Aufblasbar und unschlagbar: Inflatables beim weltweiten Skizirkus

Werbung zu produzieren, die sich durch Design und Größe von herkömmlicher Reklame abhebt, ist vor allem bei sportlichen Großveranstaltungen von unbezahlbarem Wert.

Skanbo - Ihr Spezialist für aufblasbare Werbeträger

(firmenpresse) - Vor wenigen Wochen war es soweit: am 22. Oktober 2016 fand das Skiweltcup Opening im österreichischen Sölden statt. Der Startschuss für die Weltcup-Rennen der Wintersaison 2016/2017 war gefallen - gleichzeitig ein Großevent, dass durch die weltweiten Fernsehübertragungen eine beliebte Veranstaltung für Werbemaßnahmen darstellt. Wer es schafft, für kurze Zeit mit seiner Reklame in der Live-Übertragung zu landen, gewinnt einen schier unbezahlbaren Werbewert. Die ist eine Werbe-Chance, für welche Sponsoren und Unternehmen keine Mühen und Kosten scheuen, um sich bestmöglich zu präsentieren und platzieren. Eine Werbe-Chance, die man sich beim internationalen Interesse an Sportveranstaltungen keinesfalls entgehen lassen darf.



Dabei ist es ganz einfach, Werbung zu produzieren, die sich durch Design und Größe von herkömmlicher Reklame und vor allem von der Konkurrenz am Werbehimmel abhebt: Inflatables - aufblasbare Werbeträger - sind im Rahmen solcher Großveranstaltungen einfach unschlagbar und tatsächlich aus keinem Event mehr wegzudenken. Egal, ob aufblasbare Zelte, eine aufblasbare Säule oder Figur - die trendigen Werbemittel in unterschiedlichsten Formen, Farben und Designs stechen sofort ins Auge und gleichzeitig stechen sie andere Werbemittel aus. Man bedenke zudem den leichten Auf- und Abbau, der in wenigen Minuten und egal an welchem Ort durchgeführt werden kann. Selbst der Transport eines aufblasbaren Zeltes kann mühelos und platzsparend durchgeführt werden. Die markanten Inflatables bieten somit die perfekte Lösung für einen individuellen, kostensparenden und zudem praktischen Werbeauftritt, der größtmögliche Aufmerksamkeit und Werbewirkung verspricht.



Nicht umsonst platzieren sich internationale Top-Konzerne, erfolgreiche Unternehmen und Hauptsponsoren bei Großveranstaltungen wie dem Skiweltcup Opening gerade mit diesem Werbemittel, um sich von der Menschenmenge und dem Trubel abzuheben. Inflatables sind dennoch nicht nur für Großunternehmen und Großveranstaltungen gedacht. Auch im kleineren Rahmen - und vor allem für Kleinunternehmen und Startups - bieten aufblasbare Werbeträger gute Möglichkeiten, sich kostensparend und trotzdem effektiv zu präsentieren. Gerade wenn es um individuelle Lösungen und bestimmte Bedürfnisse und Wünsche geht, ist der Spezialist am Gebiet der Inflatables - die Skanbo GmbH - gefragt. Nähere Informationen erhalten Interessierte auf www.skanbo.com.









Seit über 20 Jahren sind wir führender Anbieter von aufblasbaren Werbeträgern (Inflatables) und Displays. Unser Produktsortiment umfasst über 200 Produkte, unter denen sich Klassiker wie Plakatständer, Stehtische, Bodenplakatrahmen und aufblasbare Werbung (Werbesäulen) befinden.



Alle Produkte werden individuell gefertigt und nach Kundenwunsch gebrandet. Ständige Innovationen sind für uns ein Fixbestandteil, um am Markt konkurrenzfähig zu bleiben. Eventservice und Eventtrailer ergänzen das Kundenservice.



Skanbo GmbH

Dragonerstraße 87, 4600 Wels/Austria

Firma: Skanbo GmbH

Ansprechpartner: Manfred Nareyka

Stadt: Wels/Austria

Telefon: +43 / 7242 / 45545 - 0



