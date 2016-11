phoenix Live: Bundesdelegiertenkonferenz Bündnis 90/Die Grünen in Münster, Freitag, 11. November ab 16.30 Uhr

(ots) - Europas Zukunft nach dem Brexit, Religionsfreiheit,

Gerechtigkeit, die Energie- und Verkehrswende sowie sozialer

Zusammenhalt - das sind die zentralen Themen, über die die Grünen bei

der Bundesdelegiertenkonferenz debattieren wollen. An zwei Tagen

berichtet phoenix mehr als zehn Stunden live aus Münster.



phoenix zeigt unter anderem das Urwahlforum, in dem sich Katrin

Göring-Eckhard, Cem Özdemir, Anton Hofreiter und Robert Habeck als

mögliche Kandidaten für das Spitzenduo zur Bundestagswahl 2017

vorstellen. Auch die politische Rede des Bundesvorsitzenden Cem

Özdemir am Freitag wird live gezeigt. Durch die Sondersendungen vom

Grünen-Treffen führt Moderator Gerd Joachim von Fallois. Er spricht

mit den Delegierten, den Grünen-Chefs sowie den beiden Journalisten

Johannes Leithäuser (FAZ) und Mariam Lau (Die Zeit). Aus Sicht des

Parteinforschers ordnet Professor Lothar Probst,

Politikwissenschaftler an der Universität Bremen die

Personalentscheidungen und inhaltlichen Diskussionen der

Bündnis/Grünen ein. Erhard Schefer vermittelt den Zuschauern den

Überblick, er verfolgt an beiden Tagen die Tagesordnung, das

Geschehen auf sowie vor dem Podium und fasst die Reden und Anträge

zusammen.







