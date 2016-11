Organizational Intelligence steigert die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen

(firmenpresse) - Eschborn, 8. November 2016 – Noch ist Organizational Intelligence in Unternehmen nur schwach ausgeprägt. Mit seinem neuen Buch „Organizational Intelligence“ zeigt Gerald Cohen, President und CEO von Information Builders, dass sie sich mit flächendeckendem Einsatz von Business Intelligence deutlich erhöhen lässt. Unternehmen werden dadurch schneller, flexibler und fokussierter.



Damit Unternehmen die Anforderungen des Marktes optimal meistern, benötigen sie einen vollständigen Überblick über ihre Geschäftsdaten. Das erfordert einen hohen Grad an Organizational Intelligence, also die Fähigkeit, Informationen zu sammeln, zu verarbeiten und sie dann Entscheidern überall zur Verfügung zu stellen.



In ihrem Buch „Organizational Intelligence“ (www.amazon.com/dp/0692769595) erläutern die Autoren Gerald Cohan, President und CEO bei Information Builders, und Dr. Rado Kotorov, Vice President Product Marketing bei Information Builders, einem führenden Anbieter von Business-Intelligence-, Datenintegritäts- und Integrations-Lösungen, wie Unternehmen durch Datenauswertung bessere Entscheidungen treffen und sich so Wettbewerbsvorteile sichern.



Obwohl der wirtschaftliche Nutzen der Organizational Intelligence auf der Hand liegt, zeigen Studien, dass nur ein geringer Teil von Unternehmen zur Entscheidungsfindung Business-Intelligence- und Analytics-Plattformen unternehmensweit einsetzt.



„Unser Buch 'Organizational Intelligence' schildert die Gründe für diese geringe Durchdringung und gibt Tipps, wie sie sich auf breiter Ebene aktivieren lässt. Damit erhalten Führungskräfte und Entscheider in allen Bereichen eine hervorragende Grundlage für bessere Entscheidungen, angefangen bei effizienteren Geschäftsprozessen über intensivere Kundenbeziehungen bis hin zu höheren Umsätzen“, erklärt Gerald Cohen.





Information Builders bietet Business-Intelligence-, Analytics-, Datenintegrations- und Datenqualitätslösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, Performancesteigerungen, Innovation und Wertschöpfung voranzutreiben. Mit einem einzigen Set von leistungsstarken Lösungen können sie unterschiedliche Zielgruppen mit besseren Daten und Analysen beliefern: von Analysten über nicht-technische Anwender bis hin zu Partnern, Kunden und sogar Bürgern. Information Builders zeichnet sich durch sein einzigartiges Engagement für den Kundenerfolg aus. Tausende Unternehmen und Organisationen verlassen sich auf Information Builders als vertrauenswürdigen Partner. Information Builders wurde 1975 gegründet, hat seinen Hauptsitz in New York, verfügt über zahlreiche Niederlassungen weltweit und bleibt eines der größten, unabhängigen, in Privatbesitz befindlichen Unternehmen in der Softwarebranche.



