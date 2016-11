WAZ: Gehaltserhöhung als Wahlgeschenk

- Kommentar von Tobias Blasius zu Grundschulen

(ots) - Ja, ist denn heut' schon Weihnachten?", werden sich

Tausende Grund- und Hauptschulleiter in NRW fragen. Die

Landesregierung spendiert ihnen eine Beförderung mit satter

Gehaltserhöhung. Die Höhergruppierung lässt sich begründen, da die

Leitungsarbeit im Primarbereich bislang gegenüber anderen Schulformen

deutlich schlechter bezahlt wurde. Seit Jahren sind Hunderte

Rektorenstellen in NRW wegen fehlender Attraktivität verwaist.



Als unbeteiligter Steuerzahler könnte man sich ausgelassener mit

den Grund- und Hauptschulleitern freuen, wenn solchen auf Jahrzehnte

bindenden Ausgabenentscheidungen auch einmal ein erkennbares

Sparopfer an anderer Stelle gegenüber stünde. Die Landesregierung

schraubt den Etat 2017 einfach auf schwindelerregende 72,7 Milliarden

Euro - und schafft es trotz immer neuer Rekordsteuereinnahmen nicht,

die Nettoneuverschuldung von noch immer 1,6 Milliarden Euro schneller

abzusenken.



Sechs Monate vor der Landtagswahl ist leider unverkennbar die hohe

Zeit des regierungsamtlichen Geschenkepackens angebrochen. Gerade im

Bildungsbereich muss Rot-Grün offenbar dringend für einen

Stimmungsumschwung sorgen.







Pressekontakt:

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Zentralredaktion

Telefon: 0201 - 804 6519

zentralredaktion(at)waz.de



Original-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 08.11.2016 - 18:12

Sprache: Deutsch

News-ID 1422015

Anzahl Zeichen: 1550

Kontakt-Informationen:

Firma: Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Stadt: Essen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 35 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung