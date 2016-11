KGS-Webinar: Wie der Brückenschlag zu SAP S/4 Hana® gelingt

Archivierungsspezialisten beleuchten neue Ansätze für das Dokumenten-Management im SAP-Umfeld

(PresseBox) - Die KGS Software GmbH & Co. KG, Spezialist für SAP-Archivierung und Dokumentenmanagement veranstaltet am 18. November 2016 ein Webinar zur Dokumentenarchivierung unter S/4 HANA®.

Die Einführung von SAP S/4 Hana® bringt viele Neuerungen in allen Bereichen des SAP-Systems mit sich. Die Dokumentenarchivierung ist ein oft vernachlässigter, aber dennoch wichtiger Aspekt. Auch hier gibt es neben den bewährten Schnittstellen ArchiveLink und ILM viel Neues.

Im Webinar (10:00 - 11:00 Uhr) zeigt KGS auf, welche Auswirkungen die Umstellung auf SAP S/4 HANA® auf die Archivierung hat und welche Strategien die SAP in Bezug auf die Archivierung in SAP S/4 HANA® verfolgt. Vorgestellt werden neue Ansätze für das Dokumenten-Management in SAP S/4 HANA® und welche Content-Management-Technologien SAP S/4 HANA® bietet.

Weitere Informationen und Anmeldung: http://anmeldung.veranstaltung.kgs-software.com/Webinar





