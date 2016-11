Düsseldorfer Weihnachtsmarkt 2016: Advents-Atmosphäre für Groß und Klein (FOTO)

Am 17. November öffnet der Düsseldorfer Weihnachtsmarkt seine

Pforten und sorgt bis zum 23. Dezember für vorweihnachtliche Stimmung

in der Innenstadt. Seit dem Start der Wehrhahn-Linie verkehren keine

Straßenbahnen mehr im Süden des Kö-Bogens, so dass neuer Raum für den

Weihnachtsmarkt entstanden ist. Der Weihnachtsmarkt am Rande des

Hofgartens mit der Eislaufbahn ist nun noch besser an den Rest des

Weihnachtsmarktes angebunden. Auch in diesem Jahr bietet sich an der

Eisfläche mehrmals die Gelegenheit, Eishockey-Profis der Düsseldorfer

EG live zu erleben. An den Wochenenden werden die Besucher in

direkter Nachbarschaft der Eisbahn zudem Informationen zum Grand

Départ der Tour de France in Düsseldorf erhalten. Insgesamt werden an

den sieben Standorten 215 Hütten und Karussells platziert.



Der Weihnachtsmarkt in der Düsseldorfer Innenstadt verbindet auch

in diesem Jahr an sieben Standorten Shopping-Erlebnisse im

Einzelhandel mit weihnachtlicher Marktatmosphäre direkt vor den

Geschäften auf überschaubaren Standorten. So gelingt dem fast

fünfwöchigen Event beste Werbung für Düsseldorf in der Region und

auch international. "Der Düsseldorfer Weihnachtsmarkt verfügt über

eine Strahlkraft, die weit über die Region und die deutschen Grenzen

hinausreicht. In diesem Jahr haben wir zudem einige kleinere

Anpassungen am Aufbau und in der Vermarktung umgesetzt, die den Markt

noch weiter stärken werden.", so Frank Schrader, Geschäftsführer der

Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH.



Kö-Bogen noch mehr im Zentrum des Marktes



Der Wegfall des oberirdischen Straßenbahnverkehrs am Kö-Bogen nach

dem Start der Wehrhahn-Linie hat hier Raum geschaffen, der für eine

weitere Optimierung des Weihnachtsmarktsaufbaus genutzt wird.

Zwischen Schadowplatz und der Berliner Allee wird nun der Bereich, an

dem sich bis zum Februar die Haltestelle Jan-Wellem-Platz befand, mit



sieben Hütten und einem Kinderkarussell bespielt. So wird der

Weihnachtsmarkt am Kö-Bogen deutlich enger an den Weihnachtsmarkt am

Schadowplatz angebunden, so dass ein echtes Flanieren zwischen den

Standorten möglich wird.



Grand Départ auf dem Markt am Kö-Bogen



Neben dem beliebten Eissportthema wird der Weihnachtsmarkt am

Kö-Bogen auch dem Radsport eine Bühne bieten. An den fünf Wochenenden

wird dort die bekannte Grand Départ Roadshow von Freitag bis Sonntag

(Ausnahme Totensonntag, 20.11.) in einem Zelt direkt an der Promenade

Halt machen. "Die Wochenenden sind erfahrungsgemäß besonders beliebt

bei den Besuchern aus den Benelux-Ländern. Das Informationsangebot

wird also auch ganz gezielt diese Zielgruppe aus unserem Nachbarland

erreichen und Ihnen so mit dem Virtual Reality Erlebnis auf dem Rad

oder Souvenirs Lust auf den Start der Tour de France im Sommer

machen. Wir nutzen so effektiv den Weihnachtsmarkt als Plattform für

das Sport-Event.", sagt Schrader.



Vermarktung international und regional



Niederländische Gäste sorgten allein im Dezember 2015 für 43.000

Übernachtungen. Mehr als ein Viertel aller 183.000 niederländischen

Übernachtungen im Jahr 2015 entfallen also auf die Vorweihnachtszeit.

Zwei Drittel der 2.100 Reisebusse zum Markt im vergangenen Jahr kamen

aus den Niederlanden. Aktuell sind fast 1.100 Busse zum

Weihnachtsmarkt im Parkplatzreservierungssystem der DMT angemeldet.

Bereits im Frühjahr beginnt die DMT daher mit Platzierungen des

Weihnachtsmarktes in den Busreisetiteln. Eine Print-Kooperation mit

dem niederländischen ADAC-Pendant anwb präsentiert das

Adventserlebnis in der Landeshauptstadt in diesem Jahr im

"kampioen"-Reise-Magazin. Die traditionelle Kerstkrant-

(Weihnachtszeitung) Ausgabe mit einer Auflage von 280.000 Exemplaren

wird ebenfalls wieder erscheinen.



Auch die Gäste aus dem Vereinigten Königreich sind echte Fans des

Marktes. Im Dezember 2015 sorgten sie für 19.500 Übernachtungen und

damit ein Plus von 5 Prozent. Um diese Entwicklung noch weiter zu

forcieren hat die DMT in diesem Jahr eine Kooperation mit

Lastminute.com realisiert. Dieses Reiseportal zählt 45 Millionen

Besucher im Monat. Im "City Breaks" Bereich der Seite wirbt ein

umfangreiches Info-Angebot für das Event:

www.lastminute.com/promos/dusseldorf.html.



