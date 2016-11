Eandis: Belgischer Netzbetreiber bändigt Big Data mit SAS Visual Analytics

(ots) - Eandis, einer der größten Betreiber von Gas-

und Stromnetzen in Belgien, nutzt SAS Visual Analytics

(http://ots.de/7MJ2D), um die rasant wachsenden Datenmengen aus Smart

Grids und Smart Meters ohne Umwege zu visualisieren und Investitionen

gezielt zu planen. Das flämische Unternehmen begegnet damit aktuellen

Herausforderungen wie der zunehmend dezentralen Stromerzeugung, dem

schwankenden Energieangebot durch erneuerbare Energien und dem

Energieeffizienzziel von Europa 2020.



Netzstabilität ist eines der wichtigsten Ziele für Eandis. Wind

und Sonne liefern abhängig vom Wetter schwankende Strommengen, zudem

wird der Strom von immer mehr Kleinstproduzenten gewonnen und ins

Netz eingespeist. Der Netzbetreiber muss sämtliche Daten zur

Stromdistribution sehr viel präziser und in kürzeren Abständen

überwachen als bisher, um Spannungsschwankungen auszugleichen. Mit

Smart Grid und intelligenten Stromzählern trackt er fortlaufend

Energieangebot und -verbrauch und erkennt Nutzungsmuster und

Abweichungen. Die Analysten von Eandis brauchen mit SAS Visual

Analytics nur noch einen Bruchteil der bislang üblichen Zeit, um die

relevanten Daten zu analysieren - teilweise nur noch Minuten anstelle

von Monaten. Das erleichtert die Planung, wo beispielsweise in neue

Übertragungsstationen investiert werden muss. So kann Eandis auch

künftige Fragestellungen simulieren: Wie viele Elektro-Autos gibt es

in fünf Jahren? Welchen Einfluss werden sie auf die Energieversorgung

haben?



SAS Visual Analytics ermöglicht jetzt fortgeschrittene

Smart-Grid-Analytics in einer Self-Service-BI-Umgebung. Vorher

mussten Fachabteilungen ihre Berichte in der IT anfragen und die

exakten Anforderungen nennen. Dieser Prozess war aufwendig und

lieferte nur Reportings, keine Vorhersagen. Heute können die

Analysten mit SAS Visual Analytics ihre Vorhersagemodelle und



Darstellungsarten selbst in einer Testumgebung überprüfen. Bewähren

sie sich, überführt sie die IT dann in den produktiven Betrieb.



Ein Erfolgsbeispiel: Jedes Jahr sammelt Eandis Streaming-Daten von

allen Übertragungsstationen, die Energie ins Stromnetz einspeisen.

Dabei entstehen 10 Millionen Zeilen an Messwerten - genug, um neun

Excel-Tabellen bis zum technischen Limit zu füllen. Ehemals benötigte

der zuständige Analyst zwischen drei und sechs Monaten, um diese

Daten zu analysieren. Mit SAS Visual Analytics erledigt derselbe

Analyst diese Aufgabe jetzt in wenigen Minuten.



"Die Energiebranche definierte sich früher über die Infrastruktur,

also Rohre und Leitungen. Heute geht es immer mehr um

Datenmanagement", stellt Olivier Goethals, Enterprise Architect und

Manager des Business Intelligence Competence Center (BICC) bei

Eandis, fest. "Wenn ein Bericht lediglich Zahlenkolonnen enthält, ist

das ziemlich abschreckend. SAS Visual Analytics ist optisch

ansprechend sowie benutzerfreundlich, und die mit SAS erstellten

Berichte sind einfach zu interpretieren. Die Datenvisualisierung

beschleunigt die Art und Weise, wie wir Big Data auswerten und

Entscheidungen fällen können."



Über SAS



SAS ist weltweit Marktführer im Bereich Analytics und mit 3,16

Milliarden US-Dollar Umsatz einer der größten Softwarehersteller. In

Deutschland hat SAS im vergangenen Jahr 142 Millionen Euro Umsatz

erzielt. Kunden an 80.000 Standorten setzen innovative Analytics-,

Business-Intelligence- und Datenmanagement-Software und -Services von

SAS ein, um schneller bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Seit 1976 verschafft SAS Kunden rund um den Globus THE POWER TO KNOW.



Mit SAS entwickeln Unternehmen Strategien und setzen diese um,

messen den eigenen Erfolg, gestalten ihre Kunden- und

Lieferantenbeziehungen profitabel, steuern in Echtzeit die gesamte

Organisation und erfüllen regulatorische Vorgaben.



Firmensitz der US-amerikanischen Muttergesellschaft ist Cary,

North Carolina. SAS Deutschland hat seine Zentrale in Heidelberg und

weitere Niederlassungen in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln und

München. Weitere Informationen unter

http://www.sas.com/de_de/company-information.html.







