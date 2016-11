Radstädter Advent - BILD

(ots) - Umgeben von hohen Bergen und einer

atemberaubenden winterlichen Naturkulisse liegt das historische

Städtchen Radstadt im Salzburger Land. Die Gipfel von Dachstein und

Tauern und das mittelalterliche Stadtbild geben der Kleinstadt ihr

bezauberndes Flair. Die Vorweihnachtszeit in Radstadt ist voll von

echter Romantik und weihnachtlicher Vorfreude - ein wohltuendes

Kontrastprogramm zu dem Shopping-Stress und dem Opening-Rummel

ringsum. Auch heuer wird wieder ein romantischer Krippenpfad rund um

die historische Stadtmauer führen - ein winterlicher Spazierweg, auf

dem zwölf Krippen von Schnitzern aus Radstadt und der Region in

beleuchteten Schaukästen bewundert werden können. Parallel zum

Krippenpfad verläuft auch der Millenniumspfad.



1.000 Schritte führen Interessierte zu wissenswerten Informationen

rund um 1.000 Jahre Geschichte in Radstadt, im Salzburger Land und in

Österreich. Der Weihnachtsmarkt am Stadtplatz präsentiert heimisches

Handwerk und ty-pische Advent-Produkte. Duftende Kekse, Glühwein und

Punsch verbreiten himmlische Gerüche. Für Weihnachtsstimmung sorgen

Weisenbläser, Chöre und Gesangsgruppen sowie Pferdekutschenfahrten

und der Nikolaus, der Kekse verteilt. Jede Menge Idylle und

Weihnachtsstimmung vermitteln die Radstädter Weihnachtswanderungen:

Entlang der mit Fackeln ausgesteckten Kaiserpromenade stapfen

Romantiker und Wintergenießer durch den tief verschneiten Winterwald

- begleitet von weihnachtlichen Klängen und warmem Adventpunsch.



Ein besonderes Highlight der Wanderung ist der "längste

Adventkalender Europas". Entlang des gesamten Weges werden 24 von

innen beleuchtete Fenster mit Advent-, Weihnachts- und

Nostalgiemotiven postiert. Diese "Reise in die schönsten

Kindheitserinnerungen" endet beim Adventmarkt am Stadtplatz mit

allerlei Köstlichkeiten und einer lebenden Krippe.



Zwtl.: Adventtermine 2016 in Radstadt





Radstädter Krippenweg (beleuchtet) von 26.11. bis 6.1.2017



Radstädter Weihnachtswanderungen am 10.,17. und 26.12.:, jeweils

ab 17.00 Uhr



Adventmarkt am Stadtplatz : jeden Samstag und Sonntag von

26.11.-27.12., jeweils 15.30-20.30 Uhr



24.12.: Turmblasen, Katholische und Evangelische Christmette



Rückfragehinweis:

Tourismusverband Radstadt

A-5550 Radstadt, Stadtplatz 17

Tel. +43/(0)6452/7472-0

www.radstadt.com

E-Mail: info(at)radstadt.com



