Kundenservice-Center als Wachstumsfaktor

Kundenverwaltung von HÄNJES Verlagsdienstleistungen GmbH

(firmenpresse) - Die effiziente Arbeit des Kundenservice-Centers der HÄNJES Verlagsdienstleistungen GmbH ist ein Grund dafür, dass mehr als 70 Verlage der Agentur für Dialogmarketing vertrauen. Im Bereich des Abonnenten- und Anzeigengeschäfts oder auch beim Ticketservice übernehmen die Mitarbeiter die serviceorientierte Kommunikation und managen souverän unter anderem Bestellannahmen und Sendungsverfolgungen. Die Telefonzentrale von HÄNJES wird dabei stets den verschiedenen Aufgaben und höchsten Kundenansprüchen gerecht. Lokale, regionale und auch überregionale Zeitschriften nehmen bereits die professionelle Kundenverwaltung von HÄNJES in Anspruch, damit mehr Zeit für das Kerngeschäft bleibt. Denn das qualifizierte Team stellt routiniert die Zufriedenheit der Kunden sicher und unterstützt so beim Wachstum.

Kundenservice-Center für den Erfolg unentbehrlich

Das HÄNJES Kundenservice-Center zeichnet sich durch Erreichbarkeit und seinen hohen technischen Standard aus. Von hier aus steuert HÄNJES den Dialog zwischen den betreuten Verlagen und seinen Kunden. Das fachkompetente Team erledigt für seine Kunden alle relevanten Serviceprozesse beispielsweise aus dem Anzeigenmarketing, indem es sämtliche privaten und gewerblichen Anzeigen erfasst. Als direkter Ansprechpartner der Abonnenten kümmert sich HÄNJES um die Wünsche der Verlagskunden und pflegt die Stammdaten, sodass diese immer den aktuellen Stand entsprechen. Selbstverständlich übernimmt das Kundenservice-Center alle weiteren anfallenden Serviceleistungen wie beispielsweise die Hotline für laufende Gewinnspiele oder Ticketservice. Das Ziel von HÄNJES ist es, durch den erfolgreichen Dialog die Bindung zwischen Verlag und Kunden zu stärken.

Kommunikation das A und O bei der Kundenverwaltung

HÄNJES betreut Verlage auch mit modernstem und individualisiertem Lesermarketing und Anzeigenverkauf. Zum Erreichen der gewünschten Zielsetzungen ist eine strukturierte und effiziente Kundenverwaltung äußerst wichtig. Daher bietet HÄNJES als eine der größten Agenturen für Dialogmarketing in Deutschland auch diesen Service Verlagen auf höchstem Niveau an. Das Kundenservice-Center fungiert als Telefonzentrale für die Service-Hotlines und erledigt die damit einhergehenden administrativen Tätigkeiten. Dazu gehört natürlich auch das Reklamations- und Beschwerdemanagement, dabei können die Kunden von HÄNJES stets auf die Kompetenz vertrauen und sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Wenn Sie mehr über unser Angebot erfahren möchten, besuchen Sie die Webseite www.haenjes.de oder kontaktieren Sie die Dialogagentur per E-Mail an info(at)haenjes.de.





Die HÄNJES Verlagsdienstleistungen GmbH unterstützt Verlage in allen Bereichen des Dialogmarketings. Dazu gehören vor allem das Lesermarketing, der Anzeigenverkauf und die Kundenkommunikation im Kundenservice-Center. Aktuell betreut die Agentur im deutschsprachigen DACH-Gebiet mehr als 70 Verlage mit lokalen, regionalen und überregionalen Zeitungen und Zeitschriften. Weitere Informationen sind auf www.haenjes.de hinterlegt.

