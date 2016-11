Deutsche Erstausstrahlung: "Der Jesuit - Papst Franziskus" / Bibel TV zeigt vierteilige TV-Reihe ab 22. November

(ots) - Die vierteilige TV-Serie "Der Jesuit - Papst

Franziskus" präsentiert Bibel TV als besonderes Fernseh-Highlight in

deutscher Erstausstrahlung. Die Serie ist für die Internationalen

Emmy Awards 2016 als bestes nicht englischsprachiges U.S. Primetime

Programm nominiert. Bibel TV zeigt den Vierteiler dienstags ab dem

22. November. (Fotos zum Download am Textende)



Grundlage der Verfilmung ist die weltweit einzige autorisierte

Papstbiografie "Papst Franziskus - Mein Leben, mein Weg. El Jesuita"

(Untertitel: "Die Gespräche mit Jorge Mario Bergoglio von Sergio

Rubin und Francesca Ambrogetti"). Die TV-Serie, die Spielszenen durch

Statements von Wegbegleitern von Papst Franziskus flankiert, erzählt

in vier Folgen à 45 Minuten die eindrucksvolle Lebensgeschichte von

Jorge Mario Bergoglio. Dieser war im Alter von 76 Jahren zum Papst

gewählt worden und ist damit der erste Lateinamerikaner auf dem

höchsten Posten der katholischen Kirche. Am 13. März 2013 wurde

Bergoglio zum 266. Bischof von Rom und damit zum Papst ernannt.



Bibel TV zeigt alle vier Folgen der argentinischen Serie von 2015

mit Sergio Calvo in der Rolle des jungen Kardinals Bergoglio und

Gustavo Yanniollo als Papst Franziskus ab dem 22.11.2016 immer

dienstags.



"Der Jesuit -Papst Franziskus"

Folge 1 "Große Herausforderung" am Dienstag, 22.11.2016, 20.15 Uhr

(Wdhlg. Do, 24.11., 19.05 Uhr)

Folge 2 "Schwierige Entscheidung" am Dienstag, 29.11.2016, 20.15 Uhr

(Wdhlg. Do, 01.12., 19.05 Uhr)

Folge 3 "Gefährliche Wege" am Dienstag, 06.12.2016, 20.15 Uhr (Wdhlg.

Do, 08.12., 19.05 Uhr)

Folge 4 "Kritische Konflikte" am Dienstag, 13.12.2016, 20.15 Uhr

(Wdhlg. Do, 15.12., 19.05 Uhr)





Zum 80. Geburtstag von Papst Franziskus am Samstag, 17. Dezember

zeigt Bibel TV um 20.15 Uhr als Höhepunkt dieses TV-Highlights dessen

Leben in Filmlänge: Der 90-minütige Spielfilm "Der Jesuit - Papst



Franziskus" erzählt die Geschichte des jungen Argentiniers Jorge

Mario Bergoglio, der sich entschließt, Priester zu werden. In den

verschiedenen Stationen seines Amtes, zuletzt als Bischof von Buenos

Aires, erweist er sich als ein Mann, der seine Berufung darin sieht,

die Liebe Gottes zu den Ärmsten der Gesellschaft zu bringen. Als

Papst Benedikt XVI. von seinem Amt zurücktritt, reist Bergoglio nach

Rom, um an der Wahl des neuen Papstes teilzunehmen.





Über Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender Bibel

TV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamte

Spektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet.

Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); in

Deutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel und

IPTV, via Livestream im Web sowie in Deutschland in einigen Regionen

über DVB-T. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die

katholische und evangelische Kirche in Deutschland halten je 12,75%

der Anteile.



www.bibeltv.de







Keywords (optional):

