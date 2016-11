Winkelmeier-Becker/Hirte: Gesetzentwurf zur Corporate Social Responsibility vermeidet unnötige Bürokratie

Sachverständigenanhörung bestätigt wesentliche

Positionen der Union



Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hat am gestrigen

Montag eine Sachverständigenanhörung zum Gesetzentwurf zur Umsetzung

der sog. CSR-Richtlinie (Corporate-Social-Responsibility-Richtlinie)

durchgeführt. Hierzu erklären die rechtspolitische Sprecherin der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion Elisabeth Winkelmeier-Becker und der

zuständige Berichterstatter Heribert Hirte:



Elisabeth Winkelmeier-Becker: "Die Anhörung hat deutlich gezeigt,

dass der Gesetzgeber neue gesetzliche Berichtspflichten zur Corporate

Social Responsibility nur mit Augenmaß einführen sollte. Genau dafür

tritt die Union ein.



CSR-Berichterstattung ist sachgerecht, weil bei der Bewertung von

Unternehmen nicht allein rein finanzielle Aspekte eine Rolle spielen,

sondern auch die Beachtung von Menschenrechten, Arbeitnehmerbelangen

und Umweltschutz. Allerdings muss man wissen, dass Unternehmen heute

schon darüber berichten, sei es aufgrund bestehender gesetzlicher

Verpflichtungen oder auf freiwilliger Basis."



Heribert Hirte: "Wir begrüßen, dass der Gesetzentwurf der

Bundesregierung unnötige Bürokratie vermeidet und sich eng an den

Vorgaben der EU-Richtlinie orientiert. Das Bundesministerium der

Justiz und für Verbraucherschutz hat bei diesem Gesetzentwurf gute

Arbeit geleistet. Insbesondere ist es richtig, dass der

Anwendungsbereich der verpflichtenden Berichterstattung auf große

kapitalmarktorientierte Unternehmen begrenzt bleibt. Damit vermeiden

wir einen überbordenden Bürokratieaufwand für kleine und

mittelständische Unternehmen. Dem gesteigerten Informationsinteresse

wird ausreichend Rechnung getragen.



Zu klären bleibt, ob es tatsächlich sinnvoll ist, wenn das

Ergebnis einer an sich freiwilligen externen Prüfung des CSR-Berichts



veröffentlicht wird. Auch lohnt es sich, die Höhe der im

Gesetzentwurf vorgesehenen Bußgelder noch einmal zu hinterfragen."







