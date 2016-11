Unsere aktuelle Produktion ist endlich online! Ingo Kantorek bei uns im Musikvideo!

Videos als Marketing-Tool! Mit der düsseldorfer Punkbank "Die Rogers" haben wir uns erneut auf das Musikvideo-Parkett gewagt.

(firmenpresse) - Warum Videos?

Sie sind nicht nur das spannendste Format, das die Online-Welt momentan zu bieten hat, sondern auch ein wichtiges Marketing Tool. In wenig Sekunden lässt sich dem User Ihre Markenbotschaften aufregend liefern und Kaufentscheidungen wecken. Die #IceBucketChallenge hat gezeigt, was für eine Viralität Videos in den Socialen Medien erzeugen können. Von YouTubes Dominanz als zweitmeistbesuchte Webseite der Welt mal ganz zu schweigen.



Imagevideos!

Ein Imagevideo vermittelt nicht nur ein Bild Ihres Unternehmens oder Ihres Produktes, sondern hilft auch Ihre Idee nach außen zu tragen. In bewegten Bildern natürlich. Am besten man lässt man seinen Kunden sprechen, der findet meist klare Worte und vermittelt eine authentische Überzeugungskraft. Ein Imagevideos ist inzwischen nicht nur ein "Must-Have" sondern ein wichtiges Mittel der Online Vermarktung.



Erklärvideo!

Mit einem Erklärvideo steht weniger ihr Unternehmen im Vordergrund, als ganz klar Ihr Produkt oder Dienstleistung. Schnell und einfach wird die Funktionsweise erklärt und Ihr Alleinstellungsmerkmal hervorgehoben. Den Unterhaltungswert Ihres Erklärvideo sollte sie dabei nicht vergessen. Denn der Online User läuft den trockenen Videos meist davon.



Musikvideo & Rogers!

Das wir auch Musikvideos können, kann man sich an Hand der deutschen Punkband aus Düsseldorf gerne näher betrachten. Rogers stehen in allererster Linie für sozialkritische Texte verpackt in harte Riffs und melodischen Doppelgesang, eine gesunde Prise Punkrock und einen Mix aus verschiedensten Einflüssen, die sich sowohl auf die Texte, als auch auf den charakteristischen Sound der Band auswirken.



Der Bad Boy Gentleman Ingo Kantorek!

Für die Produktion konnten wir den Schauspieler Ingo Kantorek aus der Serie Köln 50667 gewinnen!

Der Bad Boy Gentleman steht seit seiner Zeit beim Militär erfolgreich vor der Kamera: Engagements für diverse Werbekampagnen, Fotoprojekte, Film, TV und Bühnenshows. 2011/2012 startet er seinen bislang größten Erfolg bei einer der erfolgreichsten Daily Soaps im deutschen Fernsehen. Als Hauptdarsteller wurde er zum Publikumsliebling einer ganzen TV-Nation.





Zum Video!

Zum Video gehts unten im Link oder https://youtu.be/auvnymd3PQE



Mehr Infos?

Haben wir Sie überzeugt oder Ihr Interesse geweckt haben? Lust auf mehr Video-Vorschläge? Gerne unter Bettertimes.de







