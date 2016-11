Ein Winter voller Gaudi in der Skiregion Dachstein West

(firmenpresse) - Die Skiregion Dachstein West steht für 119 Kilometer schneereiche Pisten, 52 moderne Liftanlagen und eine ordentliche Portion „Gaudi“. Das gilt vor allem zu den Kinderschneefesten im Gosauer Brumsiland – und bei der Gaudiwoche im März.



Die Skiregion Dachstein West ist das Revier von Marcel Hirscher, dem fünffachen Weltcupsieger. Skiresort.de hat die 119 Pistenkilometer rund um die drei Skiorte Gosau, Russbach und Annaberg als Top-Skigebiet ausgewiesen. Beliebt sind die vielen Gaudipisten mit sanften Wellenbahnen oder herausfordernden Buckelpisten, die vier Funparks sowie Snow Cross- und Zeitmess-Strecken, auf denen Ehrgeizlinge um die persönliche Bestzeit ins Rennen gehen. Bei den kleineren Skistars hoch im Kurs ist das Brumsiland Gosau. Zum Neujahrs-Kinderschneefest flitzen sie mit der Ski-Hummel Brumsi zwischen zehn Spielestationen hin und her. Unbedingt ausprobieren sollten sie die Tubingbahn, das Ponyreiten und das Akiafahren. Für fünf absolvierte Stationen gibt es ein Überraschungsgeschenk. Das gilt auch im Fasching, wenn im Brumsiland das närrische Kinderschneefest über die Bühne geht – mit Geschicklichkeitsspielen und dem Brumsi-FaschingsCross samt Zeitnehmung und Siegerehrung. Die nächste Pisten-Party ist mit der Gaudiwoche im März angesagt. Eine ganze Woche lang werden Groß und Klein mit Gaudi-Family-Games, Skitests und Guiding auf der neuen panoronda-Skirunde bei bester Laune gehalten. Zu den weiteren Highlights zählen Fahrten mit einem 500 PS-Pistenbully oder ein paar Runden mit dem Hundeschlitten. Zum Après-Ski gibt es eine Bären-Party, Live-Konzerte und typische Kost auf den Skihütten. Sämtliche Veranstaltungen in der Skiregion Dachstein West gibt es zum Nulltarif. Bei Facebook-, Instagram- und Skiline-Challenges locken tolle Preise wie Skiurlaube und Saisonkarten.



Events in der Skiregion Dachstein West

04.01.17: Neujahrs-Kinderschneefest – Brumsiland Gosau

26.02.17: Kinderschneefest im Brumsiland – Gosau

10.–19.03.17: Gaudiwoche: Kulinarik & Unterhaltung





