Studie von HID Global: Großes Vertrauen in mobile Sicherheit kann Weg zur Zutrittskontrolle per Smartphone ebnen

(firmenpresse) - Walluf, 8. November 2016 – In den europäischen Unternehmen haben 74 Prozent der Mitarbeiter keine Sicherheitsbedenken, wenn sie Firmen-Smartphones nutzen. In Deutschland gilt das sogar für 82 Prozent der Mitarbeiter. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage von HID Global, weltweit führender Anbieter von sicheren Identitätslösungen. Dieses große Vertrauen in die Sicherheit mobiler Unternehmensgeräte öffnet den Weg für Mobile Access-Lösungen.



Für die Studie befragte HID Global über 1.200 Mitarbeiter von Unternehmen aller Größen in Deutschland, Großbritannien und Frankreich. Besonders hoch ist das Vertrauen in die Sicherheit mobiler Firmengeräte der Umfrage zufolge in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU). Europaweit gaben 75 Prozent der KMU-Mitarbeiter an, keine Sicherheitsbedenken zu haben, wenn sie Smartphones oder Tablets nutzen. Dieser Wert belegt ein großes Vertrauen in die mobilen Sicherheitsstrategien der Unternehmen und ist vor allem deshalb von großer Bedeutung, weil Mobilgeräte inzwischen an vielen Arbeitsplätzen zum Einsatz kommen. So berichteten 78 Prozent der befragten KMU-Mitarbeiter, dass sie regelmäßig Firmen-Handys zu Arbeitszwecken nutzen.



Das große Vertrauen und den wachsenden Mobility-Trend sollten die kleinen und mittelständischen Unternehmen nach Meinung von HID Global jetzt nutzen, um ihren Mitarbeitern auf den Mobilgeräten innovative Lösungen zur Zutrittskontrolle zu bieten. Wenn Mobilgeräte bei ihnen ohnehin allgegenwärtig sind und die Mitarbeiter großes Vertrauen in ihre Sicherheit haben, ist es naheliegend, sie auch zur Authentifizierung der Mitarbeiter beim Öffnen von Türen zu verwenden. Über zeitlich begrenzte digitale Ausweise könnten die Unternehmen auf diesem Weg außerdem auch Besuchern und externen Dienstleistern auf einfache Art und Weise einen temporären Zugang zum Firmengebäude ermöglichen.



Wichtig ist dabei, dass sich die Lösung zur Zutrittskontrolle per Smartphone einfach implementieren lässt und vor allem den Mitarbeitern eine positive User Experience bietet. Gleichzeitig muss sie angesichts der schmalen Budgets, die KMUs im Vergleich zu Großunternehmen aufweisen, aber auch kosteneffektiv sein. Ein Upgrade zu Mobile Access ist außerdem die ideale Gelegenheit, sämtliche eventuell noch vorhandenen Sicherheitslücken zu schließen.





„Unsere Umfrage offenbart ein großes Vertrauen der Mitarbeiter in die Fähigkeit ihrer Unternehmen, Daten auf Mobilgeräten vor externen Bedrohungen zu schützen“, sagt Harm Radstaak, Vice President und Managing Director, Physical Access Control Solutions bei HID Global. „Dieses hohe Maß an Vertrauen und die Bereitschaft der Anwender, mit ihrem Smartphone Türen zu öffnen, wird schnell dazu führen, dass mobile Geräte schon bald zum Standard in der Zutrittskontrolle werden. Das gilt vor allem in kleinen und mittelständischen Unternehmen, die sich traditionell als besonders flexibel und agil zeigen, wenn es um Innovation und Effizienz geht.“





Diese Presseinformation und eine Infografik können unter www.pr-com.de/hidglobal abgerufen werden.







http://www.hidglobal.de



HID Global ist Weltmarktführer auf dem Gebiet innovativer Produkte und Lösungen für eine sichere Identität. Millionen von Endanwendern in mehr als 100 Ländern weltweit vertrauen den hochsicheren Identitätslösungen in ihren Zutrittskontrollsystemen und profitieren vom umfassendsten Portfolio an interoperablen Produkten. Die Mehrheit der Fortune-500-Unternehmen vertrauen auf HID Global: Derzeit sind mehr als sieben Millionen HID-Lesegeräte und 400 Millionen HID-Technologiekarten im Umlauf. Zum Portfolio gehören weiterhin Lösungen zur starken Authentifizierung, Besuchermanagement, Kartendrucker zur Personalisierung von Ausweisen, hoheitliche Dokumente sowie RFID-Technologien für Anwendungen für Industrie und Logistik. Zu den wichtigsten Marken des Unternehmens zählen ActivID, EasyLobby, FARGO, IdenTrust, LaserCard, Lumidigm, Quantum Secure und HID. HID Global mit Hauptsitz in Austin, Texas, in den USA beschäftigt weltweit über 2.700 Mitarbeiter und ist mit internationalen Niederlassungen in über 100 Ländern tätig. HID Global ist ein Unternehmen der ASSA-ABLOY-Gruppe.



Weitere Informationen sind verfügbar unter www.hidglobal.de, im Mediencenter (www.hidglobal.de/media-center) und Blog (www.hidglobal.de/blog), über den RSS Feed (www.hidglobal.com/main/media-center/releases/rss.xml) sowie auf Facebook (www.facebook.com/hidglobal), LinkedIn (www.linkedin.com/company/hid-global) und Twitter (https://twitter.com/HID_EMEA).



