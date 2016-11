Achtung Korrektur: Abschlusskonzert am Mittwoch, 21. Dezember 2016

Selbstgemachte Weihnachtssongs gesucht / Abschlusskonzert am Mittwoch,

21.12.16 im SWR-Studio Kaiserslautern (FOTO)

"Stille Nacht", "Schneeflöckchen, Weißröckchen" oder "Jingle

Bells" - so oder so ähnlich klingt Weihnachten. Aber wie klingt

Weihnachten bei den Hörerinnen und Hörern? Das möchte SWR1

Rheinland-Pfalz herausfinden und ruft wieder zum "SWR1 Weihnachtssong

Contest" auf. Ab 9. November heißt es für alle: Ran an die Gitarren,

Blockflöten, Synthesizer oder Posaunen und bis spätestens 5. Dezember

die schönsten Weihnachtssongs einsenden!



Ob selbst komponiert, nachgesungen, nachgespielt oder einfach nur

originell interpretiert - analog, elektrisch, akustisch oder digital

- für die Jury ist wichtig, dass die Musizierenden ihr ganz

persönliches "Weihnachts-Feeling" zum Ausdruck bringen.



Die Hörer entscheiden, welche Kandidaten weiterkommen Die Juroren

sind der Musikchef von SWR1 Rheinland-Pfalz, Bernd Rosinus, die

Moderatorin der "SWR Landesschau Rheinland-Pfalz" Patricia Küll und

SWR1-Musikredakteur Christian Pfarr. Die Jury nominiert die

Kandidaten, und die Hörerinnen und Hörer entscheiden am Ende, wer von

ihnen beim "SWR1 Weihnachtskonzert" am Mittwoch, 21. Dezember, im

SWR-Studio Kaiserslautern mit Gregor Meyle & Band auf der Bühne

steht.



Jetzt online oder per Post bewerben



Wer mitmachen möchte, bewirbt sich über das Kontaktformular auf

SWR1.de/rp oder per Post an: SWR1 Rheinland-Pfalz, Stichwort "SWR1 RP

Weihnachtssong Contest", Postfach 55146, Mainz.



Karten für das "SWR1 Weihnachtskonzert" sind ab 12. Dezember für

12 Euro in der Buchhandlung Thalia, Kerststraße 9-15, 67655

Kaiserslautern, Telefon 06 31 / 36 21 90, und im SWR-Studio

Kaiserslautern, Emmerich-Smola-Platz 1, 67657 Kaiserslautern, Telefon

06 31 / 3 62 28 395 - 65, erhältlich. Es gibt sie auch per Mail an

kaiserslautern(at)swr.de.



Pressefotos:



Die Jury: SWR1-Musikchef Bernd Rosinus (links),



"Landesschau"-Moderatorin Patricia Küll mit dem "Goldenen Nick" und

SWR1-Musikredakteur Christian Pfarr. Copyright: SWR1. Pressekontakt:

Ewa Harmansa, memo public relations, Tel. 06032/929919, E-Mail:

EwaHarmansa(at)memo-pr.de



