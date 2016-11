Security-Experten hoch im Kurs: Freelancer kommen Personal- und Entwicklungstrends in der IT-Sicherheit entgegen

(ots) - Mehr als ein Drittel der deutschen Unternehmen

sorgt sich hinsichtlich der IT-Sicherheit. Dies bestätigt die Studie

"IT-Sicherheit im Rahmen der Digitalisierung", die Bitkom Research im

Auftrag für die Bundesdruckerei im Frühjahr 2016 durchgeführt hat. So

berichten 54 Prozent der Unternehmen von konkreten Angriffen in den

letzten 24 Monaten. Jüngste Hackerangriffe wie jene auf die namhaften

Onlinedienste Twitter, Spotify und Netflix manifestieren die

Ernsthaftigkeit der Bedenken und setzen Unternehmen unter

Handlungsdruck - organisatorische, prozesstechnische und personelle

Sicherheitsmaßnahmen sind vonnöten, um Attacken aus dem Netz

vorzubeugen. Freelancer kommen den Unternehmensstrategien hierbei

entgegen.



2015 wurden auf der Akquiseplattform freelance.de 3198 neue

Projekte für IT-Security ausgeschrieben, in diesem Jahr sind es Mitte

Oktober bereits 3665 und dies nicht grundlos: Durch Technologien wie

das Internet of Things, Industrie 4.0, Cloud, BYOD und Big Data wird

die IT-Landschaft von Unternehmen für unerwünschte Übergriffe

anfälliger, was das Know-how externer IT-Security-Spezialisten

zunehmend fundamental macht. Obwohl die Komplexität der

Unternehmens-IT durch intensivierte Vernetzung und eine steigende

Anzahl an Datenquellen wächst, beklagt jedes vierte Unternehmen einen

Mangel an geeigneten Experten.



Freelancer gegen Sicherheitslücken



Dem akuten Fachkräftemangel kann durch eine zweigleisige

Personalstrategie entgegen gewirkt werden: festangestelltes

Sicherheitspersonal gewährleistet kontinuierliche Abläufe und den

Überblick wichtiger Vorgänge. Projektbezogene Mitarbeiter sind

flexibel einsetzbar und bereichern das Team mit Expertenwissen. Eine

Strategie, die an Bedeutung gewinnt und durch aktuelle Zahlen

unterstrichen wird: Die diesjährige IT-Freiberufler Studie von IDG



Business Research und freelance.de weist nach, dass 44 Prozent der

Unternehmen die Bedeutung von Freiberuflern in den nächsten zwei

Jahren als sehr groß betrachten - deutlich mehr als noch in 2015. Die

Zusammenarbeit in sogenannten Mixed Teams, die aus Festangestellten

und Freiberuflern bestehen, wird von mehr als 85 Prozent der

befragten Unternehmen angestrebt.







Pressekontakt:

Kafka Kommunikation

Julia Fehrle/ Susanne Sothmann

Tel. 089-747470580

(at): jfehrle(at)kafka-kommunikation.de, ssothmann(at)kafka-kommunikation.de



Original-Content von: Freelance, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Freelance

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 08.11.2016 - 14:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1421862

Anzahl Zeichen: 2739

Kontakt-Informationen:

Firma: Freelance

Stadt: München





Diese Pressemitteilung wurde bisher 48 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung