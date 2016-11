Conqu3r DMHA, 1,3,7-Trimethylxanthine (Caffeine)[350mg], Eria Jarensis Extract, PenTenergy™3-Pentanamine, 2,4-dimethyl-,2-aminoisoheptane

Conqu3r DMHA, 1,3,7-Trimethylxanthine (Caffeine)[350mg], Eria Jarensis Extract, PenTenergy™3-Pentanamine, 2,4-dimethyl-,2-aminoisoheptane (Aconitum Kusnezoffii)



(firmenpresse) - Conqu3r DMHA



Die nächste Evolutionsstufe der Pre-Workout Supplementation!







CONQU3R DMHA ist eine “alles in einem” Formel, die nur die qualitativ hochwertigsten Zutaten enthält und stellt im Bereich der Sporternährung ein unerreichtes Meisterstück dar! Darüber hinaus wird jeder Inhaltsstoffe durch Humanstudien unterstützt, denn Nagetiere sind im Olymp nicht erlaubt. Doch das ist noch nicht genug – wir haben die Dosierungen der Inhaltsstoffe sorgfältig ausgewählt, um optimale Resultate zu liefern. CONQU3R DMHA besteht aus 4 primären Matrizen von kraftvollen Zutaten, die Ihnen einen rasiermesserscharfen Fokus, extreme Energie, einen erstaunlichen Pump und eine unerreichte Ausdauer liefern werden. Zusätzlich hierzu haben wir mit dem einzigartigen J. Regia eine signifikante Entdeckung eines neuen, natürlich vorkommenden Stimulans gemacht. Da wir den Energieaspekt von CONQU3R DMHA so stark verbessert haben, hatten wir keine andere Wahl, als auch den Pump- und Ausdaueraspekt zu intensivieren, um ihn mit dieser Intensität mithalten zu lassen. Das Ergebnis? Die Grenzen zum Erfolg wurden eingerissen und die Kraft von CONQU3R DMHA wurde freigesetzt!



Schlüsselvorzüge:







Rasiermesserscharfer Fokus



Erstaunlicher Energie



Irrsinniger Pump



Unerreichte Ausdauer







Hüten Sie sich vor minderwertigem Müll!







Mehrere Supplementfirmen wurden der Vorgehensweise überführt, Ihr Protein mit billigen freien Aminosäuren zu strecken, um den Proteingehalt künstlich zu erhöhen und weniger teureres Protein verwenden zu müssen. Diese skrupellosen Firmen erhöhen ihre Profitmarge, indem sie billige Füllstoffe zu ihren Produkten hinzufügen und den Konsumenten betrügen. Eilmeldung: Die Pre-Workout Kategorie ist noch weitaus schlimmer als das Fiasko mit gestrecktem Proteinpulver. Während Supplementfirmen beschämt transparenter bezüglich ihrer Proteinformeln werden, findet ein ähnlicher Verrat im Bereich der Pre-Workout Kategorie unvermindert weiter statt. Die meisten heute zutage auf dem Markt erhältlichen Pre-Workout Produkte sind mit harschen Stimulanzien vollgepackt und verlassen sich auf eine Überstimulierung des zentralen Nervensystems (ZNS), welche letztendlich zu Langzeitproblemen beim Anwender führt. Diese Pre-Workout Produkte wurden spezifisch dazu entwickelt, Ihnen ein Gefühl der Energie vorzugaukeln, liefern Ihnen jedoch keinerlei echte leistungssteigernde Vorzüge für Ihre Trainingseinheiten. Und als ob das noch nicht genug wäre, lassen diese Produkte Sie lethargisch zurück, sobald das stimulierende Hoch nachlässt und machen Sie süchtig auf der Jagd nach diesem anregenden Stimulanzien Hoch. Eine andere Taktik, die viele Firmen verfolgen, ist die Zugabe von Inhaltsstoffen zu ihrem Produkt, die Ihnen Vorzüge für Ihr Training liefern können, wobei diese Wirkstoffe jedoch so stark unterdosiert sind, dass Sie keinerlei spürbare Vorzüge wahrnehmen werden. Diese Firmen entkommen ihrer Rechenschaftspflicht, indem sie sich hinter proprietären Mischung aus gut bekannten Zutaten verstecken. Durch reines Marketing sind diese Supplementhersteller dazu in der Lage, ihre schlecht zusammengestellten Inhaltsstoffe in jämmerlichen Dosierungen hinter einer proprietären Mischung zu verstecken und bezeichnen ihr Produkt als etwas, das den Markt verändern wird. Lassen Sie sich nicht an der Nase herumführen - jeder weiß, dass diese Inhaltsstoffe effektiv dosiert sein sollten – das ist kein Geheimnis. Diese Firmen verwenden proprietäre Mischungen nicht, um eine Art „magische Formel“ mit den perfekten Verhältnissen der Inhaltsstoffe zu verstecken, so dass Wettbewerber ihre Ideen nicht stehlen können – ihre einzige Motivation besteht darin, ihren Profit ohne Rücksicht auf ethische Implikationen zu maximieren. Olympus Labs hat es noch nie nötig gehabt, solche Taktiken zu verwenden, um seine Produkte zu verkaufen. Wir stellen nur innovative Produkte zusammen, die Resultate liefern und auf klinisch effizienten Dosierungen basieren. Wir stehen zu unserer Verpflichtung und zu unserer Mission:





