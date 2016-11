Booking.com startet eine neue Plattform für Travel Agents

Booking.com, das weltweit führende Buchungsportal, kündigt heute

die Pilot-Version von Booking.com for Travel Agents an. Diese neue

Plattform ist speziell auf die Anforderungen von Reisebüros und

Reisevermittlern ausgerichtet. Mit einer Vielzahl an

benutzerfreundlichen Funktionen können Travel Agents für ihre Kunden

unkompliziert Übernachtungen buchen und verwalten.



Booking.com for Travel Agents ist eine Erweiterung des bereits

bestehenden Affiliate-Partner Programms von Booking.com und nutzt

dieselbe Technologie und Infrastruktur, die für das

Booking.com-Angebot für Geschäftsreisen entwickelt wurde.

Reisevermittler, die sich auf Booking.com for Travel Agents anmelden,

haben Zugriff auf ähnliche Vorteile wie die Affiliate-Partner von

Booking.com.



Mit der neuen Plattform ermöglicht Booking.com Reisevermittlern,

alle Buchungen ihrer Kunden in einer praktischen Übersicht zu

verwalten. Zudem bietet die Plattform eine Funktion für individuell

gestaltbare Ansichten, um sowohl Einzelbuchungen wie auch eine

Zusammenfassung der Umsätze für bestimmte Zeiträume aufzurufen.



Über Booking.com (http://www.booking.com/index.de.html?label=gen17

3nr-1DCAEoggJCAlhYSDNiBW5vcmVmaDuIAQGYAQe4AQbIAQ_YAQPoAQGoAgM;sid=2b9

edee12b29d55050b7a3286ada3c15;sb_price_type=total&):



Booking.com ist das weltweit führende Online-Buchungsportal für

Unterkünfte aller Art. Das Portal garantiert die besten Preise - ob

für kleine, familiengeführte Hotels oder 5-Sterne-Luxus-Häuser. Die

Website von Booking.com ist jederzeit sowohl vom PC, dem Mobiltelefon



oder dem Tablet erreichbar. Unsere Gäste zahlen niemals eine

Buchungsgebühr. Booking.com ist in mehr als 40 Sprachen verfügbar und

bietet mehr als eine Million Unterkünfte - darunter über 520.000

Ferienwohnungen und -häuser - in mehr als 227 Ländern und 96.000

Destinationen weltweit. Dank der 106 Millionen Gästebewertungen, die

nach dem Aufenthalt geschrieben wurden, finden Kunden garantiert das

für sie beste Angebot. Booking.com wird sowohl von Freizeit- als auch

Geschäftsreisenden aus aller Welt genutzt.



Mit einer über 19-jährigen Erfahrung und einem Team aus über

13.000 engagierten Mitarbeitern in mehr als 184 Büros weltweit steht

Booking.com seinen Kunden mit einem eigenen Kundendienst rund um die

Uhr zur Verfügung. Booking.com unterstützt seine Kunden bei Fragen

jederzeit in deren Muttersprachen und gewährleistet so eine

außergewöhnliche Kundenerfahrung.



Eigentümer und Betreiber von Booking.com(TM) ist Booking.com B.V.,

ein Unternehmen der Priceline Group (NASDAQ: PCLN), das 1996

gegründet wurde. Weitere Informationen finden Sie auf Facebook

(https://www.facebook.com/pages/Bookingcom/117615518393985), Twitter

(https://twitter.com/bookingcom), Google+

(https://plus.google.com/+Bookingcom/posts) und Pinterest

(https://www.pinterest.com/bookingdotcom/) oder unter

www.booking.com.



