Neue Funktionen bei devolo Home Control: Mehr Komfort für alle Nutzer

(firmenpresse) - Zeitverzögerte Ausführung von Regeln und weitere Verbesserungen

Speziell im Zusammenhang mit der neuen devolo Home Control-Alarmsirene wird diese Neuerung viele Nutzer freuen: Die Ausführung von Regeln ist ab sofort auch zeitverzögert möglich. So können Home Control-Besitzer beispielsweise einfach den Funkschalter drücken und mit einer entsprechenden Verzögerung (beispielsweise 20 Sekunden) wird das Haus in den Alarmmodus versetzt. Genug Zeit, um die Haustür zu schließen und einen Fehlalarm zu vermeiden. Zudem wird die Verwendung von Regeln flexibler: Der Zustand einer Regel (an bzw. aus) kann jetzt auch im "Wenn"-Teil einer anderen Regel verwendet werden. Dies ermöglicht noch komplexere Szenarien als bisher, während sich an der einfachen Einrichtung und Bedienung von devolo Home Control natürlich nichts ändert.

Adressangabe bei Registrierung ab sofort optional

Bisher war die Nennung des Wohnortes bei der Einrichtung von Home Control eine Pflichtangabe. Dies hat den Vorteil, dass devolo Home Control zahlreiche Funktionen auf Basis des Installationsortes anbieten kann. Dazu zählen beispielsweise der Wetterbericht mit Temperaturmeldungen sowie künftig auch Regeln und Szenen, die den Zeitpunkt des Sonnenauf- und -untergangs berücksichtigen. Um seinen Kunden auch in diesem Punkt die Wahl zu lassen, ist die Eingabe der Adresse mit dem Update nun optional. Wer diese Komfort-Funktionen nicht nutzen möchte, lässt die entsprechenden Felder einfach frei.

Benachrichtigungen für die Nutzer

Weiteren Komfort- und Sicherheitsgewinn gibt es beim Thema Benachrichtigungen: Mit dem neuen Update ist es möglich, mehrere E-Mail-Adressen pro Nutzer zu hinterlegen. Warnhinweise kommen so in jedem Fall schnell an und erreichen zeitgleich mehrere Empfänger. Zudem lässt sich nun auch eine Systemnachricht einschalten, die warnt, wenn eine Komponente nicht mehr von der Zentrale erreicht wird. So können Nutzer schnell reagieren, um die Störung zu beseitigen.

Weitere Update-Features

Neben den genannten Erweiterungen führt devolo an seiner kostenfreien Home Control-Softwareplattform (App und Onlineportal) zahlreiche weitere Feature-Updates durch. Sofort erkennbare Komfort-Anpassungen gibt es beispielsweise bei der Haustagebuch-Funktion.





Über devolo Consumer Business

devolo Consumer Business bietet innovative wie einfache Lösungen für das moderne, vernetzte Zuhause.



Mit dLAN® Powerline ist devolo das weltweit führende Unternehmen für die Übertragung von Internetsignalen über die hausinterne Stromleitung. Die praktischen Adapter lassen sich ohne Vorkenntnisse installieren und ermöglichen vollen Internetempfang in jedem Raum. Zahlreiche Testsiege und Auszeichnungen sowie über 30 Millionen ausgelieferte Adapter belegen diesen Erfolg.



devolo Home Control ist das einfache Smart Home. Die neue Produktwelt umfasst ein umfangreiches Produktportfolio von Sensoren und Aktoren mit dem jedes Zuhause im Handumdrehen zum Smart Home wird. Gesteuert wird devolo Home Control einfach über mydevolo.com oder per intuitiver App - für mehr Komfort, mehr Sicherheit und zum Energiesparen.



Über devolo

Die devolo AG ist das führende europäische Unternehmen im Markt für Powerline- Kommunikationslösungen. Das Kernprodukt des Unternehmens ist dLAN®, eine Technologie, die flexible Netzwerke über Bestandsverkabelungen wie Strom- oder Koaxialleitungen ermöglicht. Powerline-Lösungen werden sowohl in Privathaushalten als auch im gewerblichen Umfeld eingesetzt und halten Einzug im Bereich zukunftsorientierter Energiedatenverteilung. devolo investiert seine Entwicklungsressourcen in die Verbesserung der dLAN®-Technik durch eigene, patentierte Lösungen. Seit 2009 ist das weltweit operierende Unternehmen Weltmarktführer im Powerline-Segment. Durch nachhaltiges Handeln steht devolo zu seiner Verantwortung gegenüber Kunden, Mitarbeitern und der Natur.

