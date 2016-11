Valhalla Vikingstorm Gods Rage der Trainingsbooster. Wieder Erhältlich!!!

Valhalla Vikingstorm Gods Rage der Trainingsbooster. Wieder Erhältlich!!!



Vikingstorm Valhalla



Ich kam in diese Welt tretend - schreiend, bedeckt mit dem Blut eines anderen. Ich habe kein Problem auf dem gleichen Weg diese Welt zu verlassen! – Wir sehen uns in Valhalla!

(firmenpresse) -



Vikingstorm Valhalla



Ich kam in diese Welt tretend - schreiend, bedeckt mit dem Blut eines anderen. Ich habe kein Problem auf dem gleichen Weg diese Welt zu verlassen! – Wir sehen uns in Valhalla!



Die Highlights von Valhalla:







Unendliche Energie und ein rasiermesserscharfer Fokus für die brutalsten Kämpfe gegen den kalten Stahl der Gewichte



Pulverisiere mit der Kraft eines echten Nordmannes, der weder Schmerz noch Tod fürchtet, alle Deine Gegner und alle Hindernisse



Extreme Zuwächse an Kraft und Muskelmasse, die Dich zu einem furchterregenden Gegner für jeden machen werden, der es wagt, sich Dir in den Weg zu stellen



Gnadenloser Pump und extreme Voluminisierung Deiner Muskelzellen für eine maximale Kraftentwicklung, ein irres Trainingsgefühl und ein brutal muskulöses Erscheinungsbild, das alle Deine Gegner das Fürchten lehren wird



Maximale Versorgung der arbeitenden Muskeln mit Sauerstoff, Nährstoffen und anabolen Hormonen, um Dich während einer jeden erbarmungslosen Schlacht unbesiegbar zu machen







„Wir schreiben das Jahr 936. Blitze zucken vom Himmel, die Erde bebt unter dem Donner von Thors Hammer, es regnet in Strömen und ein Sturm zieht über die die karge Küstenlandschaft. Es scheint, als ob Thor der Donnergott das Schlachtfeld für die erbarmungslosen Krieger aus dem hohen Norden vorbereitet hätte. Seit vor einer Stunde am Horizont die rechteckigen Segel der Langboote aufgetaucht sind, herrscht Panik und Entsetzen. Auch wenn es sich nur um eine kleine Anzahl von Drachenbooten handelt und der Feind zahlenmäßig in der Unterzahl zu sein scheint, ist klar, dass es kein Entrinnen geben kann und dass das sichere Verderben direkt bevorsteht, denn bei den Gegnern handelt es sich um den schlimmsten Alptraum, den ein Heer fürchten kann. Es sind die gnadenlosen und unschlagbaren Nordmänner, die besser unter dem Namen Wikinger bekannt sind.









Jetzt ist die Stunde der Wahrheit gekommen. Auf der Seeseite des Schlachtfeldes steht ein wilder Haufen furchteinflößender, muskelbepackter nordischer Krieger mit dichten blonden Bärten und mit aggressivem Vendelhelm, die ihre riesig erscheinenden Streitäxte bedrohlich schwingen. Den einheimischen Verteidigern schlottern vor Angst die Knie, als die erste Reihe der nordischen Krieger mit lautem Geschrei losstürmt. Es sind die sagenumwobenen, übermenschlich starken Berserker, die sich durch bewusstseinserweiternde Pflanzen und wildes Kampfgeschrei in einen Zustand rasender Wut versetzt haben, der sie weder Schmerz noch Furcht verspüren lässt. Die Erde bebt unter dem Ansturm der Berserker und die einheimischen Kämpfer fallen unter den Axthieben wie Grashalme im Wind. Blut fließt in Strömen, während die Streitäxte der Berserker gnadenlos die Schädel ihrer Feinde spalten. Der Boden färbt sich rot und die Nordmänner werden im Blut ihrer chancenlosen Gegner regelrecht gebadet. Doch die Wikinger können nur gewinnen, denn wenn sie heldenhaft im Kampf sterben, erwartet sie der Einzug in Valhalla und ein Platz an Odins Tafel. Eine höhere Ehre kann keinem nordischen Krieger zuteil werden!“







