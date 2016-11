taz-Kommentar von Silke Mertinsüber das Asylangebot für türkische Dissidenten

(ots) - Es ist vorbei



Oft weiß man schon lange vor der Trennung, dass die Beziehung

nicht mehr zu retten ist. Aber keiner will es aussprechen, denn erst

dann wird es real und damit unumkehrbar. Zwischen der Türkei und

Europa ist es nicht anders. Die Regierung in Ankara hat die türkische

Demokratie erst zu einer Demokratur und dann zu einer Autokratie

umgebaut; nun verwandelt sich die Türkei vor unseren Augen in eine

Diktatur.



Auch wenn die EU-Beitrittsverhandlungen noch nicht abgebrochen

sind und türkische Vertreter weiterhin in allerlei gemeinsamen Räten

und Gremien sitzen, ist längst klar: Es ist vorbei. Wenngleich über

die Todesstrafe noch nicht abgestimmt wurde, gehört die Türkei nicht

länger zur europäischen Wertegemeinschaft. Ein Beitritt zur EU oder

auch nur eine Annäherung ist derzeit so wahrscheinlich wie die

Einführung der Homo-Ehe in Saudi-Arabien.



Der erste, der das Unvermeidliche halbwegs offen ausspricht, ist

Michael Roth (SPD), Staatsminister im Auswärtigen Amt. Alle

kritischen Geister könnten in Deutschland Asyl beantragen, betonte

er. Das gelte ausdrücklich nicht nur für Journalisten. Formal spricht

er nur Selbstverständliches aus: Politisch Verfolgte genießen

Asylrecht. So steht es im Grundgesetz. Doch wann hat es das zuletzt

gegeben, dass ein deutscher Regierungsvertreter Dissidenten eines

anderen Landes auffordert, in Deutschland Schutz zu suchen?



Roths Äußerung ist eine klare Botschaft an den türkischen

Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Er soll wissen, was man im

Auswärtigen Amt von ihm hält: nichts. Das Verhältnis ist zerrüttet,

auch wenn der Gesprächsfaden noch nicht ganz abgerissen ist. Erdogan

hat sich für einen anderen Weg als den europäischen entschieden.

Demokratie war für ihn immer nur eine von mehreren Optionen, um an

der Macht zu bleiben - ein Mittel zum Zweck. Natürlich kann man noch



mit ihm reden. Nur zu sagen gibt es nichts mehr.







Datum: 08.11.2016 - 16:19

