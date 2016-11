LightSheetT Panel: Aktives multispektrales Transmissions-Licht für Wissenschaft und Cultural Heritage

-Das transmissive LightSheetT Panel erweitert das LED-aktive multispektrale Kamerasystem MegaVision EV

(firmenpresse) - (NL/8369910152) MegaVision Europe - Graz/Santa Barbara, den 08.11.2016 Das multispektrale LightSheetT Panel von MegaVision, dem technologischen Weltmarktführer für LED-aktive multispektrale Licht- und Kamera-Systeme, erweitert das Leistungsspektrum für High-End Anwendungen in den Bereichen Naturwissenschaft, Forensik und Cultural Heritage. Das LightSheetT Panel ist modular. Es hat eine maximale Beleuchtungs-Größe von 14 x 14 oder 35,35cm x 35,35 cm und besteht aus einer Lichtplatte und dem LightBar, der auswechselbar ist. Standardmäßig wird das LightSheetT Panel mit bis zu vier Wellenlängen 490nm, 590nm, 730nm und 940nm ausgeliefert. Auf Kundenwunsch kann jede multispektrale Wellenlänge zwischen 350nm und 1.050nm einzeln oder in Gruppe integriert werden.

Mit dem LightSheetT Panel erweitert MegaVision sein Produktportfolio um LED-aktives Transmissions-Licht. Das MegaVision EV System ist in vielen Wissenschaftsfeldern des Cultural Heritage und Digital Humanities ein Standard bei multispektralen Untersuchungen. Bei der Analyse von forensischen Beweismaterial, Papyri, Pergamenten, Gemälden, Zeichnungen oder selbst Ostraka gewährleistet LED-aktives multispektrales Licht in der Forschung präzise Ergebnisse, ohne dass diese Objekte dem Risiko einer Beschädigung durch zu starkes Licht, Erwärmung oder gar Überhitzung ausgesetzt werden.

Durch die Einführung des LightSheetT Panel kommt neben der Messung des Reflexions- und Absorptions-Verhaltens die neue Dimension Transmission hinzu. Unser multispektrales MegaVision EV System besteht aus einem High-End Schwarzweiß Digital Back mit 50Mpx, der Reprofotografie- und Mess-Software PhotoShoot 4 und einer besonderen Steuerbox. Durch das LightSheetT Panel wird unser MegaVision EV nun zu einer umfassenden multispektralen Lösung: Ideal für naturwissenschaftliche Anwendungen oder zum Detektieren von zum Beispiel Fälschungen, verborgenen Text, Unterzeichnungen, Wasserzeichen oder der Echtheitsbeurteilung von bildnerischen Grafiken oder Stichen etc. , erklärt Ken Boydston, CEO von MegaVision.

Das Transmissionslicht des LightSheet Panel erweitert nicht nur im Zusammenspiel mit den Optionen Raking-Light/Streiflicht und Dual-FilterWheel die Mess-Modalitäten. Erste Tests mit

Prototypen haben uns gezeigt, wie wertvoll Transmissions-Licht bei der Analyse schwer

-verwitterter oder -beschädigter Dokumente und Bücher ist sagt Boydston.

Je nach eingesetzter Wellenlänge profitieren Anwender in Museen, Galerien, Bibliotheken, polizeilichen Behörden und bei Versicherungen sowohl vom Absorptions- Verhalten wie von der Fluoreszenz, die bei der Durchleuchtung entsteht. Ausgewaschene oder verblasste Tinte in Dokumenten, angefaulte Pergamente, verkohlte Papyri und ausgebleichte Wasserzeichen in Grafiken, aber auch biologische Untersuchungen an tierischem Material, weisen ganz spezifische Resonanz- und Fluoreszenz-Muster auf. Der Einsatz des LightSheetT Panel erlaubt so in einzigartiger Weise neben der naturwissenschaftlichen Beurteilung einen textlichen, philosophischen und geschichtshistorischen Erkenntnisgewinn.

Unser Komplett-System stößt eine Tür mit hochauflösenden Untersuchungstechniken im nahen Infrarot (NIR) oder ganz spezifischen UV Bereichen auf, die bisher nur mit kostspieligen Methoden möglich erschienen, meint Boydston, und wem das noch nicht reicht mit dem MegaVision EV System macht man auch noch wunderschöne hochauflösende Fotos und Reproduktionen die absolut farbneutral sind.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

About MegaVision:



MegaVision is the worldwide technological market-leader for multispectral imaging. The Santa Barbara-based company has a long IT and Imaging history. In 1983 MegaVision introduced the worlds first one-Megapixel real-time image processor, and in 1987 the worlds first professional quality digital camera, pioneering the dawn of the digital revolution in imaging. MegaVision is credited with many of todays industry standards including Live Video Focus, Color Coded Light Metering, multiple image file formats, and high-resolution digital capture on the back of a view camera. The imaging systems of MegaVision are used in the most prestigious scientific, medical and artistic institutions. MegaVision creates imaging products for, and provides imaging services to, a range of different professional, industrial, medical, and scientific customers such as the United States Library of Congress, the British National Library, the Israel Antiquities Authority (IAA), The world oldest continuously operating library at The Holy Monastery of the God-Trodden Mount Sinai (Saint Catherines Monastery in the Sinai), the Getty Museum, John Hopkins University, USA NASA, USA NIH, the Universities in Hamburg and Passau, etc.. MegaVision is employee owned and operated.

Dies ist eine Pressemitteilung von

MegaVision Europe

PresseKontakt / Agentur:

MegaVision Europe

Beatrix Cichocki-Richtig

Grafenberger Strasse 42

A-8051 Graz

office(at)megavision-europe.com

43676846813500

www.megavision-europe.com



Datum: 08.11.2016 - 17:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1421983

Anzahl Zeichen: 3724

Kontakt-Informationen:

Firma: MegaVision Europe

Ansprechpartner: Beatrix Cichocki-Richtig

Stadt: Graz

Telefon: 43676846813500





Diese Pressemitteilung wurde bisher 89 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung