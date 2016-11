Der Franchise Matching Day (FMD) geht in die nächste Runde!

Wien, Mittwoch, den 9. November 2016.

Zum vierten Mal trifft sich am 8. Februar 2017 die Franchise-Wirtschaft beim FMD – jetzt eingebettet in die etablierte Frankfurter Gründermesse „Aufschwung-Messe und Kongress für Existenzgründer und junge Unternehmen“, die heuer ihr 10jähriges Jubiläum feierte. Das große Thema der Selbständigkeit steht über jedem Programmpunkt der 11. Aufschwung-Messe, die am 8. Februar 2017 in der IHK Frankfurt am Main stattfinden wird. Die Aufschwung-Messe hat sich seit ihrer Erstveranstaltung im Jahr 2007 als Leitmesse rund um das Thema Existenzgründung und Unternehmertum in der stärksten Wirtschaftsregion Deutschlands etabliert. Besonderes Highlight heuer: Der „Franchise Matching Day“, der sich in den letzten Jahren Gründunginteressierten erfolgreich in Mainz und Köln präsentierte.

(firmenpresse) - Carina Felzmann, Veranstalterin des Franchise Matching Days und Geschäftsführerin der Agentur Cox Orange:

„Der „Franchise Matching Day“ ist ein eigenes Premium-Format der face-to-face- Kommunikation“, und weiter „wir freuen uns auf die Kooperation mit der „Aufschwung“, denn wir sprechen die gleiche Zielgruppe an – und wir setzen auch auf das „Miteinander“, das ja einer der Kernwerte im Franchising ist.“



Ein weiterer Partner des „Franchise Matching Days“ ist der Deutsche Franchise-Verband e.V. (DFV). Auch er will das Thema Franchising bekannter machen.

Die Franchise-Wirtschaft in Deutschland trägt ihren Teil dazu bei:

2015 wurden mit rund 950 Franchise-Systemen in Deutschland gemeinsam mit circa 117.768 Franchise-Partnern und 686.166 Mitarbeitern einen Umsatz von etwa 92,2 Milliarden Euro erwirtschaftet (ein Plus von 4,3 % zum Vorjahr).



Diese in Deutschland einzigartige Fachveranstaltung über Franchising richtet sich an Gründungs- und Veränderungsinteressierte, Wiedereinsteiger, Fach- und Führungskräfte, Absolventen und bestehende Unternehmer wie Selbstständige, die womöglich über Franchising expandieren wollen. Felzmann dazu: „Wir wollen Menschen, die sich mit dem Gedanken tragen, sich selbständig zu machen, die Option des Franchisings vorstellen.“



Das Besondere an dieser Veranstaltung sind der konzentrierte Franchise-Bezug sowie die innovative Vermittlung von Know-how. Im Zentrum steht das „Matchen“ von Franchisenehmer-Interessenten und Franchisegebern, zusätzlich stehen neben den Präsentationen der Franchise-Systeme und den Fachvorträgen noch am Programm:



„Franchise-World-Café“:

In einer Stunde erleben die Besucher an Thementischen den gesamten Verlauf zu einem erfolgreichen Franchisenehmer. Es werden folgende Themen von Experten vorgestellt und diskutiert:



•Wo finde ich seriöse Informationen?

•Wie findet man das „richtige“ Franchise-System?

•Wie funktioniert eine Gründung mit Franchise und was gilt es rechtlich zu beachten?



•Welche finanziellen Voraussetzungen muss man erfüllen und wie finanziert man seine Selbstständigkeit?

•Was gilt es in der Startphase besonders zu beachten?





