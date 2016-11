SKyPRO führt eine neue Archivierungsfunktion in FaxGwise vor ? Backup-Manager!

8. November, Cham, Schweiz - SKyPRO präsentiert einen neuen FaxGwise Server, Version 6.0.32.

(PresseBox) - Basierend auf Kundenfeedback und Feature-Anfragen verbessert SKyPRO ständig ihre serverbasierte FoIP Fax-Lösung FaxGwise. Der Backup-Manager ist speziell für Systemadministratoren von Unternehmen erstellt, die täglich mit der Datenverwaltung zu tun haben. Er verringert das in FaxGwise gespeicherte Informationsvolumen durch die periodische Archivierung und durch Abspeicherung als Zip-Dateien. Zudem können die FaxGwise-Benutzer selbst Backup-Intervalle planen und Backup-Methoden auswählen - Daten ins Archiv verschieben oder kopieren. Archivierte Informationen können jederzeit wiederhergestellt werden.

FaxGwise ist eine serverbasierte FoIP-fähige Faxlösung von SKyPRO. Sie ist mit den meisten VoIP Telefonanlagen kompatibel und mit gängigen E-Mail-Systemen wie Microsoft Exchange, Gmail oder Novell GroupWise integrierbar. Mit FaxGwise können Sie von jedem beliebigen Gerät oder Standort, von wo Sie auf Ihre Mailbox Zugriff haben, Faxe senden, empfangen und verwalten. Das integrierte Email-to-Fax Gateway bietet unzählige Integrationsmöglichkeiten in andere Programme und Workflows. FaxGwise modifiziert den traditionellen Austausch von Papierdokumenten in einen integrierten, kompatiblen und konformen Kommunikationskanal.

"Es ist einfacher ein Server-basiertes Fax-System zu verwalten, aktualisieren, redundant und kompatibel halten und betreiben, als zahlreiche über Ihre Arbeitsumgebung hin verstreute Stand-alone-Faxgeräte zu haben", sagt Christian Karch, COO von SKyPRO USA. "Die neueste Version von FaxGwise macht es noch einfacher für die Systemadministratoren, die Datenbank sauber zu halten, die notwendigen Daten zu archivieren und zur Wiederherstellung verfügbar zu stellen. Wir verbessern unsere Faxlösung kontinuierlich, indem wir die von unseren Kunden gewünschten Zusatzfunktionen implementieren und die Lösung so flexibel wie möglich halten."

Der neue FaxGwise Server 6.0.32 ist auf der SKyPROs Webseite verfügbar. Darüber hinaus bietet SKyPRO Evaluationen inklusive kostenlosem remote Support und Training während Installation und Konfiguration an.



Kontaktieren Sie uns um mehr Information über FaxGwise zu bekommen:

Kontakt:

SKyPRO USA INC, 4700 Millenia Blvd., Orlando, FL 32839

SKyPRO AG, Gewerbestrasse 7, 6330 Cham, Switzerland

+1 407 442 0285 - sales(at)skypro.us.com

+41 41 741 4770 - info(at)skypro.eu



SKyPRO ist ein IT-Unternehmen mit Schwerpunkt auf Kommunikationssoftware und Identity & Access-Governance-Lösungen. SKyPRO wurde 1987 gegründet, hat seinen Sitz in der Schweiz und Zweigstellen in den USA und Osteuropa.





