Gabriele Ziese neue Inside Sales Account Managerin bei Axis

(firmenpresse) - Axis Communications, der Marktführer für Netzwerk-Video, weitet sein Team für den regionalen Channel mit Gabriele Ziese (53) als Inside Sales Account Manager für Deutschland aus. In der Position verantwortet die gelernte Handelsfachwirtin das Wachstum des IP-Videoüberwachungsmarktes in der Region und ist die erste Ansprechpartnerin für autorisierte Partner.

Für Axis Communications ist besonders sein serviceorientierter Umgang mit seinen Partnern wichtig, der nicht nur eine aktive Zusammenarbeit beinhaltet, sondern auch Webinar-Schulungen oder gemeinsame Marketing-Aktionen. Daher ergänzt Gabriele Ziese das Team in Deutschland ideal.

Bevor sie zu Axis kam, war sie zwei Jahre als Inside Sales Executive IBM Software für Tech Data/Azlan tätig. Bereits bei dieser Position lagen ihre Schwerpunkte auf der aktiven Kundenberatung, dem Umsetzen von Verkaufsaktionen sowie der Durchführung der Zertifizierung der Business Partner. Zuvor hatte sie verschiedene Positionen bei internationalen Unternehmen inne und war als Senior Relocation Consultant selbstständig.

"Besonders überzeugt hat uns Gabriele Zieses Service- und Kundenorientierung sowie ihre Begeisterung für IP-Technologie. Ebenso schätzen wir ihr fundiertes technisches Wissen und die bereits gesammelten Erfahrungen in der IT-Branche. Wir freuen uns sehr, eine überaus qualifizierte Kollegin bei uns begrüßen zu dürfen", so Daniela Kopp, Manager Inside Sales Middle Europe bei Axis Communications.





http://www.axis.com/de/



Axis bietet intelligente Sicherheitslösungen für den Schutz und die Sicherheit von Menschen, Unternehmen und Institutionen. Ziel von Axis ist es, zu einer sicheren, stabilen Welt beizutragen. Als globaler Marktführer im Bereich Netzwerk-Video sorgt Axis durch die kontinuierliche Entwicklung innovativer Netzwerkprodukte für den technischen Fortschritt in der Branche. Die Axis-Produkte basieren allesamt auf einer offenen Plattform.

Axis legt größten Wert auf die langfristigen Beziehungen mit seinen weltweiten Partnern und versorgt diese mit wegweisenden Netzwerkprodukten und technischem Know-how für etablierte und neue Märkte. Die Kunden profitieren von diesem globalen Partnernetzwerk.

Axis beschäftigt über 2.100 engagierte Mitarbeiter in mehr als 50 Ländern und arbeitet mit über 80.000 Partnern zusammen. Das 1984 gegründete schwedische Unternehmen ist an der NASDAQ Stockholm unter dem Tickersymbol AXIS notiert.

Weitere Informationen über Axis finden Sie unter www.axis.com.

Axis Communications

http://www.axis.com/de/



