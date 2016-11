Catalyst: Robuster Schutz für iPads in jeder Situation

Dank der wasserdichten und stoßfesten Catalyst-Hüllen sind iPad Mini 4, Air 2 und beide Pro-Modelle bestens vor Wasser, Staub und Schmutz geschützt.



Bamberg, 7. November 2016 – Verschütteter Kaffee, ein Sturz von der Tischkante oder ein Abenteuer im Regen, Schnee und Matsch — nichts davon kann den iPads Schaden zufügen. Vorausgesetzt, sie sind durch die robusten und wasserdichten Hüllen von Catalyst geschützt. Sie bieten den maximalen Schutz, ohne dabei das Apple-Design zu verstecken oder die Funktionalität einzuschränken. Die Hüllen von Catalyst sind in drei Größen passend für das iPad Mini 4, iPad Pro 9,7 Zoll beziehungsweise iPad Air 2 und iPad Pro 12,9 Zoll ab sofort erhältlich.



©Soular

(firmenpresse) - Alle Fakten im Überblick:

•Robuste Schutzhüllen für iPad Mini 4, iPad Pro 9,7 Zoll (kompatibel auch mit iPad Air 2) und iPad Pro 12,9 Zoll

•Wasserdicht nach IP68 und bis 2 Meter Tauchtiefe

•Stoßfest aus einer Fallhöhe von bis zu 1,2 Metern

•100-prozentige Qualitätskontrolle: Jede Hülle wird vom Hersteller einzeln getestet

•Schlankes Design mit gummiertem Außenrand und durchsichtiger Rückseite

•Dünner Touchscreen-Film auf der Vorderseite mit Zugriff auf die Touch-ID

•Hartbeschichtete Linse schützt die Kamera ohne die Aufnahmequalität zu mindern

•Eingebaute Akustikmembrane sorgen für eine klare Klangwiedergabe

•Alle Anschlüsse und Tasten bleiben zugänglich und bedienbar (kompatibel mit Ladekabeln bis zu 11,5 Millimeter Breite und 6 Millimeter Dicke sowie Kopfhörersteckern mit bis zu 6 Millimeter Durchmesser)

•Ideal geeignet auch im professionellen Umfeld (Baustellen, Schwimmlehrer, etc.)

•Lieferumfang: Schutzhülle und aufklappbarer iPad-Aufsteller

•Ab sofort im Fachhandel und online unter www.technikdirekt.de zu einem Preis von 99,90 Euro (Hülle fürs iPad Mini 4), 139,90 Euro (Hülle fürs iPad Pro 9,7 Zoll bzw. iPad Air 2) und 169,90 Euro (Hülle fürs iPad Pro 12,9 Zoll) verfügbar



Zu 100 Prozent immer geschützt

Kurz nicht aufgepasst und schon ist es passiert: Das iPad rutscht aus der Hand oder von der Tischkante und trägt unschöne Kratzer oder sogar ein gesprungenes Display davon. Mit den robusten Schutzhüllen von Catalyst gehören solche Sorgen der Vergangenheit an. Jedes einzelne Exemplar wird während der Produktion einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen und auf Robustheit sowie Wasserdichtigkeit getestet. Die Catalyst-Cases schützen gegen Stöße und Schläge aus einer Fallhöhe von bis zu 1,2 Metern, sind nach IP68 staub- und wasserdicht und können bis zu zweit Metern Tiefe dauerhaft untergetaucht werden. Dank des gummierten Randes rutscht das Gerät auch nicht mehr so schnell aus der Hand. Ob für den privaten Gebrauch oder im professionellen Umfeld auf Baustellen oder für Schwimmlehrer — die Hüllen bieten in jeder Situation den optimalen Rundumschutz und sind für vier verschiedene iPad-Modelle erhältlich: iPad Mini 4, iPad Air 2 beziehungsweise iPad Pro 9,7 Zoll und iPad Pro 12,9 Zoll.





