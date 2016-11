Helikum-Security Berlin - Sicherheit von echten Experten

Wir, der Sicherheitsdienst HELIKUM SECURITY mit Sitz in Berlin, bieten Ihnen ein breites Dienstleistungsspektrum rund um das Thema Sicherheit an.

(firmenpresse) - Gerade beim Objektschutz, beim Personenschutz und beim Veranstaltungsschutz sind langjährige Erfahrungen ein Vorteil, auf den niemand verzichten sollte. Das Berliner Sicherheitsunternehmen Helikum-Security kann genau diesen Pluspunkt bieten, denn Firmenchef und Namensgeber Benjamin Helikum ist schon viele Jahre in der Sicherheitsbranche tätig. Er kennt die typischen Schwachstellen verschiedener Objekte. Außerdem weiß er genau, welche Risiken bei unterschiedlichen Arten von Veranstaltungen durch einen professionellen Sicherheitsdienst ausgeschlossen werden müssen. Dieser Tatsache tragen Benjamin Helikum und seine Mitarbeiter bei jedem Auftrag Rechnung.



Welche Security-Leistungen bieten die Berliner?



Die Leistungen von Helikum-Security beginnen beim Basisschutz für jede Veranstaltung, der vor allem in der Zugangskontrolle besteht. Deshalb können die Besitzer von Diskotheken sowie die Veranstalter von privaten und öffentlichen Events die Berliner Sicherheitsexperten als Türsteher buchen. Außerdem können Sie für den Transport von VIPs Sonderschutzfahrzeuge samt Fahrer zur Verfügung stellen. Selbstverständlich werden sie bei Bedarf auch als Bodyguards tätig und sichern so einen zuverlässigen Personenschutz beispielsweise bei den Auftritten hochrangiger Künstler oder Politiker.



Objektschutz und Transportschutz sind weitere Tätigkeitsfelder



Die Mitarbeiter von Helikum-Security Berlin kennen sich auch mit der Absicherung von Sets für Filmaufnahmen sowie mit der Bewachung von Messen und Museen sowie Bahnhöfen und anderen öffentlichen Gebäuden bestens aus. Bei Bedarf können hier sogar Hundeführer gebucht werden, die sich auch an der Suche nach Sprengstoff oder vermissten Personen beteiligen können. Zusätzlich kann von den Berliner Sicherheitsexperten die Bewachung von Parks und Wohnanlagen übernommen werden. Weitere Angebote stellen der Objektschutz für Baustellen sowie für einzelne Geschäfte und komplette Einkaufscenter dar. Die Überwachung der Sicherheit auf Parkplätzen, in Parkhäusern sowie in Tiefgaragen kann ebenfalls als Security-Dienstleistung gebucht werden.





Helikum-Security bietet zahlreiche Serviceleistungen an



Im Vorfeld von Aufträgen zum Personenschutz, Objektschutz und Veranstaltungsschutz erstellen die Berliner Security-Fachleute Risikoanalysen, aus denen der konkret benötigte Schutz ersichtlich wird. Außerdem sind sie Fachberater für die Installation von Sicherheitstechnik wie Überwachungskameras und komplexe Alarmanlagen. Hier kommt den Kunden das Wissen zu den Schwachstellen der verschiedenen Objekte zugute. Außerdem kann das Sicherheitsunternehmen mit Praxistests beauftragt werden, um beispielsweise die Effizienz von Hausdetektiven oder der bereits installierten Überwachungssysteme in Geschäften zu überprüfen.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.helikum-security.de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Als Securityunternehmen widmen wir uns aus Überzeugung und mit größter Sorgfalt der Sicherheit unserer Kunden in Berlin und Brandenburg. Security ist für uns nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Helikum-Security

Leseranfragen:

Marienstr. 23, 70178 Stuttgart

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 08.11.2016 - 18:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1422009

Anzahl Zeichen: 3084

Kontakt-Informationen:

Firma: Helikum-Security

Ansprechpartner: Benjamin Oechsler

Stadt: Berlin

Telefon: 0711 128 501-0



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.