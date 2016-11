Neue Luftreiniger vernichten Bakterien, Viren, Formaldehyd und sonstige Schadstoffe

Dinnovative Luftreiniger LR-4

(firmenpresse) - Die Filterexperten der Dinnovative GmbH entwickeln biologischen Spezialfilter - der erste Filter, der Schadstoffe nicht nur filtert, sondern aktiv biologisch abbaut

Mit dem Herbst ist auch die Erkltungszeit wieder da - eine zunehmende Anzahl an Bakterien und Viren zirkuliert in privaten Rumen, Bros und Arztpraxen, Industrie- und Gewerbegebuden. Zur Belastung der Raumluft durch krankheitserregende Keime kommen hufig noch andere Schadstoffe wie Formaldehyd, Schimmel und Tonerstaub. Hierbei helfen knnen neuartige Luftreiniger. Der zusammen mit den Gerteexperten der Distelkamp-Electronic entwickelte biologische Ding-Filter ist der erste Filter, der Schadstoffe nicht nur filtern, sondern auch aktiv biologisch abbaut.

Patentierter Ding-Filter vernichtet Bakterien statt diese nur zu filtern

Der patentierte Ding-Filter mit Kupferauflage in den Luftreinigern der neuesten Generation der Dinnovative GmbH vernichtet Viren und Bakterien dauerhaft, darunter auch multiresistente Keime. In der Folge kommt es im Bro und in Praxen zu weniger Ansteckungen. Empfindliche Menschen knnen die kleinen und leisen Luftreiniger, die sich im modernen Industriedesign harmonisch in jedes Ambiente einfgen, auch im Privathaushalt nutzen.

"Laborversuche zeigen, dass die Rckseite einfacher HEPA-Filter schon nach wenigen Tagen mit Bakterien bedeckt ist", erklrt Frau Dr. Ding, Geschftsfhrerin der Dinnovative GmbH. Im neuen patentierten Ding-Filter aus speziellem Filtermaterial, kombiniert mit einem Feinstaubfilter HEPA gegen Tonerstaub bis Pollen und mit Kupfer beschichtet, werden Bakterien, Viren und Pilzsporen zuverlssig vernichtet.

Zuverlssiger Schutz vor Formaldehyd

Formaldehyd wird auch heute noch aus vielen Materialien freigesetzt, z. B. aus Mbeln, Laminat oder Dmmmaterial. Auch bei kleinen Mengen kann die Luft belastet und der gesundheitlich unbedenkliche Grenzwert schnell berschritten sein. Der neu entwickelte Filter der Dinnovative GmbH ist der erste Filter, der Formaldehyd dauerhaft abbauen kann.

Ein zustzlicher hochwirksamer Aktivkohlefilter in den neuen LR4-Luftreinigern filtert darber hinaus zuverlssig gasfrmige Schadstoffe und Schwermetalle. Die Luftreiniger vernichten 99,98 % der Schadstoffe und reduzieren ebenfalls die Geruchsbelastung und Ozonkonzentration im Raum.

Die leisen, kleinen und robusten Luftreiniger sind speziell fr Bros, Praxen, Schulen und die Anwendung in Industrie und Gewerbe konzipiert. Die Gerte werden in Deutschland produziert und sorgen fr schadstofffreie Luft am Arbeitsplatz - natrlich, ozonfrei, ohne Glasfasern und ohne zustzliche Belastung durch nicht gesicherte Verfahren.

Weiterfhrende Informationen zum neuen Luftreiniger und Bestellung unter: www.dinnovative.de/formaldehyd.html





Die Dinnovative GmbH entwickelt am Hauptsitz in Kaiserslautern innovative Spezialfilter fr verschiedene Anwendungen. Als Spezialist fr Filtertechnologie verfgt das Unternehmen ber den weltweit ersten Atemschutz, der radioaktive Strahlungsaufnahme ber die Luft nachweislich minimiert und den ersten Spezialfilter gegen Formaldehyd.

Dinnovative GmbH

Dinnovative GmbH

Jochen Distelkamp

Zum Bornberg 1-3

67659 Kaiserslautern

info(at)dinnovative.de

0631-37100405

www.dinnovative.de



