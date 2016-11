Mediale Strategien

Wie sich Chronycle Media vom Content-Anbieter zum Content-Service-Provider entwickelt.

Als Anbieter von druckfertigen Medieninhalten ist Chronycle Media in der deutschsprachigen Medienlandschaft bekannt und erfolgreich. Vor allem, wenn es um Texte und Infografiken geht. Aber auch in der Konzeption und Content-Erstellung in den Bereichen Print, Digital und Video gilt Chronycle Media als zuverlässiger Partner und Content Zulieferer.



Jetzt geht Chronycle einen Schritt weiter. Die Anforderungen der Medien sind wesentlich vielfältiger geworden, so Patrick Schumann, Leiter Syndication bei Chronycle Media. „In Zeiten von Mobile & Co. kommt es auf passgenaue, individuell konzipierte Inhalte für den medium- und plattformübergreifenden Einsatz an.“ Die aktuelle strategische Ausrichtung der Medien dekliniert sich in die verschiedensten Richtungen durch: Print, Digital, Mobile, Apps, TV-Apps, die vom Konsumenten sowohl stationär am PC als auch mobil auf dem Smartphone oder Tablet abgerufen werden. In diesem oft recht unübersichtlichen Umfeld tritt Chronycle Media als starker Partner auf, der den Blick auf die jeweilige Gesamtstrategie richtet, um so die Medien im Unterhaltungsbereich auf ihrem individuellen Weg in die digitale Zukunft zu begleiten. „Unsere Leistung und Aufgabe als Content Lieferant für Unternehmen, Media-Agenturen und Verlage besteht dabei nicht nur in der Auswahl exakt der Inhalte, mit denen unsere Partner Ihre Medien attraktiver gestalten, sondern wir begleiten sie partnerschaftlich von der Idee, Produktion und Distribution bis zur Live-Schaltung“.





Chronycle Media ist Ihr Expertenteam für individuelle Media Leistungen in den Bereichen Print, Digital und Video.



Wir sind eine der führenden Corporate-Publishing und Content Syndication Agenturen mit Sitz in Korneuburg, nördlich von Wien. Unser Team konzipiert, textet und gestaltet für Sie Kunden- und Mitarbeitermagazine mit treffenden Inhalten und perfektem Design. Unsere GrafikerInnen machen mit ihren Layouts Lust aufs Lesen. Unsere Redakteure und Redakteurinnen sorgen dafür, dass Ihre Botschaften ankommen.



Print: Kundenmagazine, Mitarbeitermagazine, Mitgliederzeitschriften, Business Pager, Beileger, Publikumsmedien, Supplements, Infografiken



Digital: Newsletter, Webpage, Blog, White-Paper, Web-Games, Portal, Intranet, interaktive Grafiken



Video: Imagevideo, Produktvideo, How-to-do, Events, Portraits, Interviews, Dokumentation, Web-TV