Innovation. Werte. Resultate.







Dies sind die drei Säulen unserer Firma. Für Sie als Kunden bedeutet dies effektive Produkte mit klinisch dosierten Inhaltsstoffen in einer transparenten Formel. Das ist genau das, was Sie bei CONQU3R DMHA erhalten.







Die zweite Blend trägt den Namen "Maximum Pump & Endurance Matrix", sie bringt 7g an Inhaltsstoffen mit sich, welche lediglich Beta Alanin und HydroMax Glycerol sind. Wir gehen davon aus, dass man hier eine 4g Dosierung von Beta Alanin und eine 3g Dosierung von Glycerol vorliegen hat.







Zu guter Letzt gibt es noch die "Maximum Absorption Matrix" mit 10mg Bioperine.







Sie bekommen alles, was Sie für Ihr Training brauchen, in nur einem Supplement. Sie müssen nicht länger mit 3 oder 4 unterschiedlichen Behältern herumhantieren, um Ihren Pre-Workout Drink zu mischen. CONQU3R DMHA wird Ihnen intensivere und längere Trainingseinheiten als alles andere auf dem Markt ermöglichen. Denn sein wir ehrlich: wenn Ihre Trainingseinheiten nicht intensiv sind, dann können Sie genauso gut zuhause bleiben.







CONQU3R DMHA wurde für Halbgötter perfektioniert! Es wird nicht für Nagetiere empfohlen! Setzen Sie mit CONQU3R DMHA bei jeder Trainingseinheit Ihr maximales Potential frei!















205,4 g



Serving Size2Rounded Scoop(10,27g)



Servings Per Container20



Amount Per Serving



Calories



Calories From Fat







% Daily Value*







Energy, Focus & Mood 725mg **



Enhancing Trifecta



1,3,7-Trimethylxanthine (Caffeine)[350mg], Eria Jarensis Extract,



PenTenergy™3-Pentanamine, 2,4-dimethyl-,2-aminoisoheptane (Aconitum Kusnezoffii)



Maximum Pump & Endurance Matrix 7g **



Beta Alanine, HydroMax Glyerol Powder (65%)



Maximum Absorption Matrix 10mg **



Bioperine



** Daily Value (DV) Not Established



Ingredients



Silica, Natural and Artificial Flavors, Citric Acid, Maltodextrin,



Sucralose, Acesulfame K, FD&C Red #40.









