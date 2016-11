TIBCO verbessert die Business Intelligence durch Top-Features für Datenmanagement und -analyse

Die TIBCO Insight Platform bildet das digitale Nervensystem, mit dem Unternehmen ihre Daten in Echtzeit managen, analysieren und in Aktionen verwandeln können

(firmenpresse) - München, 08. November 2016—TIBCO Software Inc., ein weltweit führender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware, stellt die neue TIBCO® Insight Platform vor, mit der sich Entscheidungen und Maßnahmen im Unternehmen noch schneller und solider treffen lassen. Die TIBCO Insight Platform zeichnet sich durch die Vernetzung von Daten, Systemen und Analysefunktionen aus und schafft damit eine Umgebung, die Analysten, Business Manager und IT-Experten bei ihren täglichen Aufgaben unterstützt. Sie bündelt zahlreiche Technologien in einem digitalen Nervensystem, das Daten, Software, Anlagen, technische Teams und Management zu einem intelligenten Gesamtorganismus verschmilzt. Die daraus entstehende ebenso intuitive wie umfassende Erfahrungsumgebung eröffnet relevante Einblicke, die sich in gezielte Maßnahmen umsetzen lassen, um so in Echtzeit die Geschäftsperformance zu steigern.



„Der rasante Wandel von Business- und Engineering-Technologien macht es Unternehmen immer schwerer, im Wettlauf um Innovationen und Wettbewerbsvorteile mitzuhalten. In diesem Umfeld benötigen sie zwei Dinge: intuitive Tools für visuell aufbereitete Einblicke und Konfigurationsoptionen, aus denen sie numerische Modelle und praktische Maßnahmen ableiten können“, erklärt Michael O’Connell, Chief Analytics Officer von TIBCO. „Die TIBCO Insight Platform nutzt unsere bewährten Technologien für visuelle, prädiktive und Streaming-Analyse, Integration und Geschäftsprozessmanagement, um Unternehmen eine übersichtliche, intuitive und lückenlose Umgebung für fundierte Entscheidungen und automatisierte Aktionen bereitzustellen. Sie unterstreicht das Engagement, mit dem wir unseren Kunden dabei helfen, ihre geschäftlichen Prozesse zu verbessern und ihr Exzellenzpotenzial vollständig auszuschöpfen.“



Die TIBCO Insight Platform verbindet visuelle, prädiktive und Streaming-Analysefunktionen zu einem in sich geschlossenen System, mit dem sich analytische Erkenntnisse schnell und einfach in effektive Handlungen ummünzen lassen. Ihre einzigartigen Technologien für Data Wrangling, prädiktive Analyse, algorithmusgestütztes Management und maschinelles Lernen heben sie von vergleichbaren Produkten ab und ermöglichen eine optimale Nutzererfahrung. Indem die Plattform eine Verknüpfung zwischen dem Menschen auf der einen und smarten Systemen wie z. B. IIoT-Anwendungen (Industrial Internet of Things) auf der anderen Seite herstellt, unterstützt sie die Nutzer bei Echtzeitentscheidungen, automatisierten Aktionen und kontinuierlichem Lernen. Die TIBCO Insight Platform ist in allen Unternehmen einsetzbar und eignet sich für so unterschiedliche Branchen wie die Öl- und Gasindustrie, den Fertigungssektor, Finanzdienstleistungen, Einzelhandel, Gesundheitswesen und viele mehr.





„Unternehmen wollen aktiv sein, anstelle sich mit passiver Erkenntnis zu begnügen. Dabei führt der Weg zum aktiven Handeln durch digitale Einblicke – Einblicke, die man in Software testen und implementieren kann“, formulierte Forrester-Analyst Brian Hopkins in seinem Blog-Artikel Insight Platforms Have Arrived vom Mai 2016. Hopkins weiter: „Genau hier setzen Insight-Plattformen an, denn sie ermöglichen den Nutzern: 1) die richtigen Datenquellen zu erschließen und zu managen, 2) bei ihren Analysen viele unterschiedliche Technologien anzuwenden, 3) die resultierenden Einblicke in Software umzusetzen und 4) den Kreislauf zu schließen, indem sie die Ausgabedaten erfassen und kontinuierliche Verbesserungen vornehmen.“



Ausführliche Informationen zur TIBCO Insight Platform finden Sie unter www.tibco.com/products/analytics.





Informationen über TIBCO Software



TIBCO Software bringt Unternehmen bei der Transformation zum digitalen Unternehmen voran, indem es alles in Echtzeit verbindet und Augmented Intelligence jedem - von Geschäftsnutzern bis hin zu Datenwissenschaftlern - bereitstellt.



Durch diese Kombination können Unternehmen schneller Antworten finden, bessere Entscheidungen treffen und zielgerichteter handeln. Seit fast 20 Jahren vertrauen Tausende von Unternehmen weltweit auf die TIBCO-Technologie, um sich im Wettbewerb durch überzeugende Kundenerfahrungen, optimierte Assets und innovative, neue Businessmodelle durchzusetzen.



Erfahren Sie unter www.tibco.com wie TIBCO Daten zum Leben erweckt.



Um Neuigkeiten und Updates zum Unternehmen zu erhalten, folgen Sie uns (at)TIBCO auf Twitter, Facebook oder LinkedIn.



TIBCO und das TIBCO Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der TIBCO Software Inc. und/oder ihrer Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Produkt- und Unternehmensnamen und -marken, die in diesem Dokument genannt werden, sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zum Zweck der Warenbezeichnung erwähnt.

