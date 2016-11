Verstärkte Projektunterstützung für Monitore von Philips und AOC

Kristin Müller ist seit dem 1. Oktober Projektmanagerin

(firmenpresse) - München/Amsterdam, 8. Oktober 2016. AOC und MMD, Lizenzpartner für Monitore der Marke Philips, haben seit dem 1. Oktober mit Kristin Müller (32) eine Spezialistin für Projekte an Bord. Ihre Aufgabe ist es, speziell Großprojekte der Industrie sowie Ausschreibungen öffentlicher Auftraggeber zu bearbeiten und zu koordinieren. Damit wird eine zentrale Stelle für die Abwicklung dieser Projekte geschaffen und Knowhow gebündelt. Kristin Müller berichtet an Lutz Hardge, Country Manager AOC und MMD Deutschland/Österreich.

Kristin Müller arbeitet seit mehr als zehn Jahren in der IT-Branche und kann auf umfassende Erfahrungen zurückgreifen. In den vergangenen Jahren arbeitete sie bei Ingram Micro als Business Development Managerin, davor war sie sieben Jahre für Tech Data tätig.

"Mit unserer neuen Projektmanagerin Kristin Müller haben wir nun eine kompetente Anlaufstelle zur Koordinierung und Abwicklung von Projekten. Diese Bündelung von Knowhow sorgt im Sinne unserer Kunden für eine effektive Abwicklung", so Country Manager Lutz Hardge.





Über AOC

AOC ist weltweit eine Top-Marke für Computermonitore. Hohe Qualität, erstklassiger Service, attraktives Design sowie umweltfreundliche und innovative Produkte zu einem fairen Preis sind die Gründe, weshalb immer mehr Verbraucher und Vertriebspartner auf AOC setzen. Ob professioneller oder privater Nutzer, Unterhaltung oder Gaming - die Marke AOC bietet Monitore für jeden Anspruch. AOC ist ein Tochterunternehmen von TPV Technology Limited, dem weltweit größten Display-Hersteller. www.aoc-europe.com



Über MMD

MMD wurde 2009 durch einen Lizenzvertrag mit Philips als hundertprozentige Tochter von TPV gegründet. MMD vermarktet und vertreibt ausschließlich Displays der Marke Philips. Durch die Kombination des Markenversprechens von Philips mit der Kompetenz von TPV in der Displayfertigung nutzt MMD einen schnellen und zielgerichteten Ansatz, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen. MMD bedient die Märkte in Westeuropa von seinem europäischen Hauptquartier in Amsterdam und verfügt über eine Dependance in Prag für den osteuropäischen Markt und die GUS. Dank seines Netzwerks lokaler Vertriebspartner arbeitet MMD mit allen bedeutenden europäischen IT-Distributoren und Fachhändlern zusammen. Die Design- und Entwicklungsabteilung des Unternehmens befindet sich in Taiwan. www.mmd-p.com

