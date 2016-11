Robustes 11.6? Industrie- Outdoortablet. BULLMAN Durabook TAB R11: Full Rugged Tablet für Windows 7, 8.1, 10 oder Linux.

Leistungsfähiges Industrie- und Outdoortablet mit 11.6? Touchscreen, Sunlight Readable Funktion, Digitizer, i5 und i7 CPU Leistung, voll konfigurierbar?

(PresseBox) - BULLMAN, der deutsche Mobile Computing Hersteller und Spezialist für individuell konfigurierbare Notebooks stellt sein erstes Full Rugged Industrie- & Outdoor-Tablet vor.

Das neue BULLMAN DuraBOOK TAB R11 ist das erste Full Ruggd Tablet in der neu definierten Klasse der hybriden Industrie- und Outdoor IT Geräte. Das neue Outdoor Hybrid-Tablet ist ein robuste, leistungsfähige Lösung, die an eine Tastatur oder eine Dockingstation angedockt ein vollwertiges Notebook ergibt.

Gegenüber den schweren und teureren Full Rugged Industrie- & Outdoor-Notebooks bietet das BULLMAN DuraBook TAB R11 ebenfalls die robusten Full Rugged Eigenschaften, ist leichter und handlicher und kostet in der Anschaffung ungefähr die Hälfte weniger. Durch die Multifunktionalität mit und ohne Tastatur ist das TAB R11 bei vielen Anwendungen einsetzbar.

Gewicht, Größe und Mobilität: Das TAB R11 ist zur Zeit das dünnste Full Rugged Tablet weltweit. Mit einer Dicke von nur 2 cm, einem Gewicht von nur 1.2KG und den Abmaßen, kleiner als ein A4 Blatt, fällt das Gerät beim Transport kaum ins Gewicht und ist überall leicht verstaubar.

VollSchutz für draussen trotz smartem, leichten Gerätedesign: Trotz das das TAB R11 sehr dünn und smart ist, ist es nach dem amerikanischen Militärstandard MIL STD 810G und der Schutzklasse IP65 zertifiziert. Für das robuste Gehäuse nach IP65 wurde außen Hart Duroden in Verbindung mit Aluminium und innen ein tragender Aluminiumrahmen verwendet. Das Display ist aus kratz- und stoßfestem Gorilla Glas.

Nach MIL 810G und IP65 übersteht das TAB R11 Stürze aus bis zu 120 cm Höhe, ist vibrations-, staub- und Strahlwassergeschützt aus allen Richtungen.

Da BULLMAN in das TAB R11 keine mechanisch empfindlichen Bauteile mehr integriert, ist es auch unempfindlich gegen Vibrationen und kann in Fahrzeugen aller Art genutzt werden.

Grosses Touch-TFT mit und ohne Sunlight Readable Funktion: Das BULLMAN Durabook TAB R11 ist eines der größten Full Rugged Tablets und besitzt ein 11,6? großes Touchscreen TFT. Die Auflösung beträgt 1.366 x 768 Bildpunkte. Das TFT gibt es in 3 Ausführungen. Mit und ohne Sunlight Readable TFT und mit Sunlight Readable und Digitizer-Funktion. Das TFT besitzt eine Leuchtstärke von 450 Nits. Unter direkter Sonneneinstrahlung und bei wechselnden Lichtverhältnissen, wie z.B. bei Bewegung in Fahrzeugen rät BULLMAN zum dem als Upgrade verfügbaren Sunlight Readable TFT mit einer Leuchtstärke von 730 Nits. Der ebenfalls als Option erhältliche Digitizer ermöglicht das direkte Erstellen von Zeichnungen und Skizzen.



Nach Bedarf, Budget konfigurierbar im BULLMAN CUSTOM-SHOP: Wie alle BULLMAN Geräte ist auch das TAB R11 im BULLMAN CUSTOM Shop konfigurierbar. In der Grundausstattung wird das R11 mit 11.6? TFT, Intel Core i5 5200U mit 2 Kernen, 4GB DDR3 RAM und einer 128GB M.2 SSD ausgeliefert.

Im BULLMAN CUSTOM Shop kann sich jeder Kunde das Gerät nach seinem eigenen Bedürfnisse konfigurieren.

Als CPU Upgrade zur Verfügung steht der Intel Core i7 5500U mit 2 Kernen und bsi zu 3.0GHz Takt. Der Hauptspeicher lässt sich auf 8GB DDR3 RAM erweitern. Der SSD Datenspeicher auf 256 und 512GB.

Als Betriebssystem installierbar ist MS Windows 7 Pro, 8.1 Pro, 10 Pro sowie Linux in der aktuellen Distribution.

Zusätzlich steht ede Menge funktionserweiterndes Zubehör zur Verfügung. 4G/LTS Mobiles Breitband Modul mit GPS Funktion für den WLAN und standortunabhängigen Zugang zu E-Mail und Internet, ein separates GSP Modul für die genauere GPS Ortung, ein Power LiION Akku mit 7.800 mAh, der ca.10 Stunden Akkubetrieb erlaubt, ein 1D/2D Barcodescanner, ein RFID Scanner 13.56MHz, eine direkt an das TAB R11 andockbare Systemtastatur

eine Office Dockingstation und für Fahrzeuge eine Fahrzeug Dockingstation. Um mit dem TAB R11 in jeder Situation sicher zu arbeiten, bietet BULLMAN ein X-Gurt sowie ein 4 Punkt Schultergurt an.

Erhältlich ist das voll robuste Industrietablet BULLMAN DuraBOOK TAB R11 im Grundpaket zu einem Preis von ? 2.284.- (inkl. 19% Mwstr.) über den autorisierten BULLMAN Fachhandel, den regionalen BULLMAN Notebook CUSTOM-SHOP oder direkt über die BULLMAN-Webseite www.bullman.de bzw. Tel. 06173-394707-0 an.



Die BULLMAN GMBH & Co.KG mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt/M. hat sich als deutscher Premium-Hersteller von mobilen Endgeräten auf die Herstellung von hochwertigen, leistungsoptimierten und individuell konfigurierbaren Notebook- und Tablet Computer-Systemen spezialisiert.

Das Produkt-Portfolio umfasst stets 15-20 verschiedene Notebooks und Tablets, die insgesamt bis zu 27.000 Einzelkonfigurationen erlauben. Damit deckt BULLMAN praktisch jedes Anwendungsgebiet und jeden Einsatzort ab und bietet seinen Kunden gleichzeitig ein hochpräzises auf seinen Anwendungs- und Arbeitsbedarf abgestimmtes, mobiles IT-Endgerät. Je nach Anwendungsgebiet werden die Geräte in die Klassen Office, Power, HighSpeed, Rugged/Outdoor und Ultraportable vorselektiert.

Bei der Herstellung legt BULLMAN höchsten Wert auf Leistungsoptimierung, Kompatibiliät lange Lebensdauer und Qualität des Gesamtsystems. Die sichere und reibungslos funktionierende Anwendung durch eine genau angepasste Auswahl des Grundsystems und die individualisierte Wunsch-Konfiguration ist das Ziel für jedes einzelne Kundengerät. Erreicht wird dieser Anspruch durch ausgewählte und genau aufeinander abgestimmte Qualitätskomponenten der führenden Markenhersteller.

Alle Notebooks werden in Deutschland gefertigt. Auf diese Spitzenprodukte erhalten die BULLMAN-Kunden 36 Monate Garantie, die bis auf 60 Monate erweitert werden kann. Als Service bietet BULLMAN für seine Notebooks auch jährliche Wartungsintervalle und bis zu 10 Jahre Upgradesicherheit an. Mit den Upgrade-Angeboten aus dem BULLMAN CUSTOM Shop kann jedes BULLMAN Notebook auch noch nach dem Kauf bis an seine maximale Leistungsgrenze aufgerüstet werden.

Jedes einzelne Notebook wird im BULLMAN® CUSTOM Shop nach Leistungs- bzw Budgetwunsch zusammengesetzt und hergestellt. Vertrieben werden die BULLMAN® Geräte und Zubehöre über den autorisierten Fachhandel, die BULLMAN® CUSTOM Shops und im Direktvertrieb auch über die Website www.bullman.de





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die BULLMAN GMBH & Co.KG mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt/M. hat sich als deutscher Premium-Hersteller von mobilen Endgeräten auf die Herstellung von hochwertigen, leistungsoptimierten und individuell konfigurierbaren Notebook- und Tablet Computer-Systemen spezialisiert.

Das Produkt-Portfolio umfasst stets 15-20 verschiedene Notebooks und Tablets, die insgesamt bis zu 27.000 Einzelkonfigurationen erlauben. Damit deckt BULLMAN praktisch jedes Anwendungsgebiet und jeden Einsatzort ab und bietet seinen Kunden gleichzeitig ein hochpräzises auf seinen Anwendungs- und Arbeitsbedarf abgestimmtes, mobiles IT-Endgerät. Je nach Anwendungsgebiet werden die Geräte in die Klassen Office, Power, HighSpeed, Rugged/Outdoor und Ultraportable vorselektiert.

Bei der Herstellung legt BULLMAN höchsten Wert auf Leistungsoptimierung, Kompatibiliät lange Lebensdauer und Qualität des Gesamtsystems. Die sichere und reibungslos funktionierende Anwendung durch eine genau angepasste Auswahl des Grundsystems und die individualisierte Wunsch-Konfiguration ist das Ziel für jedes einzelne Kundengerät. Erreicht wird dieser Anspruch durch ausgewählte und genau aufeinander abgestimmte Qualitätskomponenten der führenden Markenhersteller.

Alle Notebooks werden in Deutschland gefertigt. Auf diese Spitzenprodukte erhalten die BULLMAN-Kunden 36 Monate Garantie, die bis auf 60 Monate erweitert werden kann. Als Service bietet BULLMAN für seine Notebooks auch jährliche Wartungsintervalle und bis zu 10 Jahre Upgradesicherheit an. Mit den Upgrade-Angeboten aus dem BULLMAN CUSTOM Shop kann jedes BULLMAN Notebook auch noch nach dem Kauf bis an seine maximale Leistungsgrenze aufgerüstet werden.

Jedes einzelne Notebook wird im BULLMAN® CUSTOM Shop nach Leistungs- bzw Budgetwunsch zusammengesetzt und hergestellt. Vertrieben werden die BULLMAN® Geräte und Zubehöre über den autorisierten Fachhandel, die BULLMAN® CUSTOM Shops und im Direktvertrieb auch über die Website www.bullman.de





Dies ist eine Pressemitteilung von

BullMan GmbH&Co.KG

Datum: 08.11.2016 - 17:31

Sprache: Deutsch

News-ID 1422010

Anzahl Zeichen: 6623

Kontakt-Informationen:

Firma: BullMan GmbH&Co.KG

Stadt: Frankfurt / Eschborn





Diese Pressemitteilung wurde bisher 38 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung