Dem eigenen Onlineshop ganz nah

Kostenlose Software PrestaShop 1.7 bietet optimale Lösungen für individuelle Onlineshops. PrestaShop, der europäische Marktführer im Bereich Shopsysteme für den elektronischen Handel, bietet mit der aktuellsten Version PrestaShop 1.7 besonders Neueinsteigern eine einfache und nutzerfreundliche Bediener-oberfläche. Für Händler und alle, die es werden möchten, steht mit PrestaShop 1.7 eine Lösung bereit, die perfekt auf den deutschen und internationalen E-Commerce ausgerichtet ist.

(firmenpresse) - Der Schritt zum Verkauf der Waren im Internet stellt immer noch für viele eine Hürde dar – gleich ob regionaler Verkauf von Spezialitäten oder das eigengefertigte Produkt oder die liebevolle Handarbeit. Rechtliche Fragestellungen, die Auswahl der passenden Zahlarten sowie die rein technische Umsetzung des Onlineshops halten viele vom Schritt ins Netz ab.



Die kostenlose Software PrestaShop ermöglicht den schnellen, einfachen, intuitiven und rechtssicheren Einstieg in den Onlinehandel. So ist die neue Version PrestaShop 1.7 bereits rechtskonform vorzertifiziert unter anderem bei Trusted Shop. Es stehen rund 5.000 Module für Erweiterungen zur Verfügung und der zukünftige Onlinehändler kann aus über 1.000 fertigen Designs (Templates) das für sein Geschäft passende aussuchen. Selbstverständlich sind die Onlineshops bereits im Standard für mobile Endgeräte – für Tablets und Smartphones - optimiert. Damit kann jeder seinen eigenen Webshop eröffnen – ganz ohne Programmierung.





Die gesamte Entwicklung von Version 1.7 stand unter den drei Schlagworten „Sell Faster“, „Code Better“, „Create Easier“.



„Sell Faster“ bedeutet in PrestaShop 1.7 ein schnelleres und effizienteres Back-Office, um den Onlineshop und die Aufträge täglich zu verwalten. Das Erstellen neuer Artikel, das Massenkatalogmanagement, Managementmodule und viele weitere Neuheiten der Benutzeroberfläche von 1.7 wurden grundlegend optimiert, wovon auch neue Onlinehändler profitieren. Unter dem Begriff „Code Better“ führt PrestaShop neue Werkzeuge und Standards für Entwickler ein, die die Entwicklung von Shop-Projekten vereinfachen. Für Programmierer die erstmalig mit PrestaShop arbeiten wird es damit noch einfacher Module und individuelle Erweiterungen zu erstellen. Mit dem Slogan „Create Easier“ vereinfacht PrestaShop 1.7 für Web-Designer die Erstellung von Templates, um individuelle Kundenerlebnisse zu schaffen.



Ziel von Version 1.7 war es, die Erstellung eines Onlineshop so einfach wie den Betrieb eines eigenen Blogs zu gestalten, damit jeder ins Onlinebusiness starten kann - auch ohne Programmierkenntnisse. Andererseits werden den Experten leistungsfähige Werkzeuge an die Hand gegeben, um individuelle Projekte umzusetzen.









https://www.prestashop.com/de/



PrestaShop wurde 2007 gegründet und stellt eine kostenlose E-Commerce-Software zur Verfügung, die auf dem innovativen Open Source-Prinzip basiert. Derzeit setzen mehr als 250.000 E-Commerce-Shops in 180 Ländern PrestaShop ein. Das Unternehmen und seine Community ermöglichen es den E-Commerce-Händlern, schnell und kostengünstig einen professionellen und dabei individuellen Onlineshop zu erstellen. PrestaShop steht auf der 2016 Inc. Liste der 5000 am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas und erhielt den CMS Critic Award als beste E-Commerce-Lösung für KMUs. PrestaShop ist mit einem eigenen Büro in Berlin vertreten, von wo aus der deutsche, österreichische und Schweizer Markt betreut wird. Das Unternehmen hat Niederlassungen in den USA und Frankreich und wird von XAnge Private Equity, Seventure Partners und Serena Capital finanziert.





Hassekus PR

Hasselkus PR



Königsteiner Straße 55a

65812 Bad Soden am Taunus

Deutschland



Telefon: +49 (0)6196 56140-0

Fax: +49 (0)6196 56140-11

E-Mail: info(at)hasselkus-pr.com

PresseKontakt / Agentur:

Firma: Hassekus PR



