am Handgelenk befestigten IR-Trackers und einer externen Kamera die Bewegungen des Werkers erfasst. Diese "hands-free"-Kombination aus Augmented Reality und hoch präziser Tracking-Hardware sorgt für eine signifikante Steigung der Arbeitsgeschwindigkeit bei gleichzeitig reduzierter Fehlerrate.

Auch die einzigartige Verknüpfung von "xMake" und dem "nexonar Assembly Scout" bietet Unternehmen Wettbewerbsvorteile auf dem Shop-Floor. "xMake" ist eine von Ubimax entwickelte innovative "make-by- vision”-Lösung für Produktion, Montageunterstützung und Qualitätssicherung. Alle relevanten Daten, Bestätigungsmechanismen und Dokumentationsmöglichkeiten werden immer direkt vor dem Auge des Arbeiters zur Verfügung gestellt. Die akribisch arbeitende und skalierbare Technologie von "nexonar" konfiguriert und überwacht 3D Kontrollbereiche bzw. Zugriffssequenzen.





Somit werden aufwendige Scanvorgänge, stationäre PCs oder auch teurere und unflexible Pick-to-Light Module überflüssig.



Ubimax CCO Jan Junker kommentiert die Partnerschaft: "Mit soft2tec haben wir einen exzellenten Partner an unserer Seite, mit dem unsere Wearable Computing Lösungen gewinnbringend erweitert werden können." Auch Frank Honisch, Geschäftsführer von soft2tec, ist überzeugt: "Durch Ubimax erhalten wir die Möglichkeit, schnell und effizient mit vielen Arbeitern gleichzeitig zu kommunizieren. Mehrere unterschiedliche Aufgaben können nun mit ‚nexonar’ parallel abgearbeitet werden. Dies eröffnet unseren Kunden wichtige neue Einsatzmöglichkeiten des ‚nexonar Assembly Scout.’"



Das nexonar Assembly Scout Demo-Video zeigt, wie das System funktioniert: https://youtu.be/Aoi8GpbIHa4



Über Ubimax

Ubimax GmbH ist ein führender Anbieter von industriellen Wearable-Computing-Lösungen für Organisationen und Unternehmen aller Größen. Durch den Einsatz modernster Wearable-Computing- Technologien verbessern die innovativen Ubimax-Produkte Geschwindigkeit, Qualität und Flexibilität der Geschäftsprozesse der Anwender.

Die Enterprise Wearable Computing Suite besteht aus "xPick" für die Kommissionierung, "xMake" für Fertigungs- und Qualitätssicherungsprozesse, "xInspect" als Unterstützung für Support und Wartungstechniker und "xAssist" als Remote-Unterstützungsfunktion. Mit Standorten in Deutschland, USA und Mexiko, mehr als zehn Jahren Erfahrung und einer umfangreichen Erfolgsgeschichte in den Bereichen Wearable Computing, Augmented Reality, Mixed Reality und Sensorsystemen ist Ubimax heute mit mehr als 100 aktiven Kunden klarer Marktführer. http://www.ubimax.de





Über nexonar

nexonar ist ein Brand der soft2tec GmbH in Rüsselsheim am Main. Seit 2004 entwickelt das mittlerweile 30- köpfige Team der soft2tec unter anderem 3D Tracking Lösungen für Sport und Industrie. 2012 wird nexonar als Brand der soft2tec gelaunched. 3D Tracking Lösungen auf Basis von Ultraschall und IR LED Technik für Product Research und Product Development werden heute in verschiedenen Industriebereichen eingesetzt. Zu den Kunden, die nexonar einsetzen, zählen unter anderem Procter & Gamble, Opel, Daimler, BMW, Siemens und viele mehr. http://www.nexonar.com





nexonar - next generation tracking technology: Komponenten und Lösungen für 3D Motion Tracking und Koordinatenmessung. Die nexonar Produktserie bietet mit ihren technischen Optionen eine kostengünstige Alternative eigene 3D Positionserfassungs- und Messanwendungen effizient zu realisieren.



nexonar ist eine Marke der soft2tec GmbH. Die soft2tec bietet Consulting im IT Bereich, Software- und Hardware-Entwicklung und mit nexonar Produktentwicklung im 3D Motion Tracking Bereich.

