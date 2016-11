GLOSSYBOX knackt die 100.000 Abonnenten (FOTO)

(ots) -

Der erfolgreichste Beautyexperte im deutschsprachigen Raum heißt

GLOSSYBOX: Mit mehr als 100.000 Abonnenten in Deutschland, Österreich

und der Schweiz ist das Unternehmen nicht nur Marktführer unter den

Beautyboxen Versendern. GLOSSYBOX ist gleichzeitig Herausgeber des

auflagenstärksten Beautymagazins.



Seit der Gründung im Jahr 2011 hat sich GLOSSYBOX kontinuierlich

weiterentwickelt. Als Pionier auf dem Gebiet des monatlichen Beauty

Abos hat GLOSSYBOX dieses Angebot im deutschsprachigen Raum erstmals

eingeführt und das Geschäft kontinuierlich ausgebaut. Von 2014 bis

heute haben sich die Abonnentenzahlen mehr als verdreifacht. Eine

Erfolgsgeschichte, die sich auch bei Ergebnis und Rendite zeigt, denn

ebenfalls seit 2014 ist das Geschäft mit den Beautyboxen bei

GLOSSYBOX profitabel.



Innerhalb der GLOSSYBOX Erfolgsgeschichte ist die Positionierung

als Beauty Advisor immer wichtiger geworden. Angefangen mit einer

reinen Produktkarte in jeder Box, verschickt GLOSSYBOX heute

monatlich ein 30 Seiten starkes Beautymagazin. Die Redaktion greift

aktuelle Beautythemen auf, versorgt die Leser/innen mit Tutorials und

Beautytipps rund um Hair, Make-up und Pflege sowohl im Printmagazin

als auch Online. Damit und mit einer verbreiteten Auflage von mehr

als 100.000 Exemplaren gibt GLOSSYBOX eines der erfolgreichsten

Lifestylemagazine auf dem deutschen Markt heraus.



Die kontinuierliche Positionierung als Beauty Advisor steht bei

allen Aktivitäten im Mittelpunkt der GLOSSYBOX Strategie und wird in

Zukunft noch stärker verfolgt werden. Mit der GLOSSYCON feierte das

Unternehmen bereits dieses Jahr gemeinsam mit Marken, Influencern,

Musikacts und rund 10.000 Fans das größte Beautyfestival Europas.

Mark Ralea, Managing Director DACH: "Als einzig neutrale Beautymarke

haben wir eine unabhängige Plattform geschaffen, auf der wir



Beautyfans, Marken und Influencer zusammenbringen. Das werden wir in

den unterschiedlichen Bereichen 2017 weiterentwickeln. GLOSSYBOX ist

auf dem Weg DER Beauty Advisor Deutschlands zu werden."







Pressekontakt:

Kira Strauß

Kira.strauss(at)glossybox.de

Tel.: 0173/6270420



Original-Content von: GLOSSYBOX, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

GLOSSYBOX glossybox-100tsd-abonnenten.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 08.11.2016 - 14:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1421861

Anzahl Zeichen: 2489

Kontakt-Informationen:

Firma: GLOSSYBOX glossybox-100tsd-abonnenten.jpg

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 45 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung