Hochglanz aus Halberstadt der Herr der perfekten Oberflächen

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Der Herr der perfekten Oberflächen hat mit ?ColorForm? den Einstieg in die Automobilindustrie geschafft

Ein überzeugendes Produkt und einen langen Atem ? beides braucht man, um aus einer Idee einen Erfolg zu machen. Die Panadur GmbH hat auf die Stärken ihrer Entwicklung vertraut, sich die richtigen Partner gesucht und kann nun, sechs Jahre nach dem Start des Projektes mit Namen ?ColorForm?, stolz einen Erfolg feiern. ?Uns ist der Einstieg in die Automobilindustrie gelungen?, sagt der Geschäftsführer Dr. Thomas Moch.

Nur wenige hundert Meter vom Panadur-Firmensitz in einem Halberstädter Gewerbegebiet ?Am entfernt, kann man diesen Einstieg sehen und anfassen: Ein Autohaus präsentiert den neuen Peugeot 3008 SUV, dessen A-Säulen-Verkleidung tiefschwarz in der Sonne glänzt. ?Das ist weltweit die erste Serienanwendung unseres ColorForm-Verfahrens?, erläutert Thomas Moch. ?Das Verfahren revolutioniert die Herstellung von Bauteilen mit Hochglanzfinish. Denn die Technologie vereint Spritzgieß- und Reaktionstechnik und erlaubt die vollautomatische Herstellung in einem einstufigen Produktionszyklus.?

Zusammen mit dem Maschinenhersteller KraussMaffei und anderen Partnern hat Panadur das Verfahren zur Serienreife geführt. Seit Juni produziert nun die Weidplas GmbH in der Schweiz für Peugeot jene A-Säulen-Verkleidungen, deren in Hochglanzschwarz lackierte Oberfläche direkt im Spritzgießwerkzeug erzeugt wird.

Warum das die Fachwelt beeindruckt lesen Sie HIER.

Diese Pressemitteilung wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH.

Shortlink zu dieser Pressemitteilung:

http://shortpr.com/1b3dcg

Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:

http://www.themenportal.de/vermischtes/hochglanz-aus-halberstadt-der-herr-der-perfekten-oberflaechen-11913





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.themenportal.de/vermischtes/hochglanz-aus-halberstadt-der-herr-der-perfekten-oberflaechen-11913



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Hintergrund zur IMG Sachsen-Anhalt mbH



Die Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (IMG) ist die Ansiedlungs- und Marketingagentur des deutschen Bundeslandes Sachsen-Anhalt.



Die Mitarbeiter der IMG bieten alle Leistungen rund um die Ansiedlung im Land von der Akquisition bis zum Produktionsstart. Außerdem vermarktet die IMG den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort nach außen und zeichnet verantwortlich für das Tourismusmarketing im In- und Ausland.



Bereits zum zweiten Mal in Folge wurde die IMG als eine der beiden besten regionalen Wirtschaftsförderungsagenturen in Europa mit dem internationalen Top Investment Promotion Agency Award 2016 ausgezeichnet.



Das Land Sachsen-Anhalt ist einziger Gesellschafter der IMG. Weiterführende Informationen zu unseren Leistungen finden Sie hier.: http://www.investieren-in-sachsen-anhalt.de/wir-ueber-uns

Dies ist eine Pressemitteilung von

Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH

PresseKontakt / Agentur:

Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH

Frauke Flenker-Manthey

Am Alten Theater 6

39104 Magdeburg

flenker-manthey(at)img-sachsen-anhalt.de

+49 391 568 9971

http://shortpr.com/1b3dcg



Datum: 08.11.2016 - 20:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1422071

Anzahl Zeichen: 2679

Kontakt-Informationen:

Firma: Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH

Ansprechpartner: Frauke Flenker-Manthey

Stadt: Magdeburg

Telefon: +49 391 568 9971





Diese Pressemitteilung wurde bisher 71 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung