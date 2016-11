MAN Diesel & Turbo organisiert internationale Messe-Teams mit mobilen Websites

(firmenpresse) - Mertert, Luxembourg, 8. November 2016 - Die Marketing-Abteilung der Augsburger MAN Diesel & Turbo ist für die Organisation von jährlich rund 40 Messeauftritten an unterschiedlichen Plätzen überall auf der Welt verantwortlich. Dabei wird die Koordination vor Ort von den regionalen Teams übernommen. Die größte Herausforderung bei dieser Aufgabe besteht in der Kommunikation mit den Mitgliedern dieser Teams. Es muss sichergestellt werden, dass alle Teammitglieder ihre Teilnahme bestätigen, alle die relevanten Informationen erhalten und organisatorische Details zur Kenntnis nehmen und Feedback dazu geben.

Anforderungen und Kriterien

Angesichts der Komplexität der Aufgabe und der unterschiedlichen Bedingungen vor Ort, die erhebliche Flexibilität bei der Organisation erfordern, waren die Verantwortlichen der Marketing-Abteilung in Augsburg lange und intensiv auf der Suche nach einem Tool, das die Anforderungen erfüllte und einer Reihe von Entscheidungskriterien entsprach:

-Die gesamte Kommunikation sollte außerhalb des Intranets verlaufen.

-Passwortschutz auf allen Ebenen sollte möglich sein.

-Es sollten Standard-Templates für wiederkehrende Themen und Inhalte geben.

-Das Frontend sollte der Corporate Identity anpassbar sein.

-Verschiedene Datenformate (PDF, Bilder, Texte, Links etc.) sollten nutzbar sein.

-Die Daten von Kontaktpersonen sollten erfasst werden können.

Nach einer umfangreichen Testphase fiel die Entscheidung zugunsten von teggee, das nun schon seit Anfang 2015 sehr erfolgreich eingesetzt wird. Entsprechend der Vorgaben wurde ein detailliertes Template erstellt, in dem die komplette Struktur der Seite entsprechend der notwendigen Inhalte und der Corporate Identity vorgegeben ist.

Feste Abläufe

Ausgangspunkt ist jeweils meine teggee-Page aus einem Pool von Seiten mit dem speziellen Template. Diese Seite wird dem jeweiligen Regionalteam zugeteilt und an die kommende Veranstaltung angepasst: der Name der Seite wird entsprechend der Messe eingetragen, ein passendes Intro-Bild samt Unterschrift wird geladen, und der Veröffentlichungszeitraum wird so gesetzt, dass genügend Zeit vor und nach der Messe bleibt.

Im nächsten Schritt werden dann die konkreten Daten der Messe eingetragen: die Adresse des Geländes, die Hallen- und die Standnummer, Anmerkungen zu Besonderheiten des Stands, die Adresse des Teamhotels, Infos zu Shuttle-Services, Rahmenveranstaltungen und was sonst noch an Informationen für die Teammitglieder wichtig ist.

Ein Highlight des teggee-Templates ist die Formularsektion zur Registrierung der Mitglieder des Stand-Teams. Hier trägt sich jedes Teammitglied mit seinen Reisedaten, Bedarf an Übernachtungen, der benötigten Ausstattung (Hemd, Krawatte, Bluse, Tuch im CI) ein und kann auch Sonderwünsche äußern.

MAN Diesel & Turbo sehr zufrieden

Als Projektverantwortliche in Augsburg merkt Mareike Gehring ausdrücklich an, dass die Verantwortlichen und die Teammitglieder sehr zufrieden mit teggee sind. Der Arbeitsaufwand hat sich durch die Standardisierung der Abläufe verringert, die Qualität der Kommunikation ist deutlich besser geworden, und die Professionalität der Messeveranstaltungen ist gestiegen. Auch über die Zusammenarbeit mit teggee-Hersteller Eurobase äußerst sich Mareike Gehring lobend; schnelles Reagieren auf Sonderwünsche, kurze Kommunikationswege, Kundennähe und ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis prägen aus ihrer Sicht die erfolgreiche Geschäftsbeziehung.

Über die MAN Diesel & Turbo SE

Die MAN Diesel & Turbo SE mit Sitz in Augsburg ist Anbieter von Großdieselmotoren und Turbomaschinen für maritime und stationäre Anwendungen. Das Unternehmen entwickelt Zweitakt- und Viertaktmotoren, die in Eigenproduktion oder von Lizenznehmern gefertigt. Das Liefer- und Leistungsspektrum von MAN Diesel & Turbo umfasst komplette Schiffsantriebssysteme, Turbomaschinensätze sowohl für die Öl- und Gas- als auch die Prozessindustrie sowie komplette Kraftwerke. Unter der Marke MAN PrimeServ erhalten die Kunden weltweite After-Sales-Dienstleistungen. Das Unternehmen beschäftigt rund 14.400 Mitarbeiter an mehr als 100 internationalen Standorten, insbesondere in Deutschland, Dänemark, Frankreich, der Schweiz, der Tschechischen Republik, Indien und in China.





teggee® ist der Mobile Landingpage Builder, eine Entwicklung des Luxemburger Softwarehauses Eurobase GmbH. Mit teggee® kann jeder in Minuten eine mobile Website bauen, die auf ein Thema fokussiert mit jedem mobilen Browser auf jedem mobilen Gerät (Smartphone, Tablet) mit jedem Betriebssystem (iOS, Android, Windows) betrachtet und genutzt werden kann. teggee® erzeugt automatisch einen QR-Code mit dem Link zur mobilen Landingpage. Der Link kann vom Ersteller einer teggee-Page aber auch direkt per Mail oder SMS, sowie über einen NFC-Tag oder per iBeacon verbreitet werden. Damit bietet sich eine teggee-Page als Informationsmedium für eine Vielzahl an Anwendungsszenarien an. Für eine Auswahl an Szenarien bietet teggee® innerhalb seines flexiblen Preismodells passende Lösungen an, die online über www.teggee.com bestellbar sind. Mithilfe eines Systems webbasierter Formulare werden die Sektionen und Inhalte einer teggee-Page erzeugt und können jederzeit aktualisiert werden.