Dieses unbeschreibliche Gefühl des sicheren Sieges bei einem mörderischen Kampf ohne Furcht, Gnade und Erbarmen, das den Lebensinhalt eines jeden glorreichen Wikinger Kriegers darstellte, kannst Du mit Valhalla am eigenen Körper erleben. Deine Axt ist die Hantel, Deine Gegner sind der kalte Stahl der Gewichte und die Konkurrenten im Kraftraum, die Dir von jetzt an schwächlicher als zehnjährige Mädchen vorkommen werden. Workout für Workout wirst du diese Gegner gnadenlos in Staub und Asche verwandeln, während Dein Ruhm, Deine Kraft und Deine unbändige Muskelmasse wachsen und wachsen werden und Du Dir einen Platz in Valhalla, der Ruhmeshalle der nordischen Götter, erkämpfst. Werde mit Valhalla zum brutalsten und furchtlosesten Eisenkrieger unter Thors wolkenbedecktem, von Blitz und Donner durchzogenem Himmel, der nur den Sieg kennt.







Valhalla wird Dir bei Deinen Beutezügen in der Hölle der Qualen, am kalten Eisen der Gewichte zu einer reichen Beute an Kraft und neuer Muskelmasse verhelfen!







Vom 8. bis ins 11. Jahrhundert waren die Wikinger in Nordeuropa die am meisten gefürchteten Eroberer und Kämpfer, denen kaum jemand etwas entgegen zu setzen hatte. Ihr Mut und ihre Kampfkraft waren legendär und kein Ort in der Nähe der Küste war vor ihnen sicher. Die Wikinger waren bekannt dafür, dass sie in der Schlacht weder den Tod noch den mächtigsten Gegner scheuten, da ihnen bei einem heldenhaften Tod im Kampf ein Platz in Valhallah in Odins Burg Gladsheim in Asgard sicher war.







Mit diesen furchtlosen Eroberern als Vorbild haben wir Valhalla entwickelt - den ultimativen Pre-Workout Drink, der Dir die Kraft und die Furchtlosigkeit eines echten Wikinger Kriegers verleihen wird. Mit Valhalla wirst Du im Kraftraum Furcht und Schrecken verbreiten und reiche Beute machen, was Kraftzuwächse und neue Muskelmasse angeht. Bier und Met waren die Lieblingsgetränke der furchtlosen Wikinger, doch wir sind fest davon überzeugt, dass dies nur daran lag, dass es unser Valhalla damals noch nicht gab ;-).











Worauf beruht die einzigartige und unerreichte brutale Stärke von Valhalla







Die Wikinger waren nicht nur unbesiegbare Kämpfer, die überall wo sie auftauchten für Angst und Schrecken sorgten – sie waren auch begnadete Seefahrer, die an alle Enden der Welt bis hin nach Amerika segelten und ruderten, um reiche Beute zu machen. Wir würden den Namen Vikingstrorm nicht wirklich verdienen, wenn wir uns diese Eigenschaft der Wikinger nicht zueigen gemacht hätten. In diesem Sinne haben wir keine Mühen gescheut und mit Odins Hilfe die besten und stärksten Powerwirkstoffen der ganzen Welt erbeutet, um diese in die einzigartige Formel von Valhalla zu packen. Die unerreichte Formel von Valhalla wird Dich zu einem unbesiegbaren Wikingerkrieger machen, der von allen gefürchtet wird und bei seinen Beutezügen den Kraftraum in Schutt und Asche legt. Mit Valhalla wirst Du in der Hölle des kalten Eisens mit der unbezwingbaren Kraft der nordischen Götter Gewichte bewegen, die für alle anderen unerreichbar sind und reiche Beute an neuer Muskelmasse machen.







Da eine Wirkstoffmatrix für einen echten nordischen Kämpfer einfach nicht genug ist, haben wir mit Odins Pump Matrix und Odins Energy & Fokus Matrix gleich zwei Wirkstoffmischungen kombiniert, die alles abdecken, was Du Dir in Deinen kühnsten Träumen nicht zu erträumen gewagt hättest.



