Kleider machen Unternehmen - einheitliche Arbeitskleidung für einen optimalen Auftritt

Einheitliche Arbeitskleidung für Mitarbeiter bringt Unternehmen viele Vorteile - HUBER EINKAUF sorgt dafür, dass die Beschaffung optimal abläuft

Beschaffung von Arbeitskleidung durch Experten bringt viele Vorteile

(firmenpresse) - "Was ziehe ich an?" - Diese Frage stellen Sie sich bestimmt in vielen Situationen, egal ob Sie einen gemütlichen Spaziergang, einen festlichen Theaterbesuch oder eine sportliche Klettertour planen. Die passende Kleidung und die geeignete Ausrüstung sind entscheidend dafür, dass Ihr Vorhaben gelingt und Sie sich dabei wohlfühlen. Genauso wichtig ist es, bei der Arbeit richtig angezogen zu sein. Aus Sicht eines Unternehmens lohnt es sich besonders, über das Thema "Arbeitskleidung" nachzudenken.

Für Unternehmen bringt der Einsatz von einheitlicher Arbeitskleidung viele Vorteile.

Einheitliche Arbeitskleidung macht die Zugehörigkeit zum Unternehmen sichtbar und sorgt für einen Wiedererkennungswert nach außen. Durch unterschiedliche Gestaltung der Kleidung können verschiedene Einsatzbereiche der Mitarbeiter erkennbar gemacht werden.

Der gemeinsame Einkauf durch das Unternehmen gewährleistet die Qualität, Zweckmäßigkeit und eventuell erforderlichen Schutzfunktionen der Arbeitskleidung. Das Unternehmen bestimmt eine ausreichende Anzahl an Wechselkleidung und stellt so ein stets sauberes und ordentliches Erscheinungsbild sicher.

Last but not least: Durch die gemeinsame Beschaffung sind bessere Einkaufskonditionen möglich - das bringt Einsparungen. Für ein Maximum an Vorteilen sorgt HUBER EINKAUF als Spezialist für die professionelle Bündelung von Einkaufsvolumen und die Optimierung des gesamten Einkaufsprozesses.

Ein Beispiel für einen gelungenen Einsatz von HUBER EINKAUF: Die Beschaffung von Arbeitskleidung für ein Unternehmen aus der Weinbranche.

Wir von HUBER EINKAUF haben gemeinsam mit einem Kunden aus der Weinbranche ein optimales Konzept für die Einkleidung aller Mitarbeiter erarbeitet und umgesetzt.

Für die Mitarbeiter in den Bereichen Produktion, Instandhaltung und Kellerei ist vor allem der funktionelle Anspruch an ihre Berufskleidung relevant: Die Kleidung muss strapazierfähig sein, aber auch Tragekomfort bieten. Außerdem sind je nach Einsatzgebiet bestimmte Schutzfunktionen erforderlich. Das Verkaufspersonal erhielt neue Arbeitskleidung, um für einen professionellen Auftritt nach außen in den Bistros und Vinotheken ein einheitliches Erscheinungsbild zu schaffen.

Wir von HUBER EINKAUF haben den gesamten Prozess der Beschaffung begleitet. Unser Kunde erhielt die ideale Arbeitskleidung für seine Mitarbeiter zum bestmöglichen Preis.

Die konkrete Case Study zum Thema "Arbeitskleidung" können Sie nachlesen unter Fallstudie der HUBER Einkauf zum Thema Arbeitskleidung.

HUBER EINKAUF optimiert den gesamten Einkaufsprozess und garantiert maximale Effizienzsteigerung bei der Beschaffung.

Unsere umfassende Beratung beinhaltet eine gründliche Bedarfsanalyse, die Festlegung der benötigten Einkaufsmengen und die Auswahl des optimalen Lieferanten. Wir führen die Ausschreibung durch und unterstützen Sie als zuverlässiger Partner beim gesamten Prozess bis zur Implementierung der bestellten Ware.

Wie eine Zusammenarbeit mit der Huber Einkauf verläuft und wie unter anderem auch die Weinwirtschaft davon profitieren kann, lesen sie unter Zusammenarbeit mit HUBER Einkauf.

Individuelle Fragen können aber auch im direkten Kontakt unter +43 5672 66101 322 mit den Experten besprochen werden.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.huber-einkauf.at



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

HUBER Einkauf GmbH & Co KG, mit Firmensitz im österreichischen Pflach (Tirol), vermittelt kleinen und mittelständischen Unternehmen verbesserte Einkaufskonditionen und stärkt so deren Wettbewerbsfähigkeit.

Zentrale Aufgabe ist der Einkauf von Verpackungsmaterialien und Zusatzstoffen für die Lebensmittelindustrie, indirekter Materialien und Dienstleistungen, von Investitionen und Ersatzteilen.

HUBER ist außerdem Experte in der Verpackungsentwicklung. "Beschaffung mit Weitblick". <a href="http://www.huber-einkauf.at">HUBER Einkauf - Die Experten zum Thema Einkauf und Verpackungsoptimierungen</a>

Dies ist eine Pressemitteilung von

HUBER Einkauf GmbH& Co. KG

PresseKontakt / Agentur:

HUBER Einkauf GmbH & Co. KG

Alexandra KUNZE

Kohlplatz 7

6600 Reutte / Pflach

alexandra.kunze(at)huber-einkauf.at

+43 5672 66101 322

www.huber-einkauf.at



Datum: 08.11.2016 - 18:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1421989

Anzahl Zeichen: 3729

Kontakt-Informationen:

Firma: HUBER Einkauf GmbH& Co. KG

Ansprechpartner: Alexandra KUNZE

Stadt: Reutte / Pflach

Telefon: +43 5672 66101 322





Diese Pressemitteilung wurde bisher 76 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung