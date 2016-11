Durchführung der Initiative "Discovery in a Week" des "Mayor's Fund for London" und der philanthropischen Stiftung "Noosphere" von Yelena Baturina in zwei Londoner Schulen

Schüler der Hammersmith Academy und der UCL Academy hatten im

Rahmen der Schulinitiative "Discovery in a Week" die Möglichkeit,

Sterne zu beobachten. Die Initiative, die in zwei Londoner Schulen im

Sommersemester erstmals durchgeführt wurde, bringt

PHD-Anatomiestudenten der UCL mit Sekundarschülern zusammen. Die

jungen Astronomen verbesserten ihr theoretisches Wissen und machten

echte astronomische Entdeckungen: Sie fanden neue Sterne und

registrierten sie in einem internationalen Index! Möglich gemacht

wurde dieses Programm von der russischen philanthropischen Stiftung

"Noosphere" in Partnerschaft mit dem "Mayor's Fund for London" sowie

mit Unterstützung der Stiftung BE OPEN.



Die Schüler der Hammersmith Academy analysierten Fotos, die von

einem leistungsstarken Teleskop in Australien aufgenommen worden

waren. Sie entdecken vier Sterne im Sternbild Centaurus und

zeichneten sie im internationalen "Variable Star Index" auf - alle

vier gehören zur Ursae-Majoris-Gruppe und zu den

bedeckungsveränderlichen Doppelsternen. Schüler der UCL Academy

entdeckten sogar 5 neue sich ändernde Sterne im Sternbild Waage. Auch

diese Ergebnisse werden bald registriert.



Yelena Baturina, Gründer von "Noosphere" sagte: "Wir sind den

Schulen äußerst dankbar für die erstmalige Durchführung des

Discovery-Projekts und den Kindern dafür, dass sie so großartig

mitgemacht haben. Ihre Offenheit für neues Wissen und die

Leidenschaft für Entdeckungen ist das, was wir schon immer in den

jüngeren Generationen fördern wollten. Die Anerkennung der

universellen wissenschaftlichen und kreativen Prinzipien kann

Menschen aus allen Teilen der Welt zusammenbringen, gegenseitigen

Respekt fördern und zukünftige Konflikte verhindern."



Seit 2008 hat die Stiftung "Noosphere" ihre Schulprojekte in

zahlreichen Schulen in Russland, Indien, Israel, Bulgarien, Rumänien



und Österreich erfolgreich durchgeführt.



Matthew Patten, Vorsitzender des "Mayor's Fund for London", sagte:

"'Discovery within a week' ist eine Pionier-Initiative, die darauf

abzielt, jungen Menschen aus benachteiligten Gegenden Londons die

faszinierende Welt der Astronomie näher zu bringen. Unsere

Partnerschaft mit Yelena Baturina und ihrer Stiftung "Noosphere"

sowie den BE OPEN-Stiftungen machte es möglich, ein wichtiges

Pilotprojekt zu starten und fortzusetzen, das Schülern astronomische

Erfahrungen bietet, bei dem sie sogar eigene Entdeckungen machen

können."



Mit Beginn des neuen Schul- bzw. Studienjahrs haben sich weitere

Schulen bei der Initiative "Discovery in a Week" angemeldet. Das Ziel

besteht darin, den Rahmen dieser Initiative in den nächsten Jahren

auf weitere Londoner Schulen auszudehnen.