Odins Pump & Muskelausdauer Matrix – 5000mg







Diese kraftvolle Wirkstoffmischung wird Dir all das liefern, was Du für einen erbarmungslosen und siegreichen Kampf im Kraftraum benötigst - einen mörderischen Muskelpump während des Trainings, eine Maximierung der Versorgung der Muskeln mit Sauerstoff, wichtigen Nährstoffen und anabolen Hormonen, eine maximale ATP Resynthese für maximale Leistungen und eine Hinauszögerung der Muskelerschöpfung. Mit Odins Pump & Muskelausdauer Matrix wirst Du Deine Gegner wie ängstliche Kinder in die Flucht schlagen und Tag für Tag neue heldenhafte Siege erringen, während Du über alles, was Dir früher als unerreichbar erschien, jetzt nur noch müde lachen kannst. Odins Pump & Muskelausdauer Matrix enthält die wirkungsvollsten wissenschaftlich unterstützten und bewährten Kraftstoffe, die so einzigartig und effektiv sind, dass sie direkt von den nordischen Göttern aus Asgard stammen könnten:











Beta-Alanin







Maximale Kraftausdauer war für jeden echten Nordmann eine Grundvoraussetzung. Schließlich mussten die siegreichen Eroberer bei ausbleibendem Wind ihre Langboote oft tagelang nur mit den Rudern vorwärts bewegen. Dies hätte jeden Sterblichen umgebracht, doch nicht unsere nordischen Helden, die weder Schmerz noch Erschöpfung kannten. Auch wenn Du im Kraftraum vielleicht nicht tagelang gegen die wilde See ankämpfen musst, kann Dir die unendliche Kraftausdauer der Wikinger zu mehr Wiederholungen pro Satz und mehr Sätzen pro Trainingseinheit verhelfen, was letztendlich in einer größeren Beute an Kraftzuwächsen und Muskelmasse resultieren wird.







Beta Alanin ist hierfür genau das richtige. Während harter Kämpfe gegen das kalte Eisen kommt es in Deiner Muskulatur durch eine Ansammlung von Milchsäure zu einer Übersäuerung, die den Eintritt der Muskelerschöpfung beschleunigt. Beta Alanin erhöht die Spiegel des stärksten körpereigenen Säurepuffers namens Karnosin, der genauso erbarmungslos gegen eine Übersäuerung der Muskulatur wie Du gegen die Gewichte kämpft und hierdurch den Eintritt der Erschöpfung hinauszögert.











Arginin HCl







Arginin HCl ist ein Arginin Salz, das sehr viel besser wasserlöslich als reines Arginin ist und hierdurch eine überlegene Bioverfügbarkeit aufweist. Im Körper erhöht Arginin über den Arginin – Stickstoffoxyd Synthase – Stickstoffoxyd Pfadweg die Produktion von Stickstoffoxyd in den Wänden der Blutgefäße, was in einer Weitung der Adern und einer bessere Durchblutung der arbeitenden Muskulatur resultiert. Neben einem mörderischen Muskelpump während des Trainings resultiert eine bessere Durchblutung in einer besseren Versorgung der Muskeln mit dringend benötigten Nährstoffen, Sauerstoff und körpereigenen anabolen Hormonen, sowie einem schnelleren Abtransport toxischer Stoffwechselabfallprodukte, die während harter Kämpfe gegen den kalten Stahl unweigerlich entstehen und den Eintritt der Erschöpfung beschleunigen. Mit Arginin HCl wirst Du beim harten Kampf in der Hölle des kalten Stahls der Gewichte immer siegreich sein und niemals Schwäche oder Erschöpfung zeigen.











Creatin HCl







Kreatin ist das am besten untersuchte leistungssteigernde Supplement, dessen Wirkung durch über 1000 wissenschaftliche Studien bewiesen wurde und wir verwenden mit Creatin HCl natürlich nur die beste Kreatinform mit der höchsten Bioverfügbarkeit. Kreatin kann durch eine Steigerung der Resynthese von ATP während des Trainings Kraft und Muskelausdauer deutlich steigern, während es gleichzeitig eine gesteigerte Voluminisierung der Muskelzellen bewirkt. Letzteres hat zur Folge, dass Deine Muskeln nicht nur größer, praller und furchteinflößender aussehen werden, sondern durch auf einer Wassereinlagerung in den Muskelzellen basierende verbesserte Hebelverhältnisse auch mehr Gewicht bewegen können – ganz zu schweigen vom atemberaubenden Pump und dem heroischen Gefühl der Unbesiegbarkeit, die ein gesteigertes Muskelzellvolumen mit sich bringt.