Im Vereinigten Königreich, in Flughafenlounges großer Fluglinien

und in hochklassigen Hotels der DACH Region ist der Markt im

Weihnachtsspecial des englischsprachigen Discover Germany Magazins

präsent (http://bit.ly/2eGirWw).



Regionale Werbung online und im Kino



Regional setzt die DMT in diesem Jahr auf online und die große

Leinwand. Eine Kooperation mit Rheinische Post Media, die eine

Microsite mit umfangreichen Informationen erstellt hat, bewirbt das

vorweihnachtliche Düsseldorf-Erlebnis schwerpunktmäßig online in der

Region außerhalb der Stadt (http://bit.ly/2f14BRO). Ein 30-sekündiger

Kino-Spot zum Weihnachtsmarkt läuft noch bis zum 22. November in den

fünf Düsseldorfer Filmkunstkinos und ab dem 23. November auch für

vier Wochen in großen Kinos in Köln und Essen. Dieser Trailer nutzt

das Wheel of Vision, das bis zum 8. Januar 2017 auf dem Burgplatz

steht, als effektvolles Schlussbild. "In Köln und Essen können sowohl

zahlreiche potenzielle Besucher aus dem Rheinland als auch aus dem

Ruhrgebiet erreicht werden. Außerdem setzen wir hier auf einen

Überraschungseffekt, weil Werbung für Weihnachtsmärkte im Kino eher

weniger erwartet wird. Für uns ist das auch ein Statement, dass wir

von der Qualität unseres Düsseldorfer Angebots überzeugt sind.", sagt

der DMT-Chef Frank Schrader. Allein bei Facebook konnte die DMT mit

den Filmen für den Markt bisher 140.000 Menschen erreichen und

erhielt mehr als 900 ausschließlich positive Reaktionen über

Emoticons.



Wirtschaftsfaktor Tourismus in den Adventsmonaten



In den Adventsmonaten November und Dezember 2015 wurden insgesamt

rund 740.000 Gästeübernachtungen gezählt. Mit einem Gesamtumsatz von

162 Millionen Euro durch die Gäste während dieser Zeit profitiert

auch der Einzelhandel stark von den Advents-Touristen (Tagesausgabe:

218,60 Euro; dwif consulting). Allein die Gäste aus den 2.100

Reisebussen, die den Weihnachtsmarkt als Tagesausflügler besucht

haben, sorgen mit ihren Tagesausgaben für über 3,2 Millionen Euro

Umsatz in der Stadt (Annahme: 40 Gäste pro Bus).



Sightseeing und Übernachtungen



Für Düsseldorfer wie auch für Gäste aus aller Welt hat die DMT

eine Stadtführung entwickelt, mit der die Besucher die stimmungsvolle

Atmosphäre des Marktes und der Stadt erleben können. Die zweistündige

"Weihnachtliche Führung" bietet zahlreiche Einblicke in Düsseldorfs

Altstadt und weihnachtliche Anekdoten. Während der Laufzeit des

Düsseldorfer Weihnachtsmarktes startet er immer freitags und samstags

um 16 Uhr (samstags auch um 14 Uhr) und klingt mit Gebäck sowie einem

Heißgetränk aus. Teilnehmer der HopOn HopOff-Tour der DMT erhalten

bei Vorlage des Tickets zwei Euro Ermäßigung auf den Fahrpreis für

das Riesenrad "Wheel of Vision" am Burgplatz. Gleiches gilt für

Teilnehmer der "Weihnachtlichen Führung", des Nachtwächter-Rundgangs,

des Altstadtrundgangs, der Altbier-Safari sowie des

MedienHafen-Rundgangs. Im Anschluss an ihre Touren erhalten die

Teilnehmer zwei Euro Rabatt für die Fahrt mit dem "Wheel of Vision"

am Burgplatz und können das weihnachtlich dekorierte Düsseldorf aus

der Vogelperspektive erleben. Einzelheiten zu den Stadtführungen sind

unter www.duesseldorf-tourismus.de/duesseldorf-stadtfuehrungen

abrufbar.



Das Hotelpaket "Himmlische Angebote zur Weihnachtszeit" der DMT

macht es möglich, den Tag nach dem Adventsbummel entspannt ausklingen

zu lassen, und stellt den Besuchern noch mehr Zeit zum ausgiebigen

Sightseeing zur Verfügung. Die Übernachtung im Doppelzimmer mit

Frühstück ist mit dem Angebot ab 62 Euro pro Person buchbar. Die

DüsseldorfCard, für die Nutzung von Bus und Bahn während des

Aufenthalts, sowie viele weitere Vergünstigungen und ein

Düsseldorf-Infopaket runden das Hotelpaket ab. Weitere Informationen

und Buchung unter: www.duesseldorf-tourismus.de/weihnachtsmarkt.



Die Broschüre zum Weihnachtsmarkt mit allen Informationen zu den

Standorten und den anderen Weihnachtsmärkten in Düsseldorf steht zum

Download bereit unter

www.duesseldorf-tourismus.de/fileadmin/epaper/weihnachtsmarkt_Flyer/.







