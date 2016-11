ZDF-Magazin "Frontal 21": "Old School Society" diskutierte Anschläge auf Kindergärten, Behindertenheime und Kirchen / Mutmaßliche Rechtsterroristen wollten "Deutsche opfern" und Muslime beschuldigen (FOTO)

Die mutmaßliche rechtsterroristische Vereinigung "Old School

Society", kurz OSS, diskutierte Anschläge auf Kindergärten,

Behindertenheime und Kirchen. Das geht aus Abhörprotokollen hervor,

die dem ZDF-Magazin "Frontal 21" (Sendung am 8. November 2016, 21.00

Uhr) vorliegen. In den abgehörten Telefonaten und

Messenger-Nachrichten beklagen die mutmaßlichen Rechtsterroristen,

dass "Pegida und die anderen" nichts erreicht hätten, und stellen

fest: "Solange es kein Mord und Totschlag gibt, bewegt sich gar

nichts". Laut Unterlagen wollte die OSS die von ihr geplanten

Anschläge Muslimen oder linken Gruppen anhängen. In einer abgehörten

Nachricht heißt es, Anschläge müssten immer so aussehen, "als ob die

vom Spektrum links kommen". Eine andere Option sei, "einfach einen

Deutschen opfern und es den Musels in die Schuhe schieben".



Vier OSS-Mitgliedern wird derzeit vor dem Oberlandesgerichts

München der Prozess gemacht. Die Bundesanwaltschaft hatte im Dezember

2015 Anklage wegen der Bildung einer rechtsterroristischen

Vereinigung erhoben. Die Ziele der OSS seien darauf ausgerichtet,

ihre rechtsextremistische Ideologie durch Terroranschläge,

insbesondere in Form von Brand- und Nagelbomben, umzusetzen. Ein

erster Anschlag sei für Anfang Mai 2015 ins Auge gefasst worden. Ein

Angeklagter, der mutmaßliche Rädelsführer Andreas H. , beteuerte vor

Gericht, dass die Anschlagspläne "viele Worte um nichts" gewesen

seien.



Nach den "Frontal 21" vorliegenden Abhörprotokollen befürwortete

H., auch Kindergärten oder Kirchen anzuzünden: "(...) nimmst du zehn

Liter Verdünnung mit, kippst die Scheiße aus, schmeißt einen

Streichholz drauf, bumm. Was meinste, wie schnell eine Kirche

abfackelt". Als Ziel hatten die OSS-Mitglieder die Frauenkirche in

Dresden und den Kölner Dom ins Auge gefasst. "Da spricht dann ganz



Deutschland drüber", schreibt H. Ein OSS-Mitglied mit dem Chatnamen

"Mein Mädchen" schlägt einen Anschlag auf eine Behinderteneinrichtung

vor: "Jagen wir eine Förderschule hoch. Auf die Kloppis kann ich auch

gut verzichten." Die Behinderten repräsentierten nicht ihr Bild vom

Deutschen als Dichter und Denker. Ein Dritter schlägt Anschläge auf

Schulen oder Kindergärten vor. Das sei aufsehenerregend und "muss

dann den Musels angelastet werden (...), so dass die große Mehrheit

in Deutschland nach Rache schreit".



Sachsens Verfassungsschutzchef Gordian Meyer-Plath hatte nach

Bekanntwerden der "Old School Society" die Sorge geäußert, immer mehr

Rechtsextremisten könnten der Meinung sein, asylfeindliche

Demonstrationen genügten nicht mehr. Die Bundesanwaltschaft ermittelt

neben der OSS auch gegen die sächsische "Gruppe Freital" wegen des

Verdachts der Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung.