Freier Blick auf das Apple-Design

Trotz des robusten Gehäuses tragen die Schutzhüllen von Catalyst nicht dick auf und die durchsichtige Rückseite erlaubt einen freien Blick auf das Apple-Design. Auf der Vorderseite bewahrt der integrierte Schutzfilm das Display vor Beschädigungen ohne die Funktionalität des Touchscreens und der Touch-ID zu beinträchtigen. Alle Tasten sind gegen eindringende Feuchtigkeit und Staub abgedichtet und lassen sich dennoch bequem bedienen. Der Lightning-Anschluss wird durch eine Silikonabdeckung geschützt und lässt sich freilegen, um das iPad innerhalb der Hülle aufzuladen. Dank der breiten Öffnung lassen sich selbst robuste Ladekabel mit dicken Steckerverkleidungen (bis zu 11,5 Millimeter Breite und sechs Millimeter Dicke) problemlos anschließen. Auch Kopfhörerstecker mit einer Ummantelung bis zu sechs Millimeter Durchmesser sind mit den Hüllen kompatibel. Dank eingebauter Akustikmembrane mindern die Catalyst-Hüllen nicht die Qualität der Klangwiedergabe und eine hartbeschichtete, optische Linse gewährleistet scharfe Bild- und Videoaufnahmen.



Verfügbarkeit und Preis

Die robusten und wasserdichten Catalyst-Cases für verschiedene iPad-Modelle sind ab sofort im Fachhandel und online unter www.technikdirekt.de erhältlich. Die Schutzhülle für das iPad Mini 4 kostet 99,90 Euro, fürs iPad Pro 9,7 Zoll beziehungsweise fürs iPad Air 2 139,90 Euro und für das iPad Pro 12,9 Zoll 169,90 Euro. Im Lieferumfang ist außerdem ein zusammenklappbarer iPad-Aufsteller enthalten. Soular GmbH & Co. KG ist der exklusive Vertriebspartner der Marke Catalyst in Deutschland und Österreich.



Über Catalyst

2011 gegründet von Abenteuer-Enthusiasten ist Catalyst eine Marke für innovatives und grenzüberschreitendes Lifestyle-Zubehör. Der Hersteller entwickelt durch eigene, patentierte Technologien robuste und qualitativ hochwertige Produkte, die Geräte bei Outdoor- oder sportlichen Aktivitäten sicher schützen und dennoch die bestmögliche Funktionalität gewähren. Die Gründer Josh Wright, ein preisgekrönter Industriedesigner, und seine Geschäftspartnerin June Lai, die treibende Kraft in der Produktforschung, entwickelten ihre erste Hülle, als sie auf dem Markt keine finden konnten, die ihren Ansprüchen genügte und einen optimalen Schutz für das iPhone bei ihren vielfältigen, gemeinsamen Outdoor-Abenteuern bieten konnte. Über Kickstarter verbuchten sie schnell Erfolge, entwickelten dann neue Produkte in Zusammenarbeit mit Griffin und präsentierten 2014 schließlich als unabhängige Marke ihr breites Line-Up an Schutzhüllen, Zubehör und wasserdichten Sleeves. Das Portfolio ist in über 70 Länder rund um die Welt erhältlich. www.catalystlifestyle.com











Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.soular.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Soular Distribution

Der junge Distributor Soular steht für qualitativ hochwertige Produkte zur Ergänzung des Apple-Portfolios. Besonderes Augenmerk legt das trendorientierte Unternehmen auf innovatives und anspruchsvolles Design. Zu den betreuten Marken gehören unter anderem das junge Brand CASEual, das Design-Label blueLounge sowie Danalock, führender Anbieter für smarte Türschlösser. www.soular.de

Dies ist eine Pressemitteilung von

Soular GmbH & Co. KG

PresseKontakt / Agentur:

Marina Loch

Presse & PR

0951/30900-713

presse(at)soular.de



Datum: 08.11.2016 - 14:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1421870

Anzahl Zeichen: 5831

Kontakt-Informationen:

Firma: Soular GmbH & Co. KG

Ansprechpartner: Marina Loch

Stadt: Würzburg

Telefon: 095130900713



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 44 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung