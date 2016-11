PMP Zertifzierung mit Abstand die verbreitetste Zertifzierung weltweit

Oktober 2016 bereits mehr als 729.552 Projektmanager zertifziert nach der PMP Zertifzierung

PMP Zertifizierung

(firmenpresse) - Unternehmen sind gefordert, immer schneller und kostengünstiger zu liefern sowie Innovationen zu unterstützen. Immer schneller, günstiger und in besserer Qualität:



Projektarbeit setzt sich durch



Im Zuge des hohen Tempos auf den Märkten verbringen Mitarbeiter immer mehr Arbeitszeit in Projekten - im Schnitt 35 Prozent. Dieser Anteil ist in den letzten Jahren um über 60 Prozent angestiegen. Projekte werden vor allem etabliert, um neue Lösungen sowie Prozesse einzuführen (88?%) und neue Produkte bzw. Dienstleistungen zu entwickeln (74?%). So sind klassische IT- und Entwicklungsprojekte längst nicht mehr nur Sache von IT- und Entwicklungsabteilungen, wie die hohen Anteile der an Projekten zu diesen Themen mitwirkenden Fachbereiche belegen. Etwa jeder zweite F&A-Leiter berichtet beispielsweise von der Einbindung in Projekte zur Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen.



Die Bedeutung des Projektmanagers wird in Zukunft noch weiter zunehmen, da laut einer Studie der Deutschen Bank Research für das Jahr 2020 eine Versiebenfachung des Anteils der Projektarbeit an der Gesamtwertschöpfung zu erwarten ist. Exzellentes Projektmanagement-Know-how und entsprechende Nachweise durch anerkannte Fachverbände wie das Project Management Institute (PMI) werden also künftig für viele Berufe unerlässlich sein.



PMP Zertifizierung bringt 25% mehr Wert fürs Unternehmen



Um durchschnittlich 25 Prozent steigert ein Projektmanager seinen Wert für ein Unternehmen, wenn er eine internationale Zertifizierung erwirbt wie die PMP Zertifzierung - Project Management Professional PMP® des PMI®. Grund dafür ist nicht nur das zusätzlich angeeignete Know-how, sondern auch der höhere berufliche Status, der mit der Zertifizierung einhergeht.



Oktober-Update



PMI Mitglieder aktuell 475.827, ein Wachstum von 0,9% über die letzten 12 Monate

Project Management Professional (PMP)® zertifzierte Projektmanager: 729,552

Certified Associate in Project Management (CAPM)®: 32,115



Program Management Professional (PgMP)® : 1,733

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®: 12,971

Weltweit 282 PMI® chapter, mit insgesamt 249,343 Mitgliedern.



Die PMP Zertifizierung können Projektmanager in Deutschland bei der frontline consulting group durchführen. frontline consulting ist GLOBAL Registered Education Provider des PMI, das mit über 720.000 Mitgliedern in 197 Nationen der weltweit größte Fachverband für Projektmanager ist.



Ausführliche Informationen zur PMP Zertifizierung des PMI und zum Vorbereitungstraining finden Sie hier: Infos zur PMP Zertifizierung



Wer die hohen Anforderungen an die PMP Zertifizierung noch nicht erfüllen kann, für den bietet sich die CAPM Zertifizierung nach PMI® an. Sie machen sich schon mit den Prozessen und den Methoden nach PMI vertraut und können schon danach arbeiten und später ist die PMP Zertifizierung schneller und einfacher.



Infos zur CAPM Zertifizierung







http://www.frontline-consulting.de



Keywords (optional):

Die frontline consulting group ist renommierter Premium-Weiterbildungsanbieter für Unternehmensmitarbeiter und begleitet Personal- und Organisations-Entwicklungsprozesse von Unternehmen, die erkannt haben, dass die kontinuierliche Qualifizierung und Weiterentwicklung der Mitarbeiter Wettbewerbsvorteile schafft - gerade bei den sich verschärfenden Marktbedingungen. Die Trainings von frontline consulting verbinden theoretisches Wissen ganz gezielt mit praxisorientiertem Know-how und gewährleisten so einen erfolgreichen Praxistransfer.



frontline consulting GmbH

frontline consulting GmbH

Maximilianstrasse 13, 80539 München

