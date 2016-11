taz-Kommentar von Martin Reehüber das Demo-Anmeldeverbot für die Pegida-Führung

(ots) - Freiheit für Bachmann



Neues aus Dunkeldeutschland: Pegida-Gründer Lutz Bachmann und sein

Mitstreiter Siegfried Däbritz dürfen fünf Jahre lang keine

Demonstrationen mehr in Dresden anmelden.



Das ist, erstens, taktisch unklug. Wenn Bachmann und Däbritz

klagen, werden die Gerichte mit hoher Wahrscheinlichkeit die

Verfügung der Stadt Dresden aufheben. Die Begründung der Stadt, der

Aufruf zu nicht genehmigten Demonstrationen gegen die Einheitsfeiern

am 3. Oktober, steht in keinem Verhältnis zur Dauer des

Rechtsentzugs. Anschließend können sich Bachmann und Däbritz als

Opfer staatlicher Verfolgung inszenieren.



Zweitens reiht sich das Verbot in die lange Liste falscher

Reaktionen sächsischer Behörden auf Rechtsextremisten und

Rechtspopulisten ein: Egal, ob es um Ignoranz, Herunterspielen,

Dialogangebote oder Verbote geht - Sachsen findet nie einen

Mittelweg. Was hieße, einerseits Straftaten konsequent zu verfolgen

und keine Dialoge mit dem rechten Pöbel zu führen, reine

Meinungsäußerungen aber andererseits großzügig zu erlauben.



Auch wenn Sachsen in vielerlei Hinsicht ein Sonderfall ist, zeigt

das Verbot für Bachmann und Däbritz drittens ein beunruhigendes

Symptom im gesamten Westen: Angesichts des Zulaufs für Populisten

sind allzu viele Demokraten bereit, ihre demokratischen Prinzipien

über Bord zu werfen. Die Idee junger Briten, man könne so lange über

den Brexit abstimmen lassen, bis ihnen das Ergebnis passt, gehört

dazu; ebenso die neue Skepsis gegenüber Volksabstimmungen unter

Linksliberalen, weil die Bevölkerung sich manchmal anders

entscheidet, als sie es selbst tun würden. Nach dem Demoverbot für

Bachmann blieb es bei Grünen, SPD und Linken beunruhigend ruhig.



Dabei haben die Grünen in ihrer Gründungsphase Plakate mit dem

Rosa-Luxemburg-Spruch "Freiheit ist immer die Freiheit der



Andersdenkenden" gedruckt. Sie könnten sie jetzt neu auflegen.







