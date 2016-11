Klimaschutzplan: Fata Morgana für Marrakesch? / Koalitionskompromiss bleibt weit hinter Erwartungen zurück

(ots) - Nach langem Gezerre scheinen sich die verschiedenen

Ministerien nun doch auf einen Klimaschutzplan verständigen zu

können, der am Mittwoch vom Bundeskabinett verabschiedet werden soll.

Damit will die Bundesregierung verhindern, ohne einen Maßnahmenplan

bei den UN-Klimaverhandlungen in Marrakesch (Marokko) aufzutreten.

Zum aktuellen Entwurf äußert sich Dr. Timm Kehler, Vorstand von

Zukunft Erdgas e.V.: "Dieser Klimaschutzplan verdient den Namen

nicht. Bei den Klimagesprächen in der Wüste setzt Deutschland damit

auf eine Fata Morgana. Der Plan sieht erstmal gut aus, aber aus der

Nähe betrachtet entpuppt er sich als Irrlicht: Greifbare Maßnahmen

fehlen."



Die Initiative der deutschen Gaswirtschaft kritisiert die

einseitige Ausrichtung des Klimaschutzplans auf Fernziele, während

sie konkrete und schnell wirksame Maßnahmen vermisst. "Die deutsche

Politik verfehlt die Klimaziele 2020. Doch darüber spricht sie nicht,

sondern definiert neue, wohlklingende Ziele und vertagt den

Klimaschutz auf später", kritisiert Kehler. An den entscheidenden

Stellen bleibe der Klimaschutzplan schwammig. Kehler: "Es gibt kein

Datum für den Kohleausstieg, es gibt kein Verfallsdatum für Diesel.

So bleibt Klimaschutz eine Illusion".



Für einen Fehler hält die Gaswirtschaft auch die Absicht der

Bundesregierung, den Wärmemarkt zu elektrifizieren, also künftig nur

noch auf strombasierte Heizungen zu setzen. "Die Elektrifizierung des

Wärmemarkts ohne einen vorherigen restlosen Kohleausstieg ist der

größte anzunehmende Unsinn. Solange Kohlekraftwerke am Netz sind,

darf keine zusätzliche Stromnachfrage geschaffen werden. Das wäre

klimapolitisch fatal", so Kehler.



Positiv sieht Zukunft Erdgas die Würdigung von Power-to-Gas im

Klimaschutzplan. Das Verfahren ist geeignet, um aus Ökostrom

regeneratives Erdgas herzustellen und bietet gleichzeitig die



Möglichkeit, die volatile erneuerbare Energie zu speichern und zu

transportieren. Die Würdigung der Schlüsseltechnologie bleibt

allerdings halbherzig, weil auch hier keine konkreten Maßnahmen

beschrieben werden und die Einbindung ins Energiesystem nicht

ausreichend beleuchtet wird.



Obwohl der Klimaschutzplan im Rahmen der Ressortabstimmung

deutlich verändert wurde und auch die Rolle von Erdgas an

wesentlichen Stellen unterstrichen wurde, hält Zukunft Erdgas das

Papier für nicht geeignet, den Klimaschutz weiter voranzubringen.

"Von einem Klimaschutzplan erwarten wir klare Aussagen, was wir

morgen tun müssen um übermorgen unsere Ziele zu erreichen", fordert

Kehler.



Über Zukunft ERDGAS e.V.



Zukunft ERDGAS e.V. ist die Initiative der deutschen

Erdgaswirtschaft. Sie setzt sich dafür ein, dass die Potenziale des

Energieträgers Erdgas auch in Zukunft genutzt werden und informiert

über die Chancen und Möglichkeiten, die Erdgas für die Energiewende

und den Energiemix der Zukunft bietet. Getragen wird Zukunft ERDGAS

von führenden Unternehmen der Erdgaswirtschaft.







