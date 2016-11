Der Vita-Pad Vitalmanager als Kundenmagnet

Mit dem Vita-Pad Erfolgskonzept zum Experten für individuelle ganzheitliche Gesundheitsförderung nach der Quadros-Methode werden.

(firmenpresse) - Professionelle Gesundheitsdienstleister investieren viel Zeit in Schulungen, um sich fachlich weiterzubilden. Häufig erfolgt die Wissensaufnahme aber zu wenig zielgerichtet auf die Problemlösung beim Wunschkunden. Viele Fort- und Weiterbildungen führen deshalb nicht zu höherem Kundennutzen und zu dem gewünschten wirtschaftlichen Erfolg beim Berater oder Coach.



Als Vitalmanager lernen und umsetzen, was erfolgreich macht.

Wenn auch Erfolg unterschiedlich definiert werden kann, so gilt doch die Regel, dass ohne eindeutige Positionierung und nachweisbaren Nutzen für den Kunden wirtschaftlicher Erfolg für das Unternehmen schwer zu erreichen ist.

Die Weiterbildung zum zertifizierten Vitalmanager beinhaltet deshalb fachliche Schulungen, verknüpft mit themenbezogenen Marketingpaketen und Umsetzungshilfen. So kann das Wissen sofort in die Praxis übertragen werden.

An der Vita-Pad Akademie erwerben Ernährungsberater, Gesundheitscoaches und Therapeuten das theoretische und praktische Wissen, um ihre Klienten individuell und ressourcenorientiert nach der Quadros-Methode zu beraten und zu coachen.

Das Wissen wird zeit- und kostensparend in Blended-Learning-Programmen vermittelt.

Die Schulungsmodule beinhalten die nach der Quadros-Methode vier wichtigen Lebensbereiche für Lebensenergie, Gewichtsmanagement und Vitalität: Ernährung - Bewegung - Lebensbalance (Stressmanagement) - erholsamer Schlaf.

Ein umfangreiches Arbeitsbuch, Profi-Marketingpakete und Klientenbroschüren unterstützen den Vita-Pad Vitalmanager beim Aufbau seiner Alleinstellung und bei der Kundengewinnung und Kundenbindung. Das Vita-Pad Expertengremium steht dem Vitalmanager während der Lehrgänge und in der Umsetzungsphase beratend zur Seite.







Vita-Pad und Quadros-Coaching sind eingetragene Marken von Ulrike Jung. Über die Vita-Pad Akademie und das Vita-Pad Institut für Marketing bietet das Unternehmen Konzepte zur ganzheitlichen Gesundheitsförderung, Schulungen, Seminare und begleitende Marketing- und Positionierungsmaßnahmen für professionelle Gesundheitsdienstleister an. Ulrike Jung ist Autorin von mehreren Fach- und Sachbüchern, gefragte Referentin und seit über 20 Jahren im Gesundheitsmarkt tätig.



Ulrike Jung Konzepte zur Gesundheitsförderung

Leo-Putz-Weg 19, 82131 Gauting