An dieser Stelle hast Du den tapferen Nordmännern etwas voraus! Da Fleisch, welches die beste Kreatinquelle darstellt, bei den alten Wikingern ein Luxusgut war, konnten sie von einer durch Kreatin maximierten Leistungsfähigkeit bei ihren Eroberungs- und Beutezügen nur träumen. Wir sind uns sicher, dass die nordischen Krieger 1066 in England nicht von der riesigen Übermacht der Briten geschlagen worden wären, wenn sie bereits über Kreatin verfügt hätten.











Odins Energy & Fokus Matrix – 2735mg







Ohne den richtigen Schub an Energie wird auch der stärkste Wikingerkrieger keinen Sieg erringen können. Zum Glück ist Odins Energy & Fokus Matrix so kraftvoll, dass frühere Generationen aus den Zeiten der siegreichen Nordmänner fest davon überzeugt gewesen wären, dass sie direkt von den nordischen Göttern stammen muss – und wer weiß, vielleicht hatte Odin bei der Entwicklung dieser Formel wirklich seine Finger im Spiel...wir dürfen hierüber leider keine Aussage treffen ;-)







Odins Energy & Fokus Matrix enthält eine atemberaubende synergistische Kombination der stärksten legal erhältlichen Stimulanzien, die Dir die Kraft und die Kampfeslust eines echten Berserkers verleihen wird. Die Berserker waren nordische Elitekrieger, die immer in vorderster Reihe kämpften und weder Furch noch Schmerz verspürten. Bei der berühmten Schlacht an der Stamford Bridge verteidigte ein einziger übermächtiger, muskelbepackter Berserker alleine eine Brücke und tötete hierbei über 40 Gegner. Es gibt Historiker, die fest davon überzeugt sind, dass diese Eigenschaften auf der Einnahme von bestimmten Pilzen oder anderen berauschenden Pflanzen beruhten. Natürlich wird Dich Odins Energy & Fokus Matrix nicht berauschen, sondern nur Deine Kraft und Deinen Siegeswillen maximieren, doch wie Du gleich sehen wirst, konnten wird auf die Verwendung eines ganz besonderen Pilzes trotzdem ganz einfach nicht verzichten ;-).







Doch rohe Kraft und Energie sind nicht alles. Es sind der rasiermesserscharfe Fokus und die tunnelblickartige Konzentration auf den Kampf, die einen heroischen und siegreichen Wikinger von einem tumben Barbaren unterscheiden, der mit seiner Keule einfach nur auf alles haut, was sich bewegt. Odins Energy & Fokus Matrix wird Dir mit den folgenden mythischen Zutaten zu diesem unbezahlbaren Vorteil verhelfen, der den Unterschied zwischen einem überlegenem Sieg und dem sicheren Verderben ausmachen kann:











2-Aminoisoheptan







Nachdem zuerst DMAA und vor kurzem auch AMP-Citrat aus dem Himmel der nordischen Götter verstoßen wurden, hat die Wirkung der meisten Pre-Workout Booster deutlich nachgelassen und erinnert mehr an ein laues Lüftchen als an Thors Hammer. So etwas konnten wir uns bei einem Produkt mit einem so epischen Namen wie Valhalla natürlich nicht erlauben und haben deshalb eine wirkungsvolle Dosis 2-Aminoisoheptan zur zentralen Komponente von Odins Energy & Fokus Matrix gemacht. Das mit DMAA und AMP-Citrat strukturell eng verwandte 2-Aminoisoheptan ist das stärkste zurzeit legal erhältliche Stimulans für unbändige Energie und eine maximale Kampfeskraft und ein echter nordischer Krieger würde sich nie mit weniger als dem Besten vom Besten zufriedengeben, wenn es um die Steigerung seiner Kampfeskraft geht. 2-Aminoisoheptan verleiht Valhalla die unbändige Schlagkraft von Thors Hammer und wird Dich den Kraftraum zum Erbeben bringen lassen, während sich Deine Gegner ängstlich in der Kloake verstecken werden.











