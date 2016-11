Extensis bietet Support für die Adobe Creative Cloud 2017

Der Support gilt ab sofort für Suitcase Fusion 7 und Suitcase TeamSync.

(firmenpresse) - PORTLAND, Oregon - 08.11.2016 - Ab sofort können Benutzer der Fontmanagement-Lösungen von Extensis, einem Geschäftsbereich der Celartem Inc., den Support des Unternehmens für die Adobe® Creative Cloud® 2017 in Anspruch nehmen.

Suitcase Fusion 7 enthält mit dem jüngsten Update alle neuen Auto-Aktivierungs-Plug-Ins, mit denen Kreative, die nur eine einzige Lizenz benötigen, direkt auf ihre Adobe Creative Cloud 2017-Anwendungen zugreifen können. Dazu zählen InDesign®, Photoshop®, Illustrator®, InCopy® und After Effects®. Das Update wird allen bestehenden Kunden, die Suitcase Fusion 7 gekauft haben, kostenlos zur Verfügung gestellt.

Suitcase TeamSync? von Extensis bietet ebenfalls Auto-Aktivierungs-Plug-Ins. Dank der Lösung auf Abonnementbasis, können Teams über einen Cloud-basierten Server auf dieselben Schriften zugreifen.

Mit dem Support-Service für die Adobe Creative Cloud 2017 gewährleistet Extensis, dass seine Fontmanagement-Lösungen mit den beliebtesten Designanwendungen der Kreativen funktionieren - wie etwa Adobe und QuarkXPress sowie Betriebssysteme wie MacOS Sierra und Microsoft® Windows 10. Und das unmittelbar, wenn diese mit der neuesten Adobe Creative Cloud arbeiten.

Erst vor kurzem hat Extensis mit Suitcase Fusion 7 die Kompatibilität mit iOS-Geräten ermöglicht, damit Grafiker ihre Schriftbibliotheken mit ihrem iPad® oder iPhone® synchronisieren können - ganz ohne zusätzliche Kosten.

- Suitcase Fusion 7: http://www.extensis.com/de/font-management/suitcase-fusion/

- Suitcase TeamSync: http://www.extensis.com/de/font-management/suitcase-teamsync/)





Über Extensis

Seit 20 Jahren ist Extensis führend in der Entwicklung und im Service von Software-Lösungen für professionelle Kreative und Arbeitsgruppen. Die Lösungen optimieren Arbeitsabläufe, sichern die Verwaltung von digitalen Dokumenten und Schriften und überwachen den Einsatz der Unternehmensschriften. Die preisgekrönten Server-, Desktop und Webservice Produkte werden von Hunderten der Fortune 5000 Unternehmen eingesetzt. Die Produktlinie von Extensis für Server- und Desktoplösungen umfasst Portfolio® für Digital Asset Management, Universal Type Server® für serverbasiertes Font Management und Suitcase Fusion® für Single User Font Management. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und ist in Portland im US-Bundesstaat Oregon sowie in Großbritannien ansässig. http://www.extensis.com/de



Über Celartem®

Celartem, Inc. firmiert unter Extensis.Alle Rechte vorbehalten. Extensis, Extensis Logo, Suitcase Fusion, Fontspiration, Portfolio, Portfolio NetPublish, Portfolio Flow und Universal Type Server sind Marken oder eingetragene Marken von Extensis in den USA, Kanada, Europa und/oder anderen Ländern. Die Listung der Marken erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere Marken, eingetragene Marken, Produktnamen, Unternehmensnamen, Marken- oder Leistungsbezeichnungen die genannt werden, sind Eigentum von Extensis oder den jeweiligen anderen Eigentümern.

Adobe, Creative Cloud, Illustrator, InDesign, Photoshop und After Effects sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Adobe Systems Incorporated in den USA und oder anderen Ländern.

Apple, das Apple Logo, iPhone, iPad und Keynote sind Marken der Apple Inc., eingetragen in den USA und oder anderen Ländern. App Store ist eine Servicemarke der Apple Inc.

Microsoft und PowerPoint sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und oder anderen Ländern.

