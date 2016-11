neues deutschland: Berliner DGB-Bezirkschefin Zinke fordert von Rot-Rot-Grün Umsetzung des Vergabegesetzes

(ots) - Die Bezirksvorsitzende des Deutschen

Gewerkschaftsbundes von Berlin-Brandenburg (DGB), Doro Zinke, fordert

von einem möglichen rot-rot-grünen Senat eine konsequentere Umsetzung

des Vergabegesetzes bei öffentlichen Aufträgen. Das Vergabegesetz

»ist gar nicht so schlecht«, sagte Zinke der in Berlin erscheinenden

Tageszeitung »neues deutschland« (Mittwochausgabe). Bei Umsetzung und

Durchsetzung hapere es jedoch. Dass Rot-Rot-Grün jetzt lediglich

prüfen will, wie bei der öffentlichen Vergabe gezielt

Langzeiterwerbslose und Geflüchtete in den Arbeitsmarkt integriert

werden können, kritisierte Zinke. »Mir gefällt ebenfalls nicht so

besonders, dass einiges als Prüfauftrag formuliert ist«, erklärte sie

bezüglich der laufenden Koalitionsverhandlungen dem »neuen

deutschland«. Insgesamt hoffen die Gewerkschaften unter Rot-Rot-Grün

auf eine bessere Einbeziehung. Fest steht aber bereits: »Es wird

alles besser sein als die letzte Koalition«, so Zinke. Die

Gewerkschaftsvorsitzende verteidigte darüber hinaus die geplante

Einführung einer Ausbildungsplatzabgabe im Pflegebereich, deren

Ausweitung unter Rot-Rot-Grün erfolgen könnte: »Das wollen wir in

aller Ruhe branchenmäßig prüfen, und dann setzen wir uns mit den

Gewerkschaften zusammen und überlegen, welches die richtige Methode

ist.«