Koffein







Es ist leider nicht bekannt, ob die furchtlosen Wikinger auf ihren weiten Handels- und Eroberungsfahrten bereits koffeinhaltige Pflanzen kennen gelernt haben, doch wir sind uns sicher, dass sie Koffein geliebt hätten. Koffein besitzt eine zentral anregende Wirkung, die Deinen Fokus, Deine Konzentrationsfähigkeit und Deinen Kampfeswillen dramatisch verbessern wird. Darüber hinaus kann Koffein über unterschiedliche Pfadwege Deine Muskelkraft direkt und unbändig steigern, jegliche Erschöpfung eliminieren und Deine anaerobe Ausdauer und Dein Durchhaltevermögen auf eine völlig neue Stufe heben, so dass Du auf dem Schlachtfeld und im Kraftraum mit höchster Konzentration kämpfen und mehr Axthiebe oder Wiederholungen mit schwereren Gewichten ausführen kannst.







Es ist weitgehend bekannt, dass Koffein mit nahezu allen anderen Stimulanzien synergistisch zusammenwirkt, was natürlich auch für die anderen Bestandteile von Odins Energy & Fokus Matrix gilt. Eine solche unbändige Kampfeskraft wird Dich wie jeden echten Krieger nach neuen Herausforderungen suchen lassen und Dir zuvor unmöglich erscheinende heroischen Siegen in erbarmungslosen Kämpfen gegen die übermächtigsten Gegner ermöglichen.











Citraus Aurantium Extrakt (Synephrin)







Das in natürlich in Citrus Aurantium Extrakt enthaltene Synephrin ist ein kraftvolles Stimulans, das von Struktur und Wirkung her eng mit dem legendären Ephedrin aus längst vergangenen heroischen Zeiten verwandt ist. Doch Synephrin kann noch mehr: es wirkt synergistisch mit den anderen Stimulanzien in Odins Energy & Fokus Matrix zusammen und hemmt und verlangsamt deren Abbau in der Leber, so dass diese eine längere und stärkere Wirkung entfalten können. Dieses Zusammenspiel erinnert an die Schlagkraft der Wikinger – ein Wikinger alleine ist bereits furchteinflößend und kampfesstark, doch die Besatzung eines nordischen Langbootes ist so überlegen und unbesiegbar, dass jedem Gegner nur noch die Flucht bleibt, wenn er überleben möchte.











Panax Ginseng Extrakt







Auch wenn nicht bekannt sind, ob die Wikinger mit ihren Langbooten nicht nur bis nach Amerika, sondern auch bis nach Asien gekommen sind, haben wir uns doch dafür entschieden, ein kraftvolles 10:1 Extrakt aus asiatischem Panax Ginseng zu Odins Ebergy & Fokus Matrix hinzuzufügen. In Ginseng enthaltene Ginsenoside wirken synergistisch mit Koffein und anderen Stimulanzien zusammen und verstärken deren Wirkung deutlich. Das Interessante hieran ist, dass nur die positiven Wirkungen in Bezug auf Kraft und Fokus verbessert werden, ohne dass es wie bei einer einfachen Erhöhung der Stimulanzienmengen zu einer unerwünschten Steigerung der Nervosität kömmt. Ein furchtloser Wikinger kennt so etwas wie Nervosität nicht und unseres Wissens gab es in der Sprache der Nordmänner auch kein Wort für dieses Gefühl der Schwäche. Mit Panax Ginseng wirst Du trotz deutlich gesteigerter anregender Wirkungen auch bei den härtesten und gnadenlosesten Kämpfen weiterhin einen kühlen Kopf behalten.











N-Acetyl-L-Tyrosin







L-Tyrosin ist eine natürlich vorkommende Aminosäure, die den Vorläuferstoff der stärksten körpereigenen anregenden Neurotransmitter Adrenalin und Noradrenalin darstellt und eine Einnahme von L-Tyrosin kann eine Erhöhung der natürlichen Spiegel dieser wirkungsvollen Neurotransmitter bewirken. Zusätzlich hierzu kann L-Tyrosin die Wirkung von Stimulanzien wie Koffein, Synephrin und 2-Aminoisoheptan, die ihre anregenden und leistungssteigernden Wirkungen unter anderem über eine Erhöhung der Ausschüttung von Adrenalin und Noradrenalin entfalten, deutlich verstärken.







