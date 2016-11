Gateway Lateinamerika und Gateway Brazil starten in die Saison 2017: Angebot um Mexiko erweitert und neue Kataloge für Lateinamerika und Brasilien in

Leipzig, 07.11.2016 – Die Individual-Reiseveranstalter Gateway Lateinamerika und Gateway Brazil veröffentlichen im November ihre neuen Reisekataloge für 2017. Auch diese wurden im Rahmen des im August stattgefundenen Firmenrelaunchs komplett überarbeitet und erstrahlen in einem modernen Design. Zudem hat Gateway Lateinamerika sein Portfolio um die Destination Mexiko erweitert.

Deckblätter der neuen Kataloge 2017

(firmenpresse) - Die gesamte Vielfalt Mittel- und Südamerikas erscheint ab sofort in einem gemeinsamen Katalog für Lateinamerika. Nur Brasilien wird weiterhin in einem gesonderten Katalog angeboten. Beide Kataloge beinhalten eine große Auswahl an Reisevorschlägen – individuelle Rundreisen oder Gruppenrundreisen zu festen Terminen, Mietwagentouren sowie zahlreiche Reisebausteine im altbewährten Baukastenprinzip, die alle beliebig miteinander kombiniert werden können. Vervollständigt werden die Kataloge mit interessanten Reisebeschreibungen der verschiedenen Destinationen sowie abwechslungsreichem Bildmaterial. Eine über die Kataloge hinausgehende Auswahl an Reisen und Reisebausteinen finden sich online auf den jeweiligen Länderseiten der Veranstalter.



Die neuen Kataloge für 2017 können ab sofort telefonisch unter 0341 - 39 29 15 90, per Mail oder online auf unseren Webseiten gateway-lateinamerika.de und gateway-brazil.de bestellt sowie als PDF heruntergeladen werden.



Gateway Lateinamerika arbeitet stetig an neuen Reisezielen in Lateinamerika. Ganz neu hinzugekommen ist die Destination Mexiko, welche sich mit einem umfassenden Angebot auf der Internetseite des Veranstalters präsentiert.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.gateway-lateinamerika.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

Gateway Brazil GmbH

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:PresseKontakt / Agentur:

Gateway Brazil - Gateway Lateinamerika

Frau Giselle Beyer Thó

Karl-Heine-Str. 99 | D-04229 Leipzig

Tel: +49 (0) 341 – 39 28 13 026

Fax: +49 (0) 341 – 39 28 13 029

E-Mail: giselle(at)gateway-brazil.de

Web: www.gateway-brazil.de

Web: www.gateway-lateinamerika.de

Datum: 08.11.2016 - 15:56

Sprache: Deutsch

News-ID 1421918

Anzahl Zeichen: 1605

Kontakt-Informationen:

Firma: Gateway Brazil GmbH



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 78 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung