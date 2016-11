Lidl realisiert standardisierte IT-System- und Applikationsüberwachung mit Consol als Lösungspartner

Lidl, eines der größten Handelsunternehmen in Europa, Filialfoto (Quelle: Lidl)

(firmenpresse) - München, 8. November 2016 – Der Münchner IT-Full-Service-Provider Consol hat für Lidl, eines der größten Handelsunternehmen in Europa, ein umfassendes Monitoring-System implementiert und erfolgreich in Betrieb genommen. Die neue, auf dem Open-Source-Monitoring-Tool Nagios basierende Lösung übernimmt die technische Überwachung der IT-Infrastruktur und der wichtigsten IT-gestützten Business-Services in den mehr als 140 Logistikzentren von Lidl weltweit.



Eine hochverfügbare und stabile IT-Infrastruktur sowie System- und Anwendungslandschaft spielen eine wesentliche Rolle bei der kontinuierlichen Prozessoptimierung in allen Ländern, in denen Lidl weltweit aktiv ist. So haben beispielsweise im dynamischen Tagesgeschäft der Logistikzentren, über die die Betreuung und Versorgung der Lidl-Filialen erfolgt, selbst kleinere Störungen einen signifikanten Einfluss auf einen reibungslosen Warenfluss. Lidl erarbeitete daher gemeinsam mit Consol ein neues Monitoring-Konzept. Gemeinsames Ziel war es, eine hochperformante Lösung zu entwickeln, die alle Landesgesellschaften von Lidl für ein durchgängiges Monitoring der relevanten technischen Systeme, Datenbanken, Komponenten und Applikationen zum Betrieb ihrer Logistikzentren nutzen können.



Consol entwickelte in enger Zusammenarbeit mit der IT bei Lidl die neue Business-Service- und System-Monitoring-Lösung auf Basis von Nagios. Für den komfortablen und weitgehend bedienerlosen Betrieb der Monitoring-Lösung kommen neben Nagios die Softwares Shinken, Icinga sowie zahlreiche Add-ons und von Consol entwickelte Systembausteine wie Coshsh und Thruk zum Einsatz. Die Implementierung, der Rollout und der Übergang in den Regelbetrieb wurden innerhalb kurzer Zeit erfolgreich gemeistert. Die Vorteile der Einführung eines unternehmensweit einheitlichen Monitorings für alle Landesgesellschaften sind primär die Prüfung und Analyse der IT- und Business-Services auf einem einheitlichen hohen Niveau.



Konkrete Vorteile der Monitoring-Lösung im Überblick:





• Ergänzung um einen Event-Management-Prozess



• Verbesserte Übersicht und Alarmierung von Systemstörungen



• Beschleunigte Ursachenanalyse bei Störungen



• Transparenz und Steuerung



• Messbarkeit von häufig auftretenden Störungen und deren Ursachen



• Innovative Eventkorrelation



• Standardisierte System- und Applikationsüberwachung



• Unternehmensweites SLA Monitoring und Reporting



• Automatisierte Überwachung von IT- und Business-Services



• Integrierte und mit auftretenden Events verknüpfte Wissensdatenbank



„Wir wollten in diesem Bereich auf Open-Source setzen, um einen hohen Abdeckungsgrad unserer heterogenen und weit vernetzen Systemlandschaft zu erzielen und um flexibel auf neue Anforderungen unserer Fachbereiche reagieren zu können. Aus diesen Gründen haben wir uns für Nagios als eine führende, zukunftsfähige Lösung am Markt entschieden“, erklärt Felix Winkemann, Teamleiter IT-Service-Management aus der Lidl-Unternehmenszentrale in Neckarsulm. „Die Entscheidung für Consol als Lösungspartner stand schnell fest. Das Unternehmen genießt im Nagios-Umfeld eine hervorragende Reputation und hat sich hier durch zahlreiche Eigenentwicklungen von Add-ons und Plug-ins einen Namen gemacht.“



Martin Wollmann, Leiter IT Global Service & Support bei Lidl, ergänzt: „Die reibungslose Projektdurchführung innerhalb des gesetzten Zeit- und Kostenrahmens zeigt, dass wir mit Consol die richtige Wahl getroffen haben. Mit dem durch Nagios durchgängig digitalisierten Monitoring der weltweiten IT-Infrastruktur von Lidl sowie der entsprechenden Applikationen leisten die Experten der IT bei Lidl zusammen mit Consol einen signifikanten Beitrag, um das Geschäftsmodell von Lidl noch zukunftsfähiger zu machen und unsere Position als erfolgreicher und innovativer Einzelhändler der Zukunft zu festigen.“





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Consol Consulting & Solutions Software GmbH ist ein Münchener IT-Full-Service-Provider. Zum Lösungsangebot des 1984 gegründeten IT-Dienstleisters mit Spezialisierung auf komplexe IT-Systeme gehören Beratung, Entwicklung, Integration, Monitoring und Testing sowie Betrieb und Wartung. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt das Unternehmen Consol CM, eine Software für das kundenzentrierte Business Process Management.



Zu den Kunden von Consol gehören Großunternehmen wie AOK Bayern, Daimler, Fraport, FWU, Kyocera, Schufa, Telefónica oder UniCredit sowie mittelständische Firmen wie M-net, maxdome, Haribo oder CBR Fashion. Auch öffentliche Institutionen wie die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur oder die Stadtverwaltungen München und Potsdam setzen auf Lösungen von Consol.



Consol beschäftigt weltweit aktuell rund 260 Mitarbeiter. Das Unternehmen mit Hauptsitz München ist mit eigenen Niederlassungen in Düsseldorf und Nürnberg sowie mit Tochtergesellschaften in Österreich, Polen, den USA und Dubai vertreten. Der Umsatz der gesamten Consol-Gruppe lag im Geschäftsjahr 2014/2015 bei 23,9 Millionen Euro.



Weitere Informationen unter http://www.consol.de und auf Twitter unter http://www.twitter.com/consol_de.



Kommentare zur Pressemitteilung