Natürlich haben wir bei Valhalla nicht einfach reguläres L-Tyrosin, sondern Odins magische Version dieser Aminosäure namens N-Acetyl-L-Tyrosin verwendet, die sich durch eine um den Faktor 20 bessere Wasserlöslichkeit und eine hieraus resultierende höhere Bioverfügbarkeit und Wirkung auszeichnet. N-Acetyl-L-Tyrosin mit einfachem L-Tyrosin zu vergleichen ist in etwa dasselbe, wie einen furchtlosen Wikinger mit einem schwächlichen englischen Bauerntölpel zu vergleichen.











Caterpillar Fungus Extrakt







Erinnerst Du Dich noch an die Berserker mit ihren die Kraft und die Kampfeswut steigernden berauschenden Pizen? Natürlich konnten und wollten wir bei Valhalla keine bewusstseinserweiternden Substanzen verwenden, aber wir haben einen anderen Pilz gefunden, der Dir beim erbarmungslosen Kampf gegen das kalte Eisen und Deine Gegner im Fitnessstudio und auf der Wettkampfbühne ähnliche Vorteile bringen könnte.







Der Caterpillar Fungus, der auch unter dem Namen Cordyceps bekannt ist und seit Jahrhunderten im Bereich der chinesischen Medizin verwendet wird, kann die Energiespiegel steigern, da er an dieselben Rezeptoren wie Koffein andockt und zusätzlich die ATP Produktion erhöhen, was in einer unbändig gesteigerten Leistungsfähigkeit bei erbarmungslosen Kämpfen auf dem Schlachtfeld und im Kraftraum resultiert. Mindestens genauso interessant ist die Tatsache, dass Extrakte dieses Pilzes die natürliche körpereigene Testosteronproduktion wahrscheinlich signifikant erhöhen können. Ein Überschuss an Testosteron und Männlichkeit war eines der Geheimnisse der unbezwingbaren nordischen Krieger und kann auch Dir dabei helfen, noch siegreicher zu sein und maximale Mengen an brutaler Muskelmasse für erbarmungslose Schlachten aufzubauen.











Rhodiola Rosea Extrakt







Bei Rhodiola Rosea Extrakt handelt es sich um ein Adaptogen, dass durch eine Erhöhung der der Neurotransmitter Norepinephrin, Dopamin und Serotonin sowie eine gesteigerte Ausschüttung von Beta Endorphinen Stimmungslage und Fokus verbessern kann. Zusätzlich hierzu besitzt dieses hochwirksame Pflanzenextrakt die erstaunlichen Fähigkeiten, die ATP Resynthese während harter Kämpfe gegen den kalten Stahl der Gewichte zu steigern, sowie eine verstärkte Verwendung von Körperfett zum Zweck der Energieversorgung der Muskeln anzuregen, was zur Folge hat, dass Du beim erbarmungslosen Kampf im Kraftraum länger maximale Leistungen erbringen kannst, was Dich von einem glorreichen Sieg zum nächsten führen wird. Zusätzlich hierzu fördert Rhodiola Rosea die Regeneration und kann trainingsbedingt erhöhte Spiegel des katabolen muskelabbauenden Hormons Cortisol senken, was sich positiv auf das Muskelwachstum auswirkt.











Shisandra







Shisandra Extrakt ist ein noch relativ neuer Supplement Inhaltsstoff, der eine ganze Reihe sehr vielversprechender Eigenschaften besitzt. Wissenschaftlichen Studien zufolge kann Shisandra Extrakt den Eintritt der Erschöpfung durch eine Reduzierung der Ansammlung von Laktat (Milchsäure) hinauszögern und die körperliche Leistungsfähigkeit steigern, während es gleichzeitig trainingsinduzierte Muskelverletzungen reduziert und katabole erhöhte Kortisolspiegel senkt. Welcher echte Krieger würde diese Vorzüge ausschlagen? Wir hatten also gar keine andere Wahl, als Shisandra mit in Odins Energy & Fokus Matrix aufzunehmen.











