Mit Leica ins Abenteuer / Premium-Fernglas kaufen - Expeditionsreise gewinnen (FOTO)

(ots) -

Leica bringt seinen Kunden das Abenteuer Spitzbergen ein großes

Stück näher: Unter allen Käufern eines Leica Trinovid HD 42 oder

Kompakt-Fernglases Leica Ultravid BR oder Trinovid BCA verlost Leica

die Teilnahme an einer einzigartigen Expeditionsreise nach

Spitzbergen. Zudem haben Kunden die Chance auf einen von 20

Gutscheinen für ein Seminar der Leica Akademie.



Die Aktion ist begrenzt auf den Zeitraum 7. November 2016 bis 31.

Januar 2017. Alle Kunden, die in diesem Zeitraum ein Leica Trinovid

HD oder ein Kompakt-Fernglas erwerben, können sich anschließend

online registrieren. Unter allen teilnehmenden Käufern verlost Leica

die Teilnahme an einer Expeditionsreise nach Spitzbergen im Wert von

bis zu 9.000 Euro.



Die exklusive Segelschiff-Reise findet vom 28. August bis 9.

September 2017 statt und wird von dem bekannten Fotografen und

Naturexperten Norbert Rosing geleitet, der den insgesamt bis zu 12

Teilnehmern die faszinierende Eis- und Tierwelt der norwegischen

Inselgruppe nahebringt. Zahlreiche Gletscher und Fjorde, das bunte

Treiben in den dicht bevölkerten Brutkolonien der Seevögel und

Abstecher ins Eis stehen auf dem Reiseprogramm. Zusätzlich werden

unter allen Käufern eines Leica Trinovid HD 42 oder

Kompakt-Fernglases Leica Ultravid BR oder Trinovid BCA 20 Gutscheine

für ein Seminar der Leica Akademie verlost.



Weitere Informationen erhalten Kunden online unter

www.leica-camera.com/spitzbergen2016 und bei allen Leica Stores,

Leica Boutiquen und Fachhändlern.







Pressekontakt:

Andreas Dippel

+49 (0) 6441 2080 403

Andreas.dippel(at)leica-camera.com



Original-Content von: Leica Sportoptik, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Leica Sportoptik trinovid-8x42-10x42-hd.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 08.11.2016 - 14:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1421863

Anzahl Zeichen: 1917

Kontakt-Informationen:

Firma: Leica Sportoptik trinovid-8x42-10x42-hd.jpg

Stadt: Wetzlar





Diese Pressemitteilung wurde bisher 52 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung