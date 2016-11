Bio Chilipulver: Feurig Scharf und Gesund

Ab November 2016 führt BioNutra Bio-Chili-Pulver ein. Das würzig scharfe Pulver stammt aus fairem biologischem Anbau und ist besonders geeignet um müde Speisen aufzupeppen.

(firmenpresse) - Chili gibt es in unterschiedlichen Sorte und Regionen. Die weitverbreitetste Chili-Sorte ist die Cayenne, die in Asien und Südamerika beheimatet ist. Traditionell werden diese Früchte in diesen Regionen in großen Mengen roh verspeist. Das getrocknete Pulver der Chili findet Verwendung in regionalen Gerichten und ist ein fester Bestandteil in asiatischen Haushalten.



Mit dem Einzug von asiatischen und mexikanischen Speisen nach Europa wurde auch der Chili hier im Lande immer beliebter. Ihre Beliebtheit ist aber nicht nur auf ihren würzig scharfen Geschmack zurückzuführen, sondern liegt auch an den positiven gesundheitlichen Wirkungen dieser Früchte.



Das rote Chili enthält nämlich besonders viel Capsaicin, den Schärfestoff. Dieser Stoff, so das Ergebnis zahlreicher wissenschaftlicher Studien, ist verantwortlich für die vielen positiven Wirkungen von Chili bei Krebs, Herzerkrankungen und Übergewicht.



Unser BioNutra Chilipulver wird aus der getrockneten Frucht der Cayenne (Capsicum annuum) hergestellt. Diese Chili-Pflanzen werden in einer Fairtrade-Kooperative in Sri Lanka unter kontrolliert biologischen Bedingungen angepflanzt. D.h. ohne Zusatz von Pestiziden oder Chemikalien. Die reifen feuerroten Früchte werden im Spätsommer gesammelt, schonend getrocknet und fein zu Pulver gemahlen. Anschließend wird es luftdicht in wiederverschließbaren 250 g Aromabeutel verpackt und kann so optimal seine angenehm würzige Schärfe behalten. Dieses Chilipulver ist besonders gut für asiatische Speisen geeignet. Man kann diese natürlich nach eigenem Geschmack auch zum Schärfen von Salaten, Suppen, Teiggerichte?verwenden.



BioNutra führt dieses Produkt ab November 2016 in sein Sortiment ein und folgt damit der Nachfrage seiner Kunden nach mehr hochwertigen Bio-Produkten aus dem Bereich Gewürzen und Kräutern. Die Kooperative, die in Sri Lanka dieses Chili produziert, beliefert BioNutra auch mit den sehr beliebten BioNutra Kokosprodukten: Virgin Kokosöl und Bio-Kokosmehl.





BioNutra ist eine Marke des Dr. Nguyen Handelsunternehmens. Es ist ein kleines Unternehmen, das hochwertige gesunde Produkte importiert und diese im Direktvertrieb online anbietet. Wir legen wert auf fairen Handel und nachhaltige Landwirtschaft.