Ginkgo Biloba Extrakt







Ginkgo Biloba ist eine Heilpflanze, die seit Jahrhunderten im Bereich der traditionellen chinesischen Medizin zum Einsatz kommt. Ginkgo verbessert die Durchblutung des Muskelgewebes und des Gehirns und ist bekannt für seine den Fokus und die kognitiven Fähigkeiten verbessernden Wirkungen. Mit Ginkgo Biloba wirst Du auch während der heftigsten Schlachten im Kraftraum und auf der Wettkampfbühne einen kühlen Kopf bewahren und Dich auf das konzentrieren können, was Dich am Ende zum Sieg führen wird.











Astaxanthin







Astaxanthin ist ein Pigment, das natürlich in einigen Fischen, Algen und Meeresfrüchten vorkommt. Bereits die alten Wikinger nahmen unbewusst durch ihre fischreiche Ernährung reichlich Astaxanthin zu sich und profitierten ohne es zu wissen von seinen Vorzügen. Da Astaxanthin während körperlicher Anstrengungen die Verwendung von Körperfett als Energiequelle anregt und somit weniger Kohlenhydrate und mehr Fette verbrannt werden, besitzt es eine glykogensparende Wirkung. Dies bedeutet, dass die Glykogenspeicher der Muskeln langsamer entleert werden, die Erschöpfung erst sehr viel später eintritt und Du länger hochintensive Leistungen im Kraftraum und während erbarmungsloser Kämpfe erbringen kannst. Jeder echte Kämpfer – egal ob Wikinger oder Eisenkrieger – würde für solche Vorzüge töten.











Bioperin Exrakt







BioPrine® ist ein standardisiertes und patentiertes Extrakt aus schwarzem Pfeffer, das 98% Piperin enthält. Piperin hemmt eine Vielzahl von Enzymen, die für den Abbau anderer in Valhalla enthaltener Inhaltsstoffe verantwortlich sind und verlängert und verstärkt so die Gesamtwirkung dieses unglaublichen Trainingsboosters.















Wachse mit Valhalla über Dich selbst hinaus und werde zu einem erbarmungslosen Eisenkrieger, der vor keiner Herausforderung zurückschreckt und dem selbst die siegreichen und furchtlosen Wikinger ehrfurchtsvoll Respekt gezollt hätten. Verwandle alle Gegner, Hindernisse und Trainingsplateaus in Schutt und Asche, wie es bereits die legendären Nordmänner in ihren Langboten mit den Siedlungen ihrer Feinde getan haben.







Mit Hilfe von Valhalla wirst Du bei all Deinen Beutezügen im Kraftraum siegreich sein und reiche Beute an unendlicher Kraft und maximaler Muskelmasse machen, während alle Deine früheren Gegner im Staub vor Deinen Füßen wimmernd um Gnade und Erbarmen betteln werden. Doch Erbarmen und Gnade sind für Dich zu einem Fremdwort geworden, denn dank Valhalla hast Du Dich in einen würdigen Nachfahren der nordischen Helden verwandelt, die weder Tod noch Teufel fürchteten.











250 g



Serving Size2Rounded Scoop(10g)



Servings Per Container25



Amount Per Serving



Calories



Calories From Fat



% Daily Value*



Total Fat





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.alpha-supps.com/vor-dem-training-stimulanzien/valhalla-gods-rage/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Company Correspondence office:





ALPHA SUPPS

P. Building

Caldervale Road

Wakefield

West Yorkshire WF1 5PF

Great Britain



Company Correspondence office:





ALPHA SUPPS

8345 NW 66 ST #C1706

MIAMI, FL 33195-2696

USA





Company office/ Direction:





ALPHA SUPPS

SEO: MISS KETKAEW SINGTHONG

133/8 -MOO5 - TAMPONN

KHO-LAK¸ AMPHOE: MUANG

PRACHUAP KHIRI KHAN - 77000 THAILAND





VAT.NUMBER (Steuernummer): 5471200064060 THAILAND







Phone Thailand: 0066-869118013

Dies ist eine Pressemitteilung von

Alpha-Supps

Datum: 08.11.2016 - 14:29

Sprache: Deutsch

News-ID 1421855

Anzahl Zeichen: 25795

Kontakt-Informationen:

Firma: Alpha-Supps

Ansprechpartner: Singhtong

Stadt: Prachuap



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 08.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 57 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